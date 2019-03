Как американские корпорации поддерживали Гитлера

Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе.

Шахт и Монтегю

В 1939 году началась Вторая мировая война. Западные державы вступили в военное противостояние с гитлеровской Германией и ее союзниками. Что интересно, еще за считанные месяцы до начала войны западный мир в целом довольно лояльно воспринимал утвердившийся в Германии режим. И связано это было с тем, что Адольф Гитлер провозглашал одной из главных своих задач борьбу с «большевизмом», а Советский Союз властные элиты и США, и Великобритании, и Франции просто ненавидели.Помимо этого, не стоит забывать и о том, что Германия до начала 1940-х годов имела весьма тесные связи с британским и, особенно, с американским бизнесом. Деловые круги Третьего рейха и западных держав поддерживали неплохие отношения, основанные на выгодном финансовом и торговом сотрудничестве. Не зря на Нюрнбергском процессе подсудимый Ялмар Шахт, бывший при Гитлере президентом Имперского банка, заявил американскому адвокату:В словах Шахта содержалась не просто доля истины, а сама истина. Дело в том, что американские концерны продолжали вести дела с германскими компаниями после прихода Адольфа Гитлера к власти.Поскольку по итогам Первой мировой войны Германия имела множество ограничений, в том числе касавшихся и военной промышленности, первое время Третий рейх не мог перевооружать свою армию, не опираясь на сотрудничество с американскими компаниями. На выпуск военной продукции к началу 1940-х годов были переориентированы многие немецкие заводы, в том числе и те, что принадлежали американским концернам.Как известно, начало 1930-х гг. было далеко не лучшим в экономическом отношении периодом в истории ХХ века. Голод в Восточной и Центральной Европе, экономический кризис в странах Западной Европы, Великая депрессия в США… Даже американская экономика, поднявшаяся во время Первой мировой войны, трещала по швам. В США было более 15 миллионов безработных, социально-экономическая ситуация в стране стремительно ухудшалась. Исправить ухудшающееся положение США могла лишь большая война в Европе.Как и во время Первой мировой войны, американские элиты последствий боевых действий в европейских странах не боялись. США надежно защищены от Европы мировым океаном, а перебросить на Американский континент такое количество войск и техники, которое бы позволило разгромить американскую армию, не представлялось возможным ни для одной европейской страны, в том числе и для гитлеровской Германии. Зато американские корпорации могли бы неплохо нажиться на поставках воюющим странам оружия , военной техники, автомобилей, топлива, продовольствия. Чем глобальнее была бы война, тем больше выгоды получили бы от нее американские компании и экономика США в целом.К середине 1930-х годов американские корпорации очень активно действовали на территории Германии, обзаведясь в этой стране более чем 60 филиалами. Американский капитал контролировал около 300 германских компаний, включая «Стальной трест». В Германии был построен крупнейший в мире нефтеперегонный завод, а строительство профинансировала компания «Стандарт Ойл», принадлежащая Джону Рокфеллеру. Надо ли говорить, какую роль в приготовлениях к войне играло производство нефтепродуктов!Американской корпорации «Дженерал Электрик» принадлежали немецкие фирмы, работавшие в сфере радиотехники, компании «Дженерал Моторс» — знаменитый немецкий «Опель». В Кельне функционировал завод, построенный американской компанией «Форд».Про связи «Дженерал Моторс» и «Опель» стоит рассказать особо. Контролировавший «Дженерал Моторс» Дюпон не скрывал своих симпатий к национал-социалистским идеям и финансировал не только гитлеровскую партию, но и аналогичные политические структуры в Соединенных Штатах. В 1930-е годы на заводах «Опель» в Германии производилась автомобильная техника для нужд германской армии.Таким образом, немецкая промышленность развивалась при самом активном участии американского бизнеса. Интересно, что американские корпорации контролировали практически все отрасли, которые имели стратегическое значение в военном отношении. В случае начала войны автомобильная, радиотехническая, нефтехимическая промышленность быстро была бы переведена на военные рельсы. Учитывая же, что американские корпорации владели крупными долями в капитале немецких фирм, деловые круги США в случае начала войны в Европе стали бы получать баснословные доходы. Ведь в условиях боевых действий военные заказы не останавливаются.Естественно, американские предприниматели прекрасно понимали, что большая европейская война способна реанимировать находящуюся в кризисном состоянии экономику США, дать работу миллионам безработных, обеспечить загруженность производственных мощностей, а самим воротилам гарантировать многомиллионные доходы.Контакты между американскими деловыми кругами и элитой Третьего рейха были установлены на очень высоком уровне. Многие высокопоставленные деятели нацистской партии и германского руководства были связаны с американскими промышленниками и финансистами и лоббировали их финансовые интересы.Еще в первой половине 1920-х гг. западные олигархи финансировали Национал-социалистскую рабочую партию Германии через банки Швеции и Швейцарии. Кстати, обе страны в годы Второй мировой войны сохраняли нейтралитет и так и не были оккупированы гитлеровскими армиями, хотя взять их под контроль вермахту ничего не стоило. После 1926 года ключевую роль в финансировании гитлеровцев стали играть собственно германские банковские и промышленные структуры, тесно связанные с американским бизнесом.В 1930 г. Ялмар Шахт посетил с визитом Соединенные Штаты. Он встретился с американскими бизнесменами и обрисовал им свое видение возможной смены власти в Германии и утверждения Адольфа Гитлера на посту главы государства. Надо сказать, что американским финансистам идея смены власти и последующей борьбы с большевизмом и Советским Союзом пришлась по душе. По крайней мере, американские предприниматели стали куда активнее вкладываться в развитие германской экономики.В мае 1933 года Ялмар Шахт вновь прибыл в США. На этот раз американские партнеры организовали ему встречу с самим президентом США Франклином Рузвельтом. Этот визит главного банкира Германии в Соединенные Штаты был еще более удачным, чем предыдущий. Германия получила американские инвестиции на сумму более миллиарда долларов. Эти средства были направлены на развитие германской промышленности.Вслед за американцами подтянулись и англичане – в июне 1933 года Шахт встретился с главой Британского банка Н. Монтегю, после чего Лондон предоставил Берлину кредиты на общую сумму в два миллиарда долларов.Масштабы помощи Германии со стороны ведущих американских корпораций поражали. Так, «Стандарт ойл» вложила в Германию 120 млн долларов, «Дженерал Моторс» — 35 млн долларов, «ИТТ» — 30 млн долларов, «Форд» — 17,5 млн долларов. И надо понимать, что миллион долларов 1930-х годов – это отнюдь не современный миллион долларов.Важную роль в сотрудничестве между американским бизнесом и германскими чиновниками играл барон Курт фон Шредер – представитель известной в Германии и в США банкирской семьи. В США и в Великобритании находились филиалы банка Шредера, причем в американском филиале банка одно время работал на руководящих должностях Аллен Даллес, который во время Второй мировой войны выдвинулся на очень значимые позиции в американской разведывательной службе и отвечал, в частности, за разведывательные операции на территории Германии.Чтобы иметь представление о масштабах влияния Шредера на германскую политику, достаточно отметить, что персональный счет в банке Шредера имел сам фюрер Гитлер – как раз с 1933 года, когда он и пришел к власти. Банк выделял определенную денежную сумму на расходы шефа СС Генриха Гиммлера.Без поддержки связанных с США немецких банков Гитлер, безусловно, не смог бы прийти к власти – любая политическая деятельность требует немалых средств. Но НСДАП финансировалась такими банками как Deutsche Bank, Deutsche Kredit Gesellschaft, Henry Schroeder Bank of New York. Стоит отметить, что в близкий круг Шредера входили Карл Линдеманн и Эмиль Хелфриш. Эти люди руководили германскими структурами «Standard Oil», принадлежавшей Рокфеллеру, и они же состояли в «кружке Гиммлера», сочувствуя нацизму.В 1940 г. Курт фон Шредер был включен в совет директоров Третьего рейха по экономическим вопросам и в Управление почты рейха, которое отвечало за коммуникации и тесно сотрудничало с телефонной компанией «1Т&Т». Акционером телефонной компании был собственной персоной Вальтер Шелленберг (на фото) — начальник VI управления (Служба разведки за рубежом) Главного управления имперской безопасности РСХА.Развитию филиалов компании «Форд» на территории Германии покровительствовал лично рейхсмаршал Герман Геринг – человек, пользовавшийся в гитлеровской Германии колоссальным влиянием и замешанный в самых темных и грязных финансовых схемах, приносивших их участникам миллионные прибыли.Герингу было, за что благоволить американскому бизнесу. Самолеты «люфтваффе» заправлялись топливом, произведенным на американских предприятиях. И такая парадоксальная ситуация сохранялась даже после начала Второй мировой войны. Гитлеровская авиация, сражавшаяся с британскими самолетами в небе над Англией, летала на американском топливе.Интересно, что сотрудничество американских предпринимателей с США не прекратилось даже после того, как США вступили во Вторую мировую войну против Германии и ее союзников. Руководствуясь древним принципом non olet, американские компании продолжали сотрудничать с вражескими странами – Германией, Японией, Италией. Они выполняли заказы своих немецких партнеров, не гнушаясь поставлять им стратегически важные товары.13 декабря 1941 года президент США даже издал специальный указ, который допускал ведение бизнеса с компаниями вражеских государств, если на то не было соответствующего запрета со стороны Министерства финансов США. Но в американском Минфине сидели тоже не глупые люди, которые прекрасно понимали, что война – войной, но для США это шанс обогатиться. Поэтому на контакты американских корпораций с гитлеровской Германией никто не обращал особого внимания. И американские корпорации продолжали исправно поставлять для нужд вермахта сталь и авиационные двигатели, топливо и каучук.Интересно, что ни один танкер рокфеллеровской компании «Стандарт ойл» так и не был потоплен германскими подводными лодками. Не это ли свидетельствует о тех особых отношениях, которые установились у Рокфеллеров, Дюпонов и прочих американских воротил с Герингами, Гиммлерами и Шелленбергами?Поэтому и недоумевал на Нюрнбергском процессе Ялмар Шахт, отмечавший, что если уж карать деловых людей за сотрудничество с гитлеровским режимом, то начинать можно и с американских промышленных и финансовых воротил. Ведь они, пока американские солдаты гибли на Тихом океане, а затем и в Европе, наживались, торгуя стратегически важными товарами и поставляя их гитлеровской Германии. Но к словам Шахта никто тогда не прислушался, поскольку все правила игры, как известно, диктует победитель, а не побежденный.Как только гитлеровская Германия была повержена, все вернулось на круги своя. Многие «бонзы» гитлеровского режима, не говоря уже о промышленниках и финансистах, так и не понесли никакого реального наказания за свою поддержку фюрера. Более того, вскоре после победы над гитлеровской Германией США и Великобритания приступили к выстраиванию новой политической системы в подконтрольной им Западной Германии. После создания ФРГ американский бизнес продолжил активное сотрудничество со своими западногерманскими партнерами. Но это уже совсем другая история.