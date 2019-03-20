Сербский крест. К 20-летию натовских бомбардировок Югославии

Март 1999 года. Все сербы помнят те дни, а кто родился после, знает о них от своих родителей, старших братьев и сестёр. Натовская армада осуществила вторжение в европейское государство, сбросив на города Югославии тысячи бомб и направив сотни ракет.Натовские бомбардировки Югославии, которая была объявлена Вашингтоном «изгоем», начались 24 марта 1999 года. Скоро – печальное двадцатилетие того события. Печальное не только из-за самой точки отсчёта, а ещё и из-за того, что сербам сегодня обещают «все радости жизни» от возможной интеграции в тот самый военный блок, который превращал в руины красивую страну с работящим народом, желавшим и желающим мира, добра и спокойного развития.В бомбардировках Югославии участвовали 14 стран, 60 тысяч военных. В общей сложности за несколько месяцев натовские самолёты совершили около 35 тысяч боевых вылетов. И лётчики прекрасно понимали, что их бомбы падают в том числе и на мирных людей. До сих пор ни один натовский функционер тех времён не понёс никакого наказания за откровенные военные преступления против целого народа.До сих пор в разных городах Сербии можно увидеть следы тех бомбардировок. До сих пор сапёры обезвреживают обнаруженные неразорвавшимися натовские боеприпасы. Настоящий сербский крест.О тех событиях и о том, чем сегодня живёт Сербия, в специальном репортаже ТК «ТВЦ».