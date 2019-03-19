Парашюты армий зарубежных стран вчера и сегодня
Говоря «парашютист», мы чаще всего подразумеваем десантников. - Бойцов, внезапно появляющихся в тылу противника и сеющих там хаос или наносящих внезапный удар.
Активно воплощаться эта стратегия стала незадолго до Второй мировой войны. Первую военно-воздушную операцию в современном понимании провели войска РККА в 1929-м году в Средней Азии в городе Гарм, осажденном басмачами. Тогда, благодаря высадке подразделения бойцов Красной армии, защитники города смогли нанести поражение отрядам врага. Эффективность подобного использования сил позволила руководству СССР принять соответствующее решение, и уже в 1930-м году была создана первая воздушно-десантная часть, а к концу 30-х годов Советский Союз обладал самыми мощными в численном исчислении десантными войсками в мире. Официально днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, а местом рождения город Воронеж.
В ходе Второй мировой войны парашютно-десантные операции переживали расцвет. Днепропетровская, Вяземская, десант в Нормандии, Рейнская. Все они четко показывали как достоинства, так и недостатки операций такого толка.
Например, во время высадки в Нормандии большое рассеяние войск сыграло роль в том, что боевые подразделения не смогли выполнить свою задачу по блокированию Юта-бич в течение трех дней. Если бы немцам удалось воспользоваться ситуацией, это бы поставило под угрозу всю высадку союзников в Европе.
Выброска с парашютом оказалась слишком ненадежным способом доставки мобильных войск в тыл противника. Поэтому, как только появились вертолеты, масштабные десантные операции стали сходить на нет. Одна из последних масштабных высадок была проведена израильтянами в ходе Синайской кампании в 1956-м году.
Фактически, идея воздушного десанта с помощью парашютов получила всего 20 лет активной жизни. Однако десантные крылышки или купол на форме остаются мечтой солдат десятков солдат, а десантные операции, несмотря на, как считают отдельные эксперты, фактическую потерю актуальности, продолжают постоянно отрабатываться.
Парашют – это очень гибкая система. В зависимости от кроя купола и устройства строп десантник получает абсолютно разные возможности. Хорошим примером для этого могут служить отличия систем, применявшихся в ходе Второй мировой войны немецкими войсками с одной стороны и британскими, американскими и советскими с другой.
Парашюты союзных сил и СССР были весьма схожи по принципу конструкции. Хотя бы потому, что Советский Союз использовал вначале импортные-покупные, - например, фирмы «Ирвин». Именно ими потом американцы оснастили свои войска. Советский Союз, кстати, впоследствии на базе ирвиновских систем создал собственный парашют.
У солдат вермахта все было одновременно и примитивнее и сложнее. Серия RZ, в основе которой лежала т.н. итальянская схема Сальваторе, была предельно проста. Все, наверное, помнят традиционную позу парашютиста: руки вверх, чтобы управлять стропами, чтобы в случае чего можно было скорректировать полет. Так было у всех, кроме немцев.
У союзных войск и десантников РККА четыре группы строп сходились попарно над плечами. Десантник мог маневрировать, подтягивая их в ту или иную сторону. У германских парашютистов все стропы сходились за спиной в одной точке. Котенка, которого мамка за шкирку зубами тянет, помните? Примерный вид немецкого "паратрупера-убийцы" был примерно такой.
До момента приземления германский десантник был фактически беспомощен. Маневрировать он мог только крайне странными «плавательными» движениями руками – и то очень условно. Причем у немцев – например у летчиков – были парашюты и классической системы. Однако десантный парашют имел ряд других особенностей.
Плюс. Он раскрывался быстрее, чем парашюты союзников. Это позволяло производить выброску с меньших высот, что означало меньшее нахождение в воздухе и меньший риск обстрела.
Минус. Сильный рывок, большая скорость падения, отсутствие запасного парашюта – на таких высотах он не имел смысла. И в довершении - сильный удар оземь.
Еще мы все представляем, что десантники Второй мировой прыгали в полной экипировке. Это тоже не так. Контейнер с оружием либо сбрасывался отдельно – как, к примеру, у немцев, либо был приторочен к ноге (как у союзных сил). Главной задачей парашютиста после высадки становилось найти этот самый контейнер.
Прыжок немецких парашютистов
Мемуары и исторические труды, рассказывающие о высадке десанта в Нормандии, пестрят описаниями поисков контейнеров с оружием и нелитературными возгласами десантников, оставшихся наедине с врагом с единственным пистолетом в виде вооружения. В книге американского историка Бивора Энтони это затруднение приобретает иногда комические формы:
Впрочем, у американских, британских и советских войск ситуация была получше, чем у немцев. Советские десантники легкое стрелковое оружие брали с собой, американцы и британцы имели возможность десантироваться с пистолетами-пулеметами (впрочем, винтовки были в контейнерах).
Немцам же приходилось сигать головой вниз, их единственным оружием был пистолет под комбинезоном. Правда, прыжок выполнялся с высоты 150 метров.
Такая система продержалась у нацистских войск до конца войны. После её окончания парашюты стали, фактически, методом инициации лучших бойцов. Слово «десантник» стал синонимом бойца элитного подразделения. Шаг в бесконечность с куском шелка за спиной – символом принадлежности к самым бесстрашным и мужественным бойцам.
Современный парашют
Соединенные Штаты, Т-11
В 2010-м году Соединенные Штаты впервые за 50 лет начали менять свою парашютные системы на новые Т-11. В отличие от СССР и впоследствии России, где период с 1945-го по 2000-е появилось целых шесть новых парашютов, американцы были достаточно консервативны. Т-10, предшественник Т-11, поступил на службу в 1955-м.
Парашют Т-10
Т-11 используется как в США, так и канадской армией, есть информации о взятии системы на вооружение и другими государствами: например, Финляндией и Израилем, который закупил их в 2013-м году для замены старых парашютов «Цабар».
Американские парашютные системы одни из самых распространенных в мире: их активно используют армии разных стран. По сути, до определенного момента старый T-10D можно было считать основным парашютом стран НАТО.
Парашют Т-10
Новый парашют изначально был известен как Advanced Tactical Parachute System, разработка его была начата в 90-х годах ХХ-го века. Старый Т-10D был круглокупольным, его сменщик имеет прямоугольный купол с подвернутыми внутрь полями. Подобная компоновка предотвращает схлопывание полотна в воздухе. Помимо этого, конструкция Т-11 включает перетяжки, которые предотвращают перекручивание и спутывание строп. Также парашют способен спускать больший груз.
Вес основной системы - 17 кг, запасного парашюта – 6,5 кг. Купол имеет крестообразную форму, и на 28% больше Т-10D, что снижает скорость приземления груза или парашютиста. Средняя скорость спуска снизилась с 7,3 до 5,8 м/с, что эквивалентно прыжку-падению с полутора метров.
По этим параметрам видно, что в основу поставлено не сокращение срока пребывания в воздухе, а плавность снижения и более комфортная посадка. У парашюта две управляющие стропы, ожидается, что в вооруженных силах США он сможет полностью вытеснить Т-10D в ближайшие 8-10 лет.
Интеграция системы проходила не очень гладко. Так в 2011-м году был отмечен смертельный случай, после которого использование Т-11 было приостановлено почти на год. Еще один погибший появился благодаря невыполнению процедур проверки укладки.
Франция, EPC
Французские десантники обновили свои парашюты в 2016-м году. Компания Airborne Systems, один из мировых лидеров в области парашютных систем, поставляет им Ensemble de Parachutage du Combattant (EPC). Новая система должна понемногу меняет старую версию, которая эксплуатируется более 20 лет.
Airborne Systems выиграла многомиллионный контракт на поставку более 15 тыс. парашютных систем в рамках многолетней программы по поставке парашютов в армейские подразделения.
Контракт включал полный комплект учебного и вспомогательного оборудования.
Парусность его больше, чем у предыдущей системы, EPI, он способен спускать больше груза. Airborne Systems разработала также и американский Т-11, но визуально парашюты достаточно сильно отличаются.
Помимо всего прочего, в наши дни активно тестируется технология вингсьютов – костюмов-крыльев. Они позволяют производить высадку с больших высот и перемещаться на десятки километров. Парашютист, использующий подобную систему, превращается в почти неуловимую цель, а самолет может десантировать его вне зоны действия систем ПВО. Однако использование подобного костюма требует большого умения, и пока что он остается на вооружении лишь элитных подразделений спецназа, так как сопряжён в применении с огромным риском.
То, что парашюты как способ десантирования войск могут уходить в прошлое, отдельные эксперты считают неоспоримым фактом. Слишком велики риски – тысячи беспомощных целей в воздухе в случае крупной десантной операции, сбор войск после десантирования – та еще задача. Однако купол над головой обладает особой магией, заставляя войска в разных странах развивать систему, в определенной степени зашедшую в тупик. И как знать, может мы вскоре получим совершенно иное видение традиционных систем десантирования.
Активно воплощаться эта стратегия стала незадолго до Второй мировой войны. Первую военно-воздушную операцию в современном понимании провели войска РККА в 1929-м году в Средней Азии в городе Гарм, осажденном басмачами. Тогда, благодаря высадке подразделения бойцов Красной армии, защитники города смогли нанести поражение отрядам врага. Эффективность подобного использования сил позволила руководству СССР принять соответствующее решение, и уже в 1930-м году была создана первая воздушно-десантная часть, а к концу 30-х годов Советский Союз обладал самыми мощными в численном исчислении десантными войсками в мире. Официально днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, а местом рождения город Воронеж.
В ходе Второй мировой войны парашютно-десантные операции переживали расцвет. Днепропетровская, Вяземская, десант в Нормандии, Рейнская. Все они четко показывали как достоинства, так и недостатки операций такого толка.
Например, во время высадки в Нормандии большое рассеяние войск сыграло роль в том, что боевые подразделения не смогли выполнить свою задачу по блокированию Юта-бич в течение трех дней. Если бы немцам удалось воспользоваться ситуацией, это бы поставило под угрозу всю высадку союзников в Европе.
Выброска с парашютом оказалась слишком ненадежным способом доставки мобильных войск в тыл противника. Поэтому, как только появились вертолеты, масштабные десантные операции стали сходить на нет. Одна из последних масштабных высадок была проведена израильтянами в ходе Синайской кампании в 1956-м году.
Фактически, идея воздушного десанта с помощью парашютов получила всего 20 лет активной жизни. Однако десантные крылышки или купол на форме остаются мечтой солдат десятков солдат, а десантные операции, несмотря на, как считают отдельные эксперты, фактическую потерю актуальности, продолжают постоянно отрабатываться.
Парашют – это очень гибкая система. В зависимости от кроя купола и устройства строп десантник получает абсолютно разные возможности. Хорошим примером для этого могут служить отличия систем, применявшихся в ходе Второй мировой войны немецкими войсками с одной стороны и британскими, американскими и советскими с другой.
Парашюты союзных сил и СССР были весьма схожи по принципу конструкции. Хотя бы потому, что Советский Союз использовал вначале импортные-покупные, - например, фирмы «Ирвин». Именно ими потом американцы оснастили свои войска. Советский Союз, кстати, впоследствии на базе ирвиновских систем создал собственный парашют.
У солдат вермахта все было одновременно и примитивнее и сложнее. Серия RZ, в основе которой лежала т.н. итальянская схема Сальваторе, была предельно проста. Все, наверное, помнят традиционную позу парашютиста: руки вверх, чтобы управлять стропами, чтобы в случае чего можно было скорректировать полет. Так было у всех, кроме немцев.
У союзных войск и десантников РККА четыре группы строп сходились попарно над плечами. Десантник мог маневрировать, подтягивая их в ту или иную сторону. У германских парашютистов все стропы сходились за спиной в одной точке. Котенка, которого мамка за шкирку зубами тянет, помните? Примерный вид немецкого "паратрупера-убийцы" был примерно такой.
До момента приземления германский десантник был фактически беспомощен. Маневрировать он мог только крайне странными «плавательными» движениями руками – и то очень условно. Причем у немцев – например у летчиков – были парашюты и классической системы. Однако десантный парашют имел ряд других особенностей.
Плюс. Он раскрывался быстрее, чем парашюты союзников. Это позволяло производить выброску с меньших высот, что означало меньшее нахождение в воздухе и меньший риск обстрела.
Минус. Сильный рывок, большая скорость падения, отсутствие запасного парашюта – на таких высотах он не имел смысла. И в довершении - сильный удар оземь.
Еще мы все представляем, что десантники Второй мировой прыгали в полной экипировке. Это тоже не так. Контейнер с оружием либо сбрасывался отдельно – как, к примеру, у немцев, либо был приторочен к ноге (как у союзных сил). Главной задачей парашютиста после высадки становилось найти этот самый контейнер.
Прыжок немецких парашютистов
Мемуары и исторические труды, рассказывающие о высадке десанта в Нормандии, пестрят описаниями поисков контейнеров с оружием и нелитературными возгласами десантников, оставшихся наедине с врагом с единственным пистолетом в виде вооружения. В книге американского историка Бивора Энтони это затруднение приобретает иногда комические формы:
Немного легче стало искать и сброшенные с самолетов контейнеры и мешки со снаряжением, оружием и боеприпасами. Одному штабному офицеру помог собирать их мальчишка-француз, у которого были телега и лошадь. Щедро пролившейся в ту ночь с небес манной в контейнерах не стали пренебрегать и немцы: они без стеснения угощались американскими продуктами и сигаретами
Впрочем, у американских, британских и советских войск ситуация была получше, чем у немцев. Советские десантники легкое стрелковое оружие брали с собой, американцы и британцы имели возможность десантироваться с пистолетами-пулеметами (впрочем, винтовки были в контейнерах).
Немцам же приходилось сигать головой вниз, их единственным оружием был пистолет под комбинезоном. Правда, прыжок выполнялся с высоты 150 метров.
Такая система продержалась у нацистских войск до конца войны. После её окончания парашюты стали, фактически, методом инициации лучших бойцов. Слово «десантник» стал синонимом бойца элитного подразделения. Шаг в бесконечность с куском шелка за спиной – символом принадлежности к самым бесстрашным и мужественным бойцам.
Современный парашют
Соединенные Штаты, Т-11
В 2010-м году Соединенные Штаты впервые за 50 лет начали менять свою парашютные системы на новые Т-11. В отличие от СССР и впоследствии России, где период с 1945-го по 2000-е появилось целых шесть новых парашютов, американцы были достаточно консервативны. Т-10, предшественник Т-11, поступил на службу в 1955-м.
Парашют Т-10
Т-11 используется как в США, так и канадской армией, есть информации о взятии системы на вооружение и другими государствами: например, Финляндией и Израилем, который закупил их в 2013-м году для замены старых парашютов «Цабар».
Американские парашютные системы одни из самых распространенных в мире: их активно используют армии разных стран. По сути, до определенного момента старый T-10D можно было считать основным парашютом стран НАТО.
Парашют Т-10
Новый парашют изначально был известен как Advanced Tactical Parachute System, разработка его была начата в 90-х годах ХХ-го века. Старый Т-10D был круглокупольным, его сменщик имеет прямоугольный купол с подвернутыми внутрь полями. Подобная компоновка предотвращает схлопывание полотна в воздухе. Помимо этого, конструкция Т-11 включает перетяжки, которые предотвращают перекручивание и спутывание строп. Также парашют способен спускать больший груз.
Вес основной системы - 17 кг, запасного парашюта – 6,5 кг. Купол имеет крестообразную форму, и на 28% больше Т-10D, что снижает скорость приземления груза или парашютиста. Средняя скорость спуска снизилась с 7,3 до 5,8 м/с, что эквивалентно прыжку-падению с полутора метров.
По этим параметрам видно, что в основу поставлено не сокращение срока пребывания в воздухе, а плавность снижения и более комфортная посадка. У парашюта две управляющие стропы, ожидается, что в вооруженных силах США он сможет полностью вытеснить Т-10D в ближайшие 8-10 лет.
Интеграция системы проходила не очень гладко. Так в 2011-м году был отмечен смертельный случай, после которого использование Т-11 было приостановлено почти на год. Еще один погибший появился благодаря невыполнению процедур проверки укладки.
Франция, EPC
Французские десантники обновили свои парашюты в 2016-м году. Компания Airborne Systems, один из мировых лидеров в области парашютных систем, поставляет им Ensemble de Parachutage du Combattant (EPC). Новая система должна понемногу меняет старую версию, которая эксплуатируется более 20 лет.
Airborne Systems выиграла многомиллионный контракт на поставку более 15 тыс. парашютных систем в рамках многолетней программы по поставке парашютов в армейские подразделения.
Контракт включал полный комплект учебного и вспомогательного оборудования.
Парусность его больше, чем у предыдущей системы, EPI, он способен спускать больше груза. Airborne Systems разработала также и американский Т-11, но визуально парашюты достаточно сильно отличаются.
Помимо всего прочего, в наши дни активно тестируется технология вингсьютов – костюмов-крыльев. Они позволяют производить высадку с больших высот и перемещаться на десятки километров. Парашютист, использующий подобную систему, превращается в почти неуловимую цель, а самолет может десантировать его вне зоны действия систем ПВО. Однако использование подобного костюма требует большого умения, и пока что он остается на вооружении лишь элитных подразделений спецназа, так как сопряжён в применении с огромным риском.
То, что парашюты как способ десантирования войск могут уходить в прошлое, отдельные эксперты считают неоспоримым фактом. Слишком велики риски – тысячи беспомощных целей в воздухе в случае крупной десантной операции, сбор войск после десантирования – та еще задача. Однако купол над головой обладает особой магией, заставляя войска в разных странах развивать систему, в определенной степени зашедшую в тупик. И как знать, может мы вскоре получим совершенно иное видение традиционных систем десантирования.
- Автор:
- Евгений Каменецкий
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба ВВС США, Пресс-служба Airborne Systems, Библиотека Конгресса
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