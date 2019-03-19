Назарбаев объявил об уходе в отставку и назвал преемника
Срочные новости приходят из Республики Казахстан. В сводках СМИ заявлено, что казахстанский президент Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку со своего поста, который он занимал с момента провозглашения независимости республики.
Нурсултан Назарбаев некоторое время назад отправил в отставку правительство Казахстана. Теперь в ходе обращения к нации он заявил о собственном уходе.
В 2015 году Назарбаева переизбрали на новый (уже пятый) президентский срок в ходе досрочных выборов в стране. Тогда он победил на выборах с гигантским отрывом, набрав почти 98% голосов казахстанских избирателей.
Официального сообщения о том, что Назарбаев сложил с себя полномочия, на сайте президента Республики Казахстан, пока нет.
Зато опубликовано видеообращение главы Казахстана:
По словам Назарбаева, процесс обновления нельзя остановить.
"Прекращаю с 20 марта полномочия президента. Полномочия президента до окончания срока переходят к главе Сената, который принесёт присягу в 12:00 20 марта 2019 года."
Преемником выступает глава республиканского Сената Касым-Жомарт Токаев, который ранее был премьером Казахстана.
Нурсултан Назарбаев некоторое время назад отправил в отставку правительство Казахстана. Теперь в ходе обращения к нации он заявил о собственном уходе.
В 2015 году Назарбаева переизбрали на новый (уже пятый) президентский срок в ходе досрочных выборов в стране. Тогда он победил на выборах с гигантским отрывом, набрав почти 98% голосов казахстанских избирателей.
Официального сообщения о том, что Назарбаев сложил с себя полномочия, на сайте президента Республики Казахстан, пока нет.
Зато опубликовано видеообращение главы Казахстана:
Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента
По словам Назарбаева, процесс обновления нельзя остановить.
"Прекращаю с 20 марта полномочия президента. Полномочия президента до окончания срока переходят к главе Сената, который принесёт присягу в 12:00 20 марта 2019 года."
Преемником выступает глава республиканского Сената Касым-Жомарт Токаев, который ранее был премьером Казахстана.
- Использованы фотографии:
- сайт президента Казахстана
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