В Кремле не рассказали содержания телефонного разговора Путина с Назарбаевым

Я нахожусь в непрерывной переписке со своей пресс-службой в связи с известиями об отставке Нурсултана Назарбаева.

Представители российских политических элит отреагировали на сегодняшнее обращение президента Казахстана, в котором тот объявил о своём уходе в отставку. Напомним, что Нурсултан Назарбаев выступил перед нацией по телевидению, заявив, что с 12:00 завтрашнего дня обязанности главы республики будет исполнять руководитель Сената РК Касым-Жомарт Токаев.Отставку Нурсултана Назарбаева прокомментировала председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко. По её словам, решение Назарбаева стало для неё неожиданностью. РИА Новости сообщает, что Матвиенко находится с визитом в Оренбургской области.Председатель Совфеда:На этом фоне у главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова поинтересовались, говорил ли Нурсултан Назарбаев сегодня по телефону с Владимиром Путиным. Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор между двумя президентами состоялся, однако не стал конкретизировать, какую именно тему обсуждали в беседе Назарбаев и Путин. По словам Пескова, "пресс-служба Кремля не располагает информацией" о том, на какую тему говорили друг с другом президенты РФ и РК. Песков заявил, что это не может прокомментировать.По некоторым данным, инициатором разговора стал президент России.Эксперты уверены в том, что Нурсултан Назарбаев в своём телефонном разговоре сообщил Владимиру Путину о своём решении.