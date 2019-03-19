В США заявили о разработке Россией вооружений для борьбы со спутниками

Как мы можем доверять российским усилиям и заявлениям о предотвращении гонки вооружений в космосе, если они разрабатывают и создают противоспутниковые ракеты и различные лазеры, которые должны ослеплять или причинять вред спутникам?

Если этот лазер может нарушить нормальную работу спутников, он может стать средством обхода положений российского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе