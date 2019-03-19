В Турции соединили наземную и морскую части "Турецкого потока"

Морская и наземная части газопровода "Турецкий поток" соединены в одно целое. Завершающий стык, соединяющий две части газопровода, был сварен в Турции, говорится в сообщении оператора проекта South Stream Transport B.V.На последнем этапе строительства была проведена техническая операция под названием "надводный захлест", во время которой на специальную платформу были подняты глубоководная и прибрежные части газопровода и соединены в единую нитку. После наложения последнего сварного шва и тщательной проверки работы соединенная нитка "Турецкого потока" была уложена на морское дно на глубину 32 метра. Таким образом, отмечается в сообщении, завершен весь комплекс работ по созданию газопроводной системы в Черном море, соединившей в одну систему компрессорную станцию "Русская" у города Анапа с приемным терминалом в городе Кыйыкей в турецком регионе Фракия.Сообщается, что после завершения всех работ по строительству приемного терминала в Кыйыкей, газопровод будет полностью готов к эксплуатации. Окончание работ и запуск газопровода намечены на конец этого года."Турецкий поток" состоит из двух ниток, проложенных по дну Черного моря от России до Турции: по первой будет снабжаться только Турция, а вторая будет транзитная через Турцию в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод заместит часть газа, идущего через ГТС Украины, вторую часть заместит "Северный поток-2".