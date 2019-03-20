Как американские корпорации поддерживали Гитлера
В 1939 году началась Вторая мировая война. Западные державы вступили в военное противостояние с гитлеровской Германией и ее союзниками. Что интересно, еще за считанные месяцы до начала войны западный мир в целом довольно лояльно воспринимал утвердившийся в Германии режим. И связано это было с тем, что Адольф Гитлер провозглашал одной из главных своих задач борьбу с «большевизмом», а Советский Союз властные элиты и США, и Великобритании, и Франции просто ненавидели.
Помимо этого, не стоит забывать и о том, что Германия до начала 1940-х годов имела весьма тесные связи с британским и, особенно, с американским бизнесом. Деловые круги Третьего рейха и западных держав поддерживали неплохие отношения, основанные на выгодном финансовом и торговом сотрудничестве. Не зря на Нюрнбергском процессе подсудимый Ялмар Шахт, бывший при Гитлере президентом Имперского банка, заявил американскому адвокату:
В словах Шахта содержалась не просто доля истины, а сама истина. Дело в том, что американские концерны продолжали вести дела с германскими компаниями после прихода Адольфа Гитлера к власти.
Поскольку по итогам Первой мировой войны Германия имела множество ограничений, в том числе касавшихся и военной промышленности, первое время Третий рейх не мог перевооружать свою армию, не опираясь на сотрудничество с американскими компаниями. На выпуск военной продукции к началу 1940-х годов были переориентированы многие немецкие заводы, в том числе и те, что принадлежали американским концернам.
Как известно, начало 1930-х гг. было далеко не лучшим в экономическом отношении периодом в истории ХХ века. Голод в Восточной и Центральной Европе, экономический кризис в странах Западной Европы, Великая депрессия в США… Даже американская экономика, поднявшаяся во время Первой мировой войны, трещала по швам. В США было более 15 миллионов безработных, социально-экономическая ситуация в стране стремительно ухудшалась. Исправить ухудшающееся положение США могла лишь большая война в Европе.
Как и во время Первой мировой войны, американские элиты последствий боевых действий в европейских странах не боялись. США надежно защищены от Европы мировым океаном, а перебросить на Американский континент такое количество войск и техники, которое бы позволило разгромить американскую армию, не представлялось возможным ни для одной европейской страны, в том числе и для гитлеровской Германии. Зато американские корпорации могли бы неплохо нажиться на поставках воюющим странам оружия, военной техники, автомобилей, топлива, продовольствия. Чем глобальнее была бы война, тем больше выгоды получили бы от нее американские компании и экономика США в целом.
К середине 1930-х годов американские корпорации очень активно действовали на территории Германии, обзаведясь в этой стране более чем 60 филиалами. Американский капитал контролировал около 300 германских компаний, включая «Стальной трест». В Германии был построен крупнейший в мире нефтеперегонный завод, а строительство профинансировала компания «Стандарт Ойл», принадлежащая Джону Рокфеллеру. Надо ли говорить, какую роль в приготовлениях к войне играло производство нефтепродуктов!
Американской корпорации «Дженерал Электрик» принадлежали немецкие фирмы, работавшие в сфере радиотехники, компании «Дженерал Моторс» — знаменитый немецкий «Опель». В Кельне функционировал завод, построенный американской компанией «Форд».
Про связи «Дженерал Моторс» и «Опель» стоит рассказать особо. Контролировавший «Дженерал Моторс» Дюпон не скрывал своих симпатий к национал-социалистским идеям и финансировал не только гитлеровскую партию, но и аналогичные политические структуры в Соединенных Штатах. В 1930-е годы на заводах «Опель» в Германии производилась автомобильная техника для нужд германской армии.
Таким образом, немецкая промышленность развивалась при самом активном участии американского бизнеса. Интересно, что американские корпорации контролировали практически все отрасли, которые имели стратегическое значение в военном отношении. В случае начала войны автомобильная, радиотехническая, нефтехимическая промышленность быстро была бы переведена на военные рельсы. Учитывая же, что американские корпорации владели крупными долями в капитале немецких фирм, деловые круги США в случае начала войны в Европе стали бы получать баснословные доходы. Ведь в условиях боевых действий военные заказы не останавливаются.
Естественно, американские предприниматели прекрасно понимали, что большая европейская война способна реанимировать находящуюся в кризисном состоянии экономику США, дать работу миллионам безработных, обеспечить загруженность производственных мощностей, а самим воротилам гарантировать многомиллионные доходы.
Контакты между американскими деловыми кругами и элитой Третьего рейха были установлены на очень высоком уровне. Многие высокопоставленные деятели нацистской партии и германского руководства были связаны с американскими промышленниками и финансистами и лоббировали их финансовые интересы.
Еще в первой половине 1920-х гг. западные олигархи финансировали Национал-социалистскую рабочую партию Германии через банки Швеции и Швейцарии. Кстати, обе страны в годы Второй мировой войны сохраняли нейтралитет и так и не были оккупированы гитлеровскими армиями, хотя взять их под контроль вермахту ничего не стоило. После 1926 года ключевую роль в финансировании гитлеровцев стали играть собственно германские банковские и промышленные структуры, тесно связанные с американским бизнесом.
В 1930 г. Ялмар Шахт посетил с визитом Соединенные Штаты. Он встретился с американскими бизнесменами и обрисовал им свое видение возможной смены власти в Германии и утверждения Адольфа Гитлера на посту главы государства. Надо сказать, что американским финансистам идея смены власти и последующей борьбы с большевизмом и Советским Союзом пришлась по душе. По крайней мере, американские предприниматели стали куда активнее вкладываться в развитие германской экономики.
В мае 1933 года Ялмар Шахт вновь прибыл в США. На этот раз американские партнеры организовали ему встречу с самим президентом США Франклином Рузвельтом. Этот визит главного банкира Германии в Соединенные Штаты был еще более удачным, чем предыдущий. Германия получила американские инвестиции на сумму более миллиарда долларов. Эти средства были направлены на развитие германской промышленности.
Вслед за американцами подтянулись и англичане – в июне 1933 года Шахт встретился с главой Британского банка Н. Монтегю, после чего Лондон предоставил Берлину кредиты на общую сумму в два миллиарда долларов.
Масштабы помощи Германии со стороны ведущих американских корпораций поражали. Так, «Стандарт ойл» вложила в Германию 120 млн долларов, «Дженерал Моторс» — 35 млн долларов, «ИТТ» — 30 млн долларов, «Форд» — 17,5 млн долларов. И надо понимать, что миллион долларов 1930-х годов – это отнюдь не современный миллион долларов.
Важную роль в сотрудничестве между американским бизнесом и германскими чиновниками играл барон Курт фон Шредер – представитель известной в Германии и в США банкирской семьи. В США и в Великобритании находились филиалы банка Шредера, причем в американском филиале банка одно время работал на руководящих должностях Аллен Даллес, который во время Второй мировой войны выдвинулся на очень значимые позиции в американской разведывательной службе и отвечал, в частности, за разведывательные операции на территории Германии.
Чтобы иметь представление о масштабах влияния Шредера на германскую политику, достаточно отметить, что персональный счет в банке Шредера имел сам фюрер Гитлер – как раз с 1933 года, когда он и пришел к власти. Банк выделял определенную денежную сумму на расходы шефа СС Генриха Гиммлера.
Без поддержки связанных с США немецких банков Гитлер, безусловно, не смог бы прийти к власти – любая политическая деятельность требует немалых средств. Но НСДАП финансировалась такими банками как Deutsche Bank, Deutsche Kredit Gesellschaft, Henry Schroeder Bank of New York. Стоит отметить, что в близкий круг Шредера входили Карл Линдеманн и Эмиль Хелфриш. Эти люди руководили германскими структурами «Standard Oil», принадлежавшей Рокфеллеру, и они же состояли в «кружке Гиммлера», сочувствуя нацизму.
В 1940 г. Курт фон Шредер был включен в совет директоров Третьего рейха по экономическим вопросам и в Управление почты рейха, которое отвечало за коммуникации и тесно сотрудничало с телефонной компанией «1Т&Т». Акционером телефонной компании был собственной персоной Вальтер Шелленберг (на фото) — начальник VI управления (Служба разведки за рубежом) Главного управления имперской безопасности РСХА.
Развитию филиалов компании «Форд» на территории Германии покровительствовал лично рейхсмаршал Герман Геринг – человек, пользовавшийся в гитлеровской Германии колоссальным влиянием и замешанный в самых темных и грязных финансовых схемах, приносивших их участникам миллионные прибыли.
Герингу было, за что благоволить американскому бизнесу. Самолеты «люфтваффе» заправлялись топливом, произведенным на американских предприятиях. И такая парадоксальная ситуация сохранялась даже после начала Второй мировой войны. Гитлеровская авиация, сражавшаяся с британскими самолетами в небе над Англией, летала на американском топливе.
Интересно, что сотрудничество американских предпринимателей с США не прекратилось даже после того, как США вступили во Вторую мировую войну против Германии и ее союзников. Руководствуясь древним принципом non olet, американские компании продолжали сотрудничать с вражескими странами – Германией, Японией, Италией. Они выполняли заказы своих немецких партнеров, не гнушаясь поставлять им стратегически важные товары.
13 декабря 1941 года президент США даже издал специальный указ, который допускал ведение бизнеса с компаниями вражеских государств, если на то не было соответствующего запрета со стороны Министерства финансов США. Но в американском Минфине сидели тоже не глупые люди, которые прекрасно понимали, что война – войной, но для США это шанс обогатиться. Поэтому на контакты американских корпораций с гитлеровской Германией никто не обращал особого внимания. И американские корпорации продолжали исправно поставлять для нужд вермахта сталь и авиационные двигатели, топливо и каучук.
Интересно, что ни один танкер рокфеллеровской компании «Стандарт ойл» так и не был потоплен германскими подводными лодками. Не это ли свидетельствует о тех особых отношениях, которые установились у Рокфеллеров, Дюпонов и прочих американских воротил с Герингами, Гиммлерами и Шелленбергами?
Поэтому и недоумевал на Нюрнбергском процессе Ялмар Шахт, отмечавший, что если уж карать деловых людей за сотрудничество с гитлеровским режимом, то начинать можно и с американских промышленных и финансовых воротил. Ведь они, пока американские солдаты гибли на Тихом океане, а затем и в Европе, наживались, торгуя стратегически важными товарами и поставляя их гитлеровской Германии. Но к словам Шахта никто тогда не прислушался, поскольку все правила игры, как известно, диктует победитель, а не побежденный.
Как только гитлеровская Германия была повержена, все вернулось на круги своя. Многие «бонзы» гитлеровского режима, не говоря уже о промышленниках и финансистах, так и не понесли никакого реального наказания за свою поддержку фюрера. Более того, вскоре после победы над гитлеровской Германией США и Великобритания приступили к выстраиванию новой политической системы в подконтрольной им Западной Германии. После создания ФРГ американский бизнес продолжил активное сотрудничество со своими западногерманскими партнерами. Но это уже совсем другая история.
Помимо этого, не стоит забывать и о том, что Германия до начала 1940-х годов имела весьма тесные связи с британским и, особенно, с американским бизнесом. Деловые круги Третьего рейха и западных держав поддерживали неплохие отношения, основанные на выгодном финансовом и торговом сотрудничестве. Не зря на Нюрнбергском процессе подсудимый Ялмар Шахт, бывший при Гитлере президентом Имперского банка, заявил американскому адвокату:
Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе.
В словах Шахта содержалась не просто доля истины, а сама истина. Дело в том, что американские концерны продолжали вести дела с германскими компаниями после прихода Адольфа Гитлера к власти.
Поскольку по итогам Первой мировой войны Германия имела множество ограничений, в том числе касавшихся и военной промышленности, первое время Третий рейх не мог перевооружать свою армию, не опираясь на сотрудничество с американскими компаниями. На выпуск военной продукции к началу 1940-х годов были переориентированы многие немецкие заводы, в том числе и те, что принадлежали американским концернам.
Как известно, начало 1930-х гг. было далеко не лучшим в экономическом отношении периодом в истории ХХ века. Голод в Восточной и Центральной Европе, экономический кризис в странах Западной Европы, Великая депрессия в США… Даже американская экономика, поднявшаяся во время Первой мировой войны, трещала по швам. В США было более 15 миллионов безработных, социально-экономическая ситуация в стране стремительно ухудшалась. Исправить ухудшающееся положение США могла лишь большая война в Европе.
Как и во время Первой мировой войны, американские элиты последствий боевых действий в европейских странах не боялись. США надежно защищены от Европы мировым океаном, а перебросить на Американский континент такое количество войск и техники, которое бы позволило разгромить американскую армию, не представлялось возможным ни для одной европейской страны, в том числе и для гитлеровской Германии. Зато американские корпорации могли бы неплохо нажиться на поставках воюющим странам оружия, военной техники, автомобилей, топлива, продовольствия. Чем глобальнее была бы война, тем больше выгоды получили бы от нее американские компании и экономика США в целом.
К середине 1930-х годов американские корпорации очень активно действовали на территории Германии, обзаведясь в этой стране более чем 60 филиалами. Американский капитал контролировал около 300 германских компаний, включая «Стальной трест». В Германии был построен крупнейший в мире нефтеперегонный завод, а строительство профинансировала компания «Стандарт Ойл», принадлежащая Джону Рокфеллеру. Надо ли говорить, какую роль в приготовлениях к войне играло производство нефтепродуктов!
Американской корпорации «Дженерал Электрик» принадлежали немецкие фирмы, работавшие в сфере радиотехники, компании «Дженерал Моторс» — знаменитый немецкий «Опель». В Кельне функционировал завод, построенный американской компанией «Форд».
Про связи «Дженерал Моторс» и «Опель» стоит рассказать особо. Контролировавший «Дженерал Моторс» Дюпон не скрывал своих симпатий к национал-социалистским идеям и финансировал не только гитлеровскую партию, но и аналогичные политические структуры в Соединенных Штатах. В 1930-е годы на заводах «Опель» в Германии производилась автомобильная техника для нужд германской армии.
Таким образом, немецкая промышленность развивалась при самом активном участии американского бизнеса. Интересно, что американские корпорации контролировали практически все отрасли, которые имели стратегическое значение в военном отношении. В случае начала войны автомобильная, радиотехническая, нефтехимическая промышленность быстро была бы переведена на военные рельсы. Учитывая же, что американские корпорации владели крупными долями в капитале немецких фирм, деловые круги США в случае начала войны в Европе стали бы получать баснословные доходы. Ведь в условиях боевых действий военные заказы не останавливаются.
Естественно, американские предприниматели прекрасно понимали, что большая европейская война способна реанимировать находящуюся в кризисном состоянии экономику США, дать работу миллионам безработных, обеспечить загруженность производственных мощностей, а самим воротилам гарантировать многомиллионные доходы.
Контакты между американскими деловыми кругами и элитой Третьего рейха были установлены на очень высоком уровне. Многие высокопоставленные деятели нацистской партии и германского руководства были связаны с американскими промышленниками и финансистами и лоббировали их финансовые интересы.
Еще в первой половине 1920-х гг. западные олигархи финансировали Национал-социалистскую рабочую партию Германии через банки Швеции и Швейцарии. Кстати, обе страны в годы Второй мировой войны сохраняли нейтралитет и так и не были оккупированы гитлеровскими армиями, хотя взять их под контроль вермахту ничего не стоило. После 1926 года ключевую роль в финансировании гитлеровцев стали играть собственно германские банковские и промышленные структуры, тесно связанные с американским бизнесом.
В 1930 г. Ялмар Шахт посетил с визитом Соединенные Штаты. Он встретился с американскими бизнесменами и обрисовал им свое видение возможной смены власти в Германии и утверждения Адольфа Гитлера на посту главы государства. Надо сказать, что американским финансистам идея смены власти и последующей борьбы с большевизмом и Советским Союзом пришлась по душе. По крайней мере, американские предприниматели стали куда активнее вкладываться в развитие германской экономики.
В мае 1933 года Ялмар Шахт вновь прибыл в США. На этот раз американские партнеры организовали ему встречу с самим президентом США Франклином Рузвельтом. Этот визит главного банкира Германии в Соединенные Штаты был еще более удачным, чем предыдущий. Германия получила американские инвестиции на сумму более миллиарда долларов. Эти средства были направлены на развитие германской промышленности.
Шахт и Монтегю
Вслед за американцами подтянулись и англичане – в июне 1933 года Шахт встретился с главой Британского банка Н. Монтегю, после чего Лондон предоставил Берлину кредиты на общую сумму в два миллиарда долларов.
Масштабы помощи Германии со стороны ведущих американских корпораций поражали. Так, «Стандарт ойл» вложила в Германию 120 млн долларов, «Дженерал Моторс» — 35 млн долларов, «ИТТ» — 30 млн долларов, «Форд» — 17,5 млн долларов. И надо понимать, что миллион долларов 1930-х годов – это отнюдь не современный миллион долларов.
Важную роль в сотрудничестве между американским бизнесом и германскими чиновниками играл барон Курт фон Шредер – представитель известной в Германии и в США банкирской семьи. В США и в Великобритании находились филиалы банка Шредера, причем в американском филиале банка одно время работал на руководящих должностях Аллен Даллес, который во время Второй мировой войны выдвинулся на очень значимые позиции в американской разведывательной службе и отвечал, в частности, за разведывательные операции на территории Германии.
Чтобы иметь представление о масштабах влияния Шредера на германскую политику, достаточно отметить, что персональный счет в банке Шредера имел сам фюрер Гитлер – как раз с 1933 года, когда он и пришел к власти. Банк выделял определенную денежную сумму на расходы шефа СС Генриха Гиммлера.
Без поддержки связанных с США немецких банков Гитлер, безусловно, не смог бы прийти к власти – любая политическая деятельность требует немалых средств. Но НСДАП финансировалась такими банками как Deutsche Bank, Deutsche Kredit Gesellschaft, Henry Schroeder Bank of New York. Стоит отметить, что в близкий круг Шредера входили Карл Линдеманн и Эмиль Хелфриш. Эти люди руководили германскими структурами «Standard Oil», принадлежавшей Рокфеллеру, и они же состояли в «кружке Гиммлера», сочувствуя нацизму.
В 1940 г. Курт фон Шредер был включен в совет директоров Третьего рейха по экономическим вопросам и в Управление почты рейха, которое отвечало за коммуникации и тесно сотрудничало с телефонной компанией «1Т&Т». Акционером телефонной компании был собственной персоной Вальтер Шелленберг (на фото) — начальник VI управления (Служба разведки за рубежом) Главного управления имперской безопасности РСХА.
Развитию филиалов компании «Форд» на территории Германии покровительствовал лично рейхсмаршал Герман Геринг – человек, пользовавшийся в гитлеровской Германии колоссальным влиянием и замешанный в самых темных и грязных финансовых схемах, приносивших их участникам миллионные прибыли.
Герингу было, за что благоволить американскому бизнесу. Самолеты «люфтваффе» заправлялись топливом, произведенным на американских предприятиях. И такая парадоксальная ситуация сохранялась даже после начала Второй мировой войны. Гитлеровская авиация, сражавшаяся с британскими самолетами в небе над Англией, летала на американском топливе.
Интересно, что сотрудничество американских предпринимателей с США не прекратилось даже после того, как США вступили во Вторую мировую войну против Германии и ее союзников. Руководствуясь древним принципом non olet, американские компании продолжали сотрудничать с вражескими странами – Германией, Японией, Италией. Они выполняли заказы своих немецких партнеров, не гнушаясь поставлять им стратегически важные товары.
13 декабря 1941 года президент США даже издал специальный указ, который допускал ведение бизнеса с компаниями вражеских государств, если на то не было соответствующего запрета со стороны Министерства финансов США. Но в американском Минфине сидели тоже не глупые люди, которые прекрасно понимали, что война – войной, но для США это шанс обогатиться. Поэтому на контакты американских корпораций с гитлеровской Германией никто не обращал особого внимания. И американские корпорации продолжали исправно поставлять для нужд вермахта сталь и авиационные двигатели, топливо и каучук.
Интересно, что ни один танкер рокфеллеровской компании «Стандарт ойл» так и не был потоплен германскими подводными лодками. Не это ли свидетельствует о тех особых отношениях, которые установились у Рокфеллеров, Дюпонов и прочих американских воротил с Герингами, Гиммлерами и Шелленбергами?
Поэтому и недоумевал на Нюрнбергском процессе Ялмар Шахт, отмечавший, что если уж карать деловых людей за сотрудничество с гитлеровским режимом, то начинать можно и с американских промышленных и финансовых воротил. Ведь они, пока американские солдаты гибли на Тихом океане, а затем и в Европе, наживались, торгуя стратегически важными товарами и поставляя их гитлеровской Германии. Но к словам Шахта никто тогда не прислушался, поскольку все правила игры, как известно, диктует победитель, а не побежденный.
Как только гитлеровская Германия была повержена, все вернулось на круги своя. Многие «бонзы» гитлеровского режима, не говоря уже о промышленниках и финансистах, так и не понесли никакого реального наказания за свою поддержку фюрера. Более того, вскоре после победы над гитлеровской Германией США и Великобритания приступили к выстраиванию новой политической системы в подконтрольной им Западной Германии. После создания ФРГ американский бизнес продолжил активное сотрудничество со своими западногерманскими партнерами. Но это уже совсем другая история.
- Автор:
- Илья Полонский
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