Новости

В Турции соединили наземную и морскую части "Турецкого потока"

30
Морская и наземная части газопровода "Турецкий поток" соединены в одно целое. Завершающий стык, соединяющий две части газопровода, был сварен в Турции, говорится в сообщении оператора проекта South Stream Transport B.V.

В Турции соединили наземную и морскую части "Турецкого потока"



На последнем этапе строительства была проведена техническая операция под названием "надводный захлест", во время которой на специальную платформу были подняты глубоководная и прибрежные части газопровода и соединены в единую нитку. После наложения последнего сварного шва и тщательной проверки работы соединенная нитка "Турецкого потока" была уложена на морское дно на глубину 32 метра. Таким образом, отмечается в сообщении, завершен весь комплекс работ по созданию газопроводной системы в Черном море, соединившей в одну систему компрессорную станцию "Русская" у города Анапа с приемным терминалом в городе Кыйыкей в турецком регионе Фракия.

Сообщается, что после завершения всех работ по строительству приемного терминала в Кыйыкей, газопровод будет полностью готов к эксплуатации. Окончание работ и запуск газопровода намечены на конец этого года.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток, проложенных по дну Черного моря от России до Турции: по первой будет снабжаться только Турция, а вторая будет транзитная через Турцию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод заместит часть газа, идущего через ГТС Украины, вторую часть заместит "Северный поток-2".
Использованы фотографии:
https://ru.streamforce.io/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Первая готова. Газпром закончил морскую укладку нитки "Турецкого потока"
"Газпром" довел "Турецкий поток" до границы Турции
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти