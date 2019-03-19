В Пакистане заявили об обнаружении Р-73 на месте падения МиГ-21: "Он не сбил F-16"

2 ракеты Р-73, найденные на обломках МиГ-21, не выпускались, в то время как в Индии утверждают, будто бы МиГ- 21 сбил F-16, прежде чем был сбит сам. Классические лжецы, которыми являются ВВС Индии и индийские СМИ, пытаются скрыть собственное унижение.

Таким образом, ВВС Пакистана потребовалось 25 дней, чтобы сделать копию Р-73. Одним словом - хамелеоны.