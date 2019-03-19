Парашюты армий зарубежных стран вчера и сегодня

Прыжок немецких парашютистов

Немного легче стало искать и сброшенные с самолетов контейнеры и мешки со снаряжением, оружием и боеприпасами. Одному штабному офицеру помог собирать их мальчишка-француз, у которого были телега и лошадь. Щедро пролившейся в ту ночь с небес манной в контейнерах не стали пренебрегать и немцы: они без стеснения угощались американскими продуктами и сигаретами

Парашют Т-10

Парашют Т-10