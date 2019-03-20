Многоцелевой БПЛА Bell V-247 Vigilant (США)



Рекламное изображение, демонстрирующее ранний вариант облика БПЛА V-247



Макет Vigilant на выставке Modern Day Marine Expo 2018



Макет противолодочной версии беспилотника. Видны пусковые устройства для гидроакустических буев



Многозамковый балочный держатель для боекомплекта. В данном случае изделие несет управляемые бомбы Textron Fury

По материалам сайтов:

http://bellflight.com/

https://defence-blog.com/

http://thedrive.com/

http://nevskii-bastion.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

Компания Bell Helicopter продолжает работы по перспективному беспилотному конвертоплану V-247 Vigilant, предназначенному для вооруженных сил США. По последним данным, компания-разработчик уже приступила к испытаниям опытного образца и проводит другие необходимые работы. Ожидается, что в ближайшее время V-247 полноценно присоединится к одной из перспективных программ Корпуса морской пехоты. Также эту машину могут предложить другим структурам вооруженных сил США и других стран.Впервые информация по новому проекту V-247 была представлена в 2016 году. После этого компания Bell неоднократно демонстрировала рекламные материалы. Полноразмерный макет будущего беспилотника-конвертоплана впервые показали в сентябре прошлого года. Площадкой для его премьеры стала выставка морской пехоты Modern Day Marine Expo 2018. С начала марта этого года в зарубежной прессе появляются сообщения о завершении строительства опытного V-247 и о старте испытаний. Впрочем, такие данные пока не получили официального подтверждения.Согласно доступным данным, проект V-247 Vigilant («Бдительный») предусматривает строительство многоцелевого тяжелого беспилотного летательного аппарата схему Tiltrotor. Эта машина предназначается для ведения разведки и нанесения ударов по целям противника. Заявлена возможность применения управляемых ракет и бомб «воздух-поверхность», а также торпед. В качестве полезной нагрузки также могут применяться подвесные контейнеры со специализированной аппаратурой. Компания-разработчик полагает, что подобные широкие возможности станут конкурентным преимуществом новой машины.За счет примененных решений и устройств новый беспилотник сможет работать в любое время и в любых условиях. В зарубежных изданиях предполагают, что число «247» в его индексе расшифровывается как «24 часа, 7 дней в неделю».БПЛА получает планер, построенный с применением металлических сплавов и композиционных материалов. Использован фюзеляж характерной формы, на котором устанавливается высокорасположенное прямое крыло. На краях центроплана помещаются две подвижные мотогондолы, служащие основанием для консолей крыла. В зависимости от режима, гондолы и консоли они могут занимать горизонтальное, вертикальное или промежуточное положение. Применяется горизонтальный стабилизатор с изогнутыми шайбами-килями. Любопытно, что на более старых рекламных изображениях присутствовало V-образное хвостовое оперение.Пожалуй, главной особенностью изделия V-247 является конструкция его винтомоторных групп. В подвижных мотогондолах помещаются турбовинтовые двигатели неназванного типа, соединенные с редукторами и трехлопастными винтами изменяемого шага. Такая силовая установка должна обеспечивать вертикальный взлет (при горизонтальном положении дисков винтов) или полет «по-самолетному» – при вертикальной ориентации винтов. За счет этого предлагается снижать требования к взлетно-посадочным площадкам, а также повышать летные и эксплуатационные характеристики. Фактически «Бдительный» должен иметь все преимущества, свойственные «тилтроторам».Конструкция крыла проработана с учетом базирования на авианесущих кораблях, а также для упрощения эксплуатации на суше. Законцовки с мотогондолами и винты могут складываться, что сокращает поперечный габарит машины до разумных пределов.В базовую комплектацию БПЛА V-247 входит набор радиоэлектронного оборудования различного назначения – автопилот, средства наблюдения, навигации и т.д. Под носовой частью помещается сферическая оптико-электронная станция со стандартным набором приборов наблюдения оптического диапазона. Для ведения разведки или повышения ситуационной осведомленности могут использоваться подвесные контейнеры с РЛС, ОЛС или LIDAR.Представленный макет и, вероятно, полноценный беспилотник имеет четыре пилона под крылом для размещения вооружения. Заявлена совместимость с разными авиационными средствами поражения, предназначенными для атак наземных и надводных объектов. На прошлогодней выставке макет V-247 «нес» управляемые ракеты AGM-114 Hellfire и управляемые бомбы Textron Fury. В центральной части фюзеляжа имеются свободные объемы, пригодные для использования в качестве грузоотсека.Также на выставках демонстрировался вариант «Бдительного» для военно-морских сил. Эта машина предназначается для базирования на кораблях и призвана решать задачи противолодочной обороны. Для этого V-247 может получать гидроакустическую станцию и другие приборы. Бортовые грузоотсеки предлагается отдавать под сбрасываемые буи. Под крылом должны перевозиться торпеды или бомбы.БПЛА Bell V-247 Vigilant отнесен к тяжелому классу: его максимальная взлетная масса достигает 13 т. Максимальная полезная нагрузка определена в 5,9 т. Размах крыла с учетом ометаемых дисков винтов – 20 м. По расчетам, максимальная скорость машины в горизонтальном полете достигнет 560 км/ч. Боевой радиус с максимальной нагрузкой – 830 км. Сократив нагрузку, можно будет совершать полет длительностью в несколько часов. Для увеличения продолжительности полета имеется система дозаправки типа «шланг-конус».На прошлогодней выставке Modern Day Marine Expo компания Bell Helicopter показала только полноразмерный макет перспективного беспилотника, а также некоторые материалы по этому проекту. По всей видимости, на тот момент полноценный прототип отсутствовал либо не был готов к публичному показу. Однако за прошедшие месяцы ситуация изменилась.Несколько дней назад армия США сообщила, что полигон Yuma Proving Ground готовится к проведению новых испытаний беспилотной авиационной техники. Представители вооруженных сил не стали уточнять, какие именно образцы будут проверяться в ближайшем будущем, но зарубежная и российская пресса уже высказали свое предположение. Вполне возможно, что в ходе ближайших испытаний в воздух поднимется первый опытный БПЛА V-247. Впрочем, официальные источники пока не подтверждают и не опровергают такую версию.Схожая ситуация имеет место и в контексте опытного изделия Vigilant. Оно уже должно находиться на стадии строительства, но компания-разработчик не оглашает такую информацию. Таким образом, очевидно, что в Bell Helicotper в настоящее время должны заниматься сборкой первого опытного образца и готовиться к его испытаниям. Но когда готовый беспилотник выкатят из цеха и выведут на испытания – неизвестно.Компания-разработчик планирует предложить свой новый БПЛА V-247 всем потенциальным эксплуатантам из состава вооруженных сил США. В качестве наиболее перспективного заказчика рассматривается Корпус морской пехоты. Эта структура сейчас проводит программу MUX (Marine Air Ground Task Force Unmanned Aircraft System Expeditionary – «Беспилотная экспедиционная система КМП воздушной поддержки»), целью которой является поиск наилучшего беспилотника для решения широкого круга задач.Согласно условиям программы, КМП хочет получить многоцелевой БПЛА среднего или тяжелого класса, способный работать с ограниченных взлетных площадок и решать разные задачи. На беспилотник MUX возлагаются семь типов миссий разного типа, от ведения разведки до непосредственной огневой поддержки подразделений. Машина будет выполнять ту или иную работу при помощи соответствующей полезной нагрузки.Программа MUX стартовала в 2016 году, и с тех пор КМП рассмотрел несколько предложенных проектов. Осенью прошлого года, во время первой демонстрации макета V-247, утверждалось, что в скором будущем этот проект тоже представят КМП.Доступная информация о V-247 позволяет предполагать, что эта машина имеет шансы на победу в конкурсе, и это позволит ей поступить на вооружение КМП США. Однако программа MUX давно является темой споров, а ее результаты предсказать достаточно трудно. С 2016 года командованию Корпуса морской пехоты приходится отстаивать необходимость этой программы, а также бороться за необходимое финансирование. Конгресс сомневается в перспективах MUX, и не спешит выделять требуемые деньги в полном объеме.Это уже привело к частичному срыву графика работ. Сохранение такой ситуации в будущем не поспособствует успешному завершению программы. Как следствие, под вопросом оказываются и перспективы БПЛА Bell V-247 в контексте перевооружения КМП.Компания Bell Helicopter намерена продвигать свой новый проект на рынке и не собирается сосредотачивать усилия только на одном потенциальном заказчике в лице КМП. Изделие Vigilant планируют предложить сухопутным войскам, военно-воздушным и военно-морским силам. Беспилотник можно будет адаптировать к решению тех или иных задач путем замены бортового оборудования либо подвески соответствующего вооружения. При этом в Bell желают вывести новую разработку на международный рынок. Компания считает, что V-247 может быть интересен и армиям других стран.Тяжелый БПЛА с разнообразным разведывательным оснащением и вооружением, как ожидается, может найти свое место в армейской авиации. В этой сфере он способен дополнить существующие боевые вертолеты. Схожим образом дело обстоит и в сфере военно-воздушных сил. Военным флотам могут быть интересны разведывательная и противолодочная модификации «Бдительного». Для решения таких задач сейчас используются пилотируемые вертолеты, имеющие ограничения по характеристикам и возможностям. Отсутствие экипажа на борту дает V-247 некоторые преимущества перед вертолетами.Таким образом, компания-разработчик смотрит в будущее своего нового проекта с оптимизмом и ищет потенциальных покупателей серийной техники. Опытный образец еще не достроен и не прошел необходимых испытаний, но это не мешает Bell Helicopter продвигать новую разработку на рынке. Учитывая все известные данные и обстоятельства, оптимизм разработчиков можно считать излишним и не в полной мере оправданным.В первую очередь, поводом для беспокойства в отношении проекта Vigilant является выбранная схема «тилтротор». Подобная архитектура летательного аппарата достаточно сложна, и ее использование связано с рядом трудностей. Впрочем, компания Bell уже имеет опыт разработки крупных летательных аппаратов такого рода, и его необходимо использовать в проекте V-247. При этом, очевидно, существующие наработки приходится адаптировать под новый БПЛА.При всех своих преимуществах, конвертопланы разных схем, в том числе Tiltrotor пока не получили широкого распространения в США и других странах, и не смогли стать полноценной заменой для техники других классов. Этот факт, а также его причины могут указывать на ограниченные коммерческие перспективы V-247 Vigilant. Далеко не все потенциальные заказчики посчитают необходимым освоение БПЛА необычного класса; особенно если учесть, что радикальные преимущества перед другой техникой попросту отсутствуют.Действительно, летательный аппарат V-247 и подобные ему машины сочетают в себе определенные черты самолетов и вертолетов, что дает некоторые преимущества перед теми и другими. В то же время, это усложняет производство и эксплуатацию, а также накладывает ограничения на некоторые летно-технические характеристики и практически возможности. Таким образом, перед потенциальным покупателем встает несколько важных вопросов. Поиск ответов на них может привести к отказу от конвертоплана.Впрочем, рассматривая проект Bell B-247 Vigilant и его будущее, пока следует обойтись без радикальных и чрезмерно смелых прогнозов. Машина еще не вышла на испытания, не победила в конкурсе MUX и не пошла в серию, что не дает поводов для оптимизма. С другой стороны, проект еще не провалил проверки и рекламную кампанию – и это не позволяет давать негативные оценки.Представленный макет выглядит интересно, а заявленные характеристики и возможности не производят впечатления невозможных. В ближайшем будущем должны начаться летные испытания «Бдительного», которые дадут новую информацию и вновь подготовят почву для выводов. Какими будут результаты испытаний, и какие выводы можно будет сделать их них – станет ясно позже.