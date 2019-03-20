Проигрышный элемент апгрейда Су-27СМ3: обновление для галочки. Туманные перспективы поколения 4+
В ситуации, когда представители оборонного ведомства столь враждебного по отношению к Москве государства Восточной Европы, как Польша, находятся практически на финишной прямой относительно заключения с военно-промышленной корпорацией «Lockheed Martin» многомиллиардного контракта на закупку 32 перспективных малозаметных истребителей F-35A, а временное британо-японское объединение «MBDA — Mitsubihi Electric Corporation» кропотливо работает над аппаратно-программной интеграцией уникальной японской активной РГСН с АФАР в состав оборудования ракеты сверхдальнего воздушного боя »Meteor» (в рамках проекта JNAAM), особую остроту начинает приобретать вопрос расширения возможностей бортовых радиолокационных средств и ракетного вооружения класса «воздух-воздух» для тактической авиации ВКС России.
Принимая во внимание обнадёживающую информацию от начальника монтажно-испытательного производства Иркутского авиационного завода Андрея Балчугова о запуске программы глубокой модернизации истребителей переходного поколения Су-30СМ до версии «СМ1» (с заменой существующей БРЛС «Барс-Р» на более «дальнозоркий» вариант, возможно, вариант Н035 «Ирбис-Э»), можно прийти к выводу, что Минобороны России и ПАО «Компания «Сухой» делают сегодня всё возможное для придания Воздушно-космическим силам РФ если не превосходства, то хотя бы уверенного паритета с Объединёнными ВВС стран НАТО. Тем не менее, учитывая нерадужные прогнозы относительно будущих темпов обновления истребительного авиапарка ВКС перспективными авиационными комплексами Су-57, способными на равных противостоять «Рапторам», «Лайтнингам», а также относительно «разморозки» проекта ракеты воздушного боя с прямоточным воздушно-реактивным двигателем РВВ-АЕ-ПД, вышеуказанный вывод, основанный на одном лишь развитии линейки Су-30СМ, едва ли можно считать объективным.
Даже если предположить, что суммарное количество машин Су-30СМ/СМ1, поступивших в строевые части ВКС и морской авиации ВМФ России, к 2022 году приблизится к 150—170 ед., а Су-35С — 100 ед., любое утверждение об их способности перехватить инициативу в борьбе за господство в воздухе на балтийском или центральноевропейском театрах военных действий будет наталкиваться на жестокую реальность, обусловленную значительным численным и частичным технологическим превосходством тактической авиации ОВВС и ОВМС НАТО и США. В частности, одни только ВВС Франции, Великобритании, Норвегии и Швеции и Польши в случае эскалации крупного конфликта на европейском ТВД после 2022 года могут задействовать в операции по формированию противовоздушного «заслона» над Северным морем, а также южной и юго-западной частями Балтийского моря порядка:
— 50—70 многофункциональных истребителей «Rafale» F3R, оснащённых современными БРЛС с АФАР RBE-2AA, а также адаптированных к применению УРВБ MBDA «Meteor»;
— 80—100 многоцелевых истребителей EF-2000 «Typhoon», большая часть которых к тому времени получит АФАР-радары «Captor-E» от «Selex» c аппаратной поддержкой ведения радиоэлектронной борьбы в версии «Radar 2 configuration» и механическим приводом доворота полотна АФАР в азимутальной плоскости (ранее классическая архитектура АФАР предусматривала лишь неподвижное полотно), а также возможность применения «прямоточных» «Метеоров» в версии программного обеспечения КУВ истребителя Block 15;
— 100 многофункциональных истребителей «Грипен» в модификациях JAS-39C/D стандарта MS20 и JAS-39E/F «Gripen-NG» (второй вариант получит перспективный АФАР-радар с увеличенными энергетическими возможностями ES-05 «Raven»);
— более 50 истребителей 5-го поколения F-35A/B, оснащённых наиболее продвинутыми РЛС с активными ФАР AN/APG-81 (наделены опцией РЭБ благодаря задействованию нескольких групп приёмо-передающих модулей), а также инфракрасными комплексами обнаружения атакующих ракет и удалённых теплоконтрастных целей AN/AAQ-37 с распределённой апертурой (представлены 6 ИК-датчиками, распределёнными по планеру машины).
Здесь стоит добавить, что специалисты британского подразделения оборонного концерна MBDA уже приступили к адаптации аэродинамической схемы ракет «Meteor» для размещения во внутренних отсеках вооружения малозаметных истребителей F-35A и F-35B, что лишь усложнит и без того непростой расклад для наших «сушек», лишенных перспективной ракеты РВВ-АЕ-ПД. Вышеуказанный список тактической авиации противника можно смело дополнить ещё и несколькими сотнями палубных многоцелевых истребителей поколения «4++» F/A-18E/F «Super Hornet» Военно-морских сил США, которые будут переброшены к европейскому ТВД (Северное и Норвежское моря) в кратчайшие сроки. Здесь-то наши ВКС и столкнутся с заметным превосходством противника, для парирования которого 200—250 Су-30СМ/1 и Су-35С, а также 50 -100 новых МиГ-35, мягко говоря, будет недостаточно.
Очевидно, что в свете подобной перспективы «в рукаве» Минобороны России уже сегодня должен быть заготовлен беспроигрышный козырь, заключающийся в возможности оперативного наращивания потенциала ВКС в выполнении задач по завоеванию превосходства в воздухе за счёт обновления и незамедлительной отправки в строевые части ВКС сотен машин 4-го поколения. И, на первый взгляд, подобный козырь у нас уже имеется. Речь идёт о глубокой модернизации авиапарка истребителей Су-27С/П до уровня Су-27СМ3. Работы в данном направлении на регулярной основе проводятся специалистами Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) начиная с 2010 года: изначально, в рамках контракта на сборку и усовершенствование 12 не поставленных Поднебесной машинокомплектов Су-27СК, заключенного между оборонным ведомством и ПАО «Компания «Сухой» в 2009 году, затем, в соответствии со вторым контрактом на обновление 36 устаревающих строевых машин Су-27С/П, подписанным весной 2015 года.
Между тем, как бы неприятно это ни звучало для нас, но полноценная и своевременная реализация даже такой, казалось бы, стандартной для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации программы, вызвала значительные затруднения, связанные с недофинансированием, что впоследствии привело к пересмотру условий контракта 2015 года и сокращению количества подлежащих модернизации истребителей Су-27С/П с 36 до 10 машин. Переработка последней машины из последнего контракта в модификацию «СМ3» была завершена в 2018 году, о чём недавно сообщил журналистам РИА Новости директор КнААЗ Александр Пекарш (филиал ПАО «Компания «Сухой»).
Но давайте попытаемся на мгновенье отбросить крайне болезненный для боевого потенциала ВКС расклад с сокращением заказа на модернизацию Су-27С/П и сосредоточиться на оценке технических возможностей обновленных Су-27СМ3 (ведь за 10-летний период существования программы в КнААЗ накоплен уникальный опыт опционального обновления «Сушек», который даёт возможность скорейшего возобновления программы после заключения новых контрактов, особенно, учитывая наличие значительного количества Су-27С/П на хранении и переработку ранних версий «СМ» в «СМ3»). Основываясь на информации, полученной от официальных источников, можно сделать вывод, что радиоэлектронная «начинка» подверглась радикальному обновлению.
Во-первых, кабина пилота получила более-менее современное информационное поле, представленное 4 многофункциональными ЖК МФИ, на которых отображается не только информация о тактической воздушной и наземной/надводной обстановке, получаемая от бортовой РЛС и сторонних источников посредством бортового комплекса обмена данными K-ДлАЭ/И, но и детальная информация о местоположении источников излучения противника (радиолокационных обнаружителей, РЛС подсвета и активных радиолокационных ГСН), получаемая современной интегрированной системой предупреждения об облучении Л-150 «Пастель». В отличие от устаревшей и обладающей низким разрешением СПО-15 (Л006) «Берёза» с лампочно-звуковым индикатором оповещения об облучении и классификацией лишь 6 типов РЛ-средств, «Пастель» может смело рассматриваться как полноценный элемент тактической радиотехнической разведки, способный идентифицировать до 128 излучающих источников благодаря наличию накопителя с должным объёмом памяти.
Программное и аппаратное обновление системы управления вооружением СУВ-27Э обеспечило возможность применения ракет класса «воздух-воздух» средней дальности РВВ-АЕ/РВВ-СД, оснащённых активными радиолокационными ГСН, а также широкой номенклатуры вооружения класса «воздух-поверхность», включая противорадиолокационные ракеты Х-31П и противокорабельные Х-31А/АД. Не поскупились в КнААЗ и на усиление конструкции планера с одновременным добавлением узлов подвески и установкой более мощных ТРДДФ АЛ-31Ф-М1, что обеспечило истребителю: превосходную тяговооружённость в 1,22 кгс/кг при нормальной взлётной массе (соответствует уровню лучших представителей 5-го поколения); возможность маневрирования с высокими перегрузками даже при конфигурации подвески «воздух-поверхность» (естественно, с умеренным количеством размещённых ракет семейств Х-38, Х-29 и Х31); а также незначительное снижение скорости иссякания боекомплекта.
Есть и такая деталь, которая омрачила все без исключения положительные качества данной модификации «Фланкера». Речь идёт о безнадёжно устаревшей бортовой РЛС типа Н001ВЭ с антенной решёткой Кассегрена, обладающей крайне низкой помехозащищённостью, посредственной дальностью «захвата» целей типа «Рафаль» или «Тайфун» (не более 90 км), а также невозможностью обнаружения сверхмалоразмерных воздушных объектов, которые благополучно обнаруживаются радарами «Барс» и «Ирбис». Единственным реальным достоинством этой РЛС является введение режима «воздух-поверхность» за счёт внедрения т.н. обводного канала.
В случае же появления на воздушном ТВД самолётов РЭБ EA-18G «Growler», располагающих АФАР-станциями генерирования прицельных прицельных ответных и шумовых помех AN/ALQ-249 NGJ Inc. 1, пилот Су-27СМ3 не сможет рассчитывать на получение достоверных данных о воздушной и наземной обстановках от собственной РЛС Н001ВЭ и вынужден будет полагаться лишь на терминал тактической связи К-ДлАЭ/И, который будет принимать данные либо от истребителей Су-30СМ/1 и Су-35С, либо от наземного комплекса воздушной связи НКВС-27, ретранслирующего информацию о тактической обстановке от самолётов ДРЛОиУ, а также иных средств целеуказания. В данном случае, всё будет зависеть от методов защиты радиоканалов обмена данными НКВС-27, охватывающих дециметровый частотный диапазон от 960 до 1215 МГц.
Опираясь на тот факт, что НКВС-27 использует принцип кодирования радиосигнала, совпадающий с аналогичным у бортовой станцией обмена информацией С-108 истребителя Су-35С (код Рида — Соломона с одновременной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты), можно надеяться на то, что пилот Су-27СМ3 сможет сохранять ситуационную осведомлённость даже в условиях противодействия со стороны «Гроулеров»; но к сожалению, возможность применения ракет РВВ-СД будет сводиться лишь к наведению на источник помехи, поскольку дальность эффективного действия РЛС Н001ВЭ в условиях радиопротиводействия снизится более чем в 2 раза.
Ситуация может быть легко исправлена с помощью переоснащения Су-27СМ3 радарами «Барс/Ирбис», а также более мощными вспомогательными установками ВК-150 мощностью 120 л.с. в режиме энергоузла. К сожалению, возможность внедрения данного пункта в условия контракта на модернизацию семейства Су-27С/П ни единого раза не была упомянута нашими военно-дипломатическим источником, в то время как за океаном в самом разгаре программа переоснащения строевых F-15C/D «Eagle» и F-15E «Strike Eagle» на передовые радиолокаторы с АФАР AN/APG-63(V)3 и AN/APG-82(V)1.
Источники информации:
https://bmpd.livejournal.com/3550821.html
https://www.militaryaerospace.com/articles/2015/11/f-15-radar.html
https://vpk.name/news/174483_afar_dlya_f15.html
http://www.arms-expo.ru/armament/samples/1491/72661/
http://bastion-karpenko.ru/su-27sm/
Принимая во внимание обнадёживающую информацию от начальника монтажно-испытательного производства Иркутского авиационного завода Андрея Балчугова о запуске программы глубокой модернизации истребителей переходного поколения Су-30СМ до версии «СМ1» (с заменой существующей БРЛС «Барс-Р» на более «дальнозоркий» вариант, возможно, вариант Н035 «Ирбис-Э»), можно прийти к выводу, что Минобороны России и ПАО «Компания «Сухой» делают сегодня всё возможное для придания Воздушно-космическим силам РФ если не превосходства, то хотя бы уверенного паритета с Объединёнными ВВС стран НАТО. Тем не менее, учитывая нерадужные прогнозы относительно будущих темпов обновления истребительного авиапарка ВКС перспективными авиационными комплексами Су-57, способными на равных противостоять «Рапторам», «Лайтнингам», а также относительно «разморозки» проекта ракеты воздушного боя с прямоточным воздушно-реактивным двигателем РВВ-АЕ-ПД, вышеуказанный вывод, основанный на одном лишь развитии линейки Су-30СМ, едва ли можно считать объективным.
Даже если предположить, что суммарное количество машин Су-30СМ/СМ1, поступивших в строевые части ВКС и морской авиации ВМФ России, к 2022 году приблизится к 150—170 ед., а Су-35С — 100 ед., любое утверждение об их способности перехватить инициативу в борьбе за господство в воздухе на балтийском или центральноевропейском театрах военных действий будет наталкиваться на жестокую реальность, обусловленную значительным численным и частичным технологическим превосходством тактической авиации ОВВС и ОВМС НАТО и США. В частности, одни только ВВС Франции, Великобритании, Норвегии и Швеции и Польши в случае эскалации крупного конфликта на европейском ТВД после 2022 года могут задействовать в операции по формированию противовоздушного «заслона» над Северным морем, а также южной и юго-западной частями Балтийского моря порядка:
— 50—70 многофункциональных истребителей «Rafale» F3R, оснащённых современными БРЛС с АФАР RBE-2AA, а также адаптированных к применению УРВБ MBDA «Meteor»;
— 80—100 многоцелевых истребителей EF-2000 «Typhoon», большая часть которых к тому времени получит АФАР-радары «Captor-E» от «Selex» c аппаратной поддержкой ведения радиоэлектронной борьбы в версии «Radar 2 configuration» и механическим приводом доворота полотна АФАР в азимутальной плоскости (ранее классическая архитектура АФАР предусматривала лишь неподвижное полотно), а также возможность применения «прямоточных» «Метеоров» в версии программного обеспечения КУВ истребителя Block 15;
— 100 многофункциональных истребителей «Грипен» в модификациях JAS-39C/D стандарта MS20 и JAS-39E/F «Gripen-NG» (второй вариант получит перспективный АФАР-радар с увеличенными энергетическими возможностями ES-05 «Raven»);
— более 50 истребителей 5-го поколения F-35A/B, оснащённых наиболее продвинутыми РЛС с активными ФАР AN/APG-81 (наделены опцией РЭБ благодаря задействованию нескольких групп приёмо-передающих модулей), а также инфракрасными комплексами обнаружения атакующих ракет и удалённых теплоконтрастных целей AN/AAQ-37 с распределённой апертурой (представлены 6 ИК-датчиками, распределёнными по планеру машины).
Здесь стоит добавить, что специалисты британского подразделения оборонного концерна MBDA уже приступили к адаптации аэродинамической схемы ракет «Meteor» для размещения во внутренних отсеках вооружения малозаметных истребителей F-35A и F-35B, что лишь усложнит и без того непростой расклад для наших «сушек», лишенных перспективной ракеты РВВ-АЕ-ПД. Вышеуказанный список тактической авиации противника можно смело дополнить ещё и несколькими сотнями палубных многоцелевых истребителей поколения «4++» F/A-18E/F «Super Hornet» Военно-морских сил США, которые будут переброшены к европейскому ТВД (Северное и Норвежское моря) в кратчайшие сроки. Здесь-то наши ВКС и столкнутся с заметным превосходством противника, для парирования которого 200—250 Су-30СМ/1 и Су-35С, а также 50 -100 новых МиГ-35, мягко говоря, будет недостаточно.
Очевидно, что в свете подобной перспективы «в рукаве» Минобороны России уже сегодня должен быть заготовлен беспроигрышный козырь, заключающийся в возможности оперативного наращивания потенциала ВКС в выполнении задач по завоеванию превосходства в воздухе за счёт обновления и незамедлительной отправки в строевые части ВКС сотен машин 4-го поколения. И, на первый взгляд, подобный козырь у нас уже имеется. Речь идёт о глубокой модернизации авиапарка истребителей Су-27С/П до уровня Су-27СМ3. Работы в данном направлении на регулярной основе проводятся специалистами Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) начиная с 2010 года: изначально, в рамках контракта на сборку и усовершенствование 12 не поставленных Поднебесной машинокомплектов Су-27СК, заключенного между оборонным ведомством и ПАО «Компания «Сухой» в 2009 году, затем, в соответствии со вторым контрактом на обновление 36 устаревающих строевых машин Су-27С/П, подписанным весной 2015 года.
Между тем, как бы неприятно это ни звучало для нас, но полноценная и своевременная реализация даже такой, казалось бы, стандартной для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации программы, вызвала значительные затруднения, связанные с недофинансированием, что впоследствии привело к пересмотру условий контракта 2015 года и сокращению количества подлежащих модернизации истребителей Су-27С/П с 36 до 10 машин. Переработка последней машины из последнего контракта в модификацию «СМ3» была завершена в 2018 году, о чём недавно сообщил журналистам РИА Новости директор КнААЗ Александр Пекарш (филиал ПАО «Компания «Сухой»).
Но давайте попытаемся на мгновенье отбросить крайне болезненный для боевого потенциала ВКС расклад с сокращением заказа на модернизацию Су-27С/П и сосредоточиться на оценке технических возможностей обновленных Су-27СМ3 (ведь за 10-летний период существования программы в КнААЗ накоплен уникальный опыт опционального обновления «Сушек», который даёт возможность скорейшего возобновления программы после заключения новых контрактов, особенно, учитывая наличие значительного количества Су-27С/П на хранении и переработку ранних версий «СМ» в «СМ3»). Основываясь на информации, полученной от официальных источников, можно сделать вывод, что радиоэлектронная «начинка» подверглась радикальному обновлению.
Во-первых, кабина пилота получила более-менее современное информационное поле, представленное 4 многофункциональными ЖК МФИ, на которых отображается не только информация о тактической воздушной и наземной/надводной обстановке, получаемая от бортовой РЛС и сторонних источников посредством бортового комплекса обмена данными K-ДлАЭ/И, но и детальная информация о местоположении источников излучения противника (радиолокационных обнаружителей, РЛС подсвета и активных радиолокационных ГСН), получаемая современной интегрированной системой предупреждения об облучении Л-150 «Пастель». В отличие от устаревшей и обладающей низким разрешением СПО-15 (Л006) «Берёза» с лампочно-звуковым индикатором оповещения об облучении и классификацией лишь 6 типов РЛ-средств, «Пастель» может смело рассматриваться как полноценный элемент тактической радиотехнической разведки, способный идентифицировать до 128 излучающих источников благодаря наличию накопителя с должным объёмом памяти.
Программное и аппаратное обновление системы управления вооружением СУВ-27Э обеспечило возможность применения ракет класса «воздух-воздух» средней дальности РВВ-АЕ/РВВ-СД, оснащённых активными радиолокационными ГСН, а также широкой номенклатуры вооружения класса «воздух-поверхность», включая противорадиолокационные ракеты Х-31П и противокорабельные Х-31А/АД. Не поскупились в КнААЗ и на усиление конструкции планера с одновременным добавлением узлов подвески и установкой более мощных ТРДДФ АЛ-31Ф-М1, что обеспечило истребителю: превосходную тяговооружённость в 1,22 кгс/кг при нормальной взлётной массе (соответствует уровню лучших представителей 5-го поколения); возможность маневрирования с высокими перегрузками даже при конфигурации подвески «воздух-поверхность» (естественно, с умеренным количеством размещённых ракет семейств Х-38, Х-29 и Х31); а также незначительное снижение скорости иссякания боекомплекта.
Есть и такая деталь, которая омрачила все без исключения положительные качества данной модификации «Фланкера». Речь идёт о безнадёжно устаревшей бортовой РЛС типа Н001ВЭ с антенной решёткой Кассегрена, обладающей крайне низкой помехозащищённостью, посредственной дальностью «захвата» целей типа «Рафаль» или «Тайфун» (не более 90 км), а также невозможностью обнаружения сверхмалоразмерных воздушных объектов, которые благополучно обнаруживаются радарами «Барс» и «Ирбис». Единственным реальным достоинством этой РЛС является введение режима «воздух-поверхность» за счёт внедрения т.н. обводного канала.
В случае же появления на воздушном ТВД самолётов РЭБ EA-18G «Growler», располагающих АФАР-станциями генерирования прицельных прицельных ответных и шумовых помех AN/ALQ-249 NGJ Inc. 1, пилот Су-27СМ3 не сможет рассчитывать на получение достоверных данных о воздушной и наземной обстановках от собственной РЛС Н001ВЭ и вынужден будет полагаться лишь на терминал тактической связи К-ДлАЭ/И, который будет принимать данные либо от истребителей Су-30СМ/1 и Су-35С, либо от наземного комплекса воздушной связи НКВС-27, ретранслирующего информацию о тактической обстановке от самолётов ДРЛОиУ, а также иных средств целеуказания. В данном случае, всё будет зависеть от методов защиты радиоканалов обмена данными НКВС-27, охватывающих дециметровый частотный диапазон от 960 до 1215 МГц.
Бортовая АФАР-РЛС AN/APG-63(V)3 в составе БРЭО истребителя F-15C ВВС США
Опираясь на тот факт, что НКВС-27 использует принцип кодирования радиосигнала, совпадающий с аналогичным у бортовой станцией обмена информацией С-108 истребителя Су-35С (код Рида — Соломона с одновременной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты), можно надеяться на то, что пилот Су-27СМ3 сможет сохранять ситуационную осведомлённость даже в условиях противодействия со стороны «Гроулеров»; но к сожалению, возможность применения ракет РВВ-СД будет сводиться лишь к наведению на источник помехи, поскольку дальность эффективного действия РЛС Н001ВЭ в условиях радиопротиводействия снизится более чем в 2 раза.
Ситуация может быть легко исправлена с помощью переоснащения Су-27СМ3 радарами «Барс/Ирбис», а также более мощными вспомогательными установками ВК-150 мощностью 120 л.с. в режиме энергоузла. К сожалению, возможность внедрения данного пункта в условия контракта на модернизацию семейства Су-27С/П ни единого раза не была упомянута нашими военно-дипломатическим источником, в то время как за океаном в самом разгаре программа переоснащения строевых F-15C/D «Eagle» и F-15E «Strike Eagle» на передовые радиолокаторы с АФАР AN/APG-63(V)3 и AN/APG-82(V)1.
Источники информации:
https://bmpd.livejournal.com/3550821.html
https://www.militaryaerospace.com/articles/2015/11/f-15-radar.html
https://vpk.name/news/174483_afar_dlya_f15.html
http://www.arms-expo.ru/armament/samples/1491/72661/
http://bastion-karpenko.ru/su-27sm/
- Автор:
- Евгений Даманцев
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