Японский военный флот пополнился десятой подлодкой класса "Сорю"

Морские силы самообороны Японии пополнились очередной неатомной подводной лодкой класса "Сорю". Церемония принятия на вооружение субмарины прошла в префектуре Хего (в центральной части Японии) 18 марта, сообщает ЦАМТО.По имеющейся информации новая субмарина, получившая название "Шорю" (Shoryu) вошла в боевой состав 1-й флотилии подводных лодок, базирующейся в Куре префектура Хиросима. Закладка лодки состоялась я январе 2015 года, спущена на воду 6 ноября 2017 года. Это десятая и последняя субмарина в серии из 12 подводных лодок, оснащенная обычными свинцово-кислотными аккумуляторами, остальные две войдут в строй уже с литий-ионными.Длина подводной лодки "Сорю" составляет 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение – 2947/4100 т. Главная энергетическая установка - два дизельных двигателей Kawasaki 12V 25/25SB и четыре воздухонезависимых двигателя Стирлинга V4-275R производства Kawasaki Kockums. Максимальная скорость в подводном положении – 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Вооружение составляют шесть 533-мм носовых торпедных аппаратов с торпедами "Тип-89", "Тип-80" и ПКР UGM-84C "Гарпун". Также субмарина оборудована секретной ПУ отстрела средств противодействия. Экипаж – 65 чел.Подлодки класса "Сорю" являются первыми субмаринами в Японии, оснащенными воздухонезависимой силовой установкой Стирлинга, применение которой позволяет находится под водой до 14 суток.Всего согласно новым "Руководящим принципам национальной обороны" Японии, принятым в декабре 2018 года, в составе морских сил самообороны должно находится на вооружении 22 подводные лодки и 54 основных надводных боевых корабля (включая восемь, оснащенных боевой системой «Иджис»). На сегодняшний день японский флот имеет на вооружении 19 подлодок и 48 боевых кораблей.