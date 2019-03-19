Роскосмос опроверг перенос сроков по программе "Луна-25"

На сегодняшний день изменений в программе нет. Работы по космическому аппарату "Луна-25" ведутся в обеспечении запуска в 2021 году

Роскосмос не подтвердил изменений в программе по проекту "Луна-25", сообщив, что работы по обеспечению запуска космического аппарата ведутся согласно ранее утвержденному графику, запуск запланирован на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.- говорится в сообщении.Ранее вице-президент Российской академии наук Юрий Балега сообщил, что станция "Луна-25" может быть запущена в период с 2022 по 2024 год, о чем сообщили многие российские СМИ.Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Луна-25" планируется запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. В Роскосмосе назвали 2021 год оптимальным для реализации проекта.Между тем во вторник в Институте медико-биологических проблем РАН в Москве стартовал эксперимент по имитации четырехмесячной миссии на Луну. Шесть добровольцев из России и США заперли в наземном экспериментальном комплексе. В ходе проекта экипажу предстоит воспроизвести основные характеристики реального космического полета на Луну, в ходе которого будет отработан сам перелет, поиск места прилунения и сама посадка. Также в программу входят выход на поверхность и проведение различных операций, пребывание на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы, возвращение на Землю. Все 120 дней эксперимента "космонавты" проведут в полной изоляции от внешнего мира, у них даже отобрали сотовые телефоны.Следующий этап подготовки полета на Луну и постройки там лунной базы займет уже год. Специально для таких экспериментов в Институте построен экспериментальный комплекс с имитатором лунной поверхности.