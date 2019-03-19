Учёные США заявили о создании технологии межзвёздных космических полётов

Можно поднять шарик для пинг-понга, используя постоянный поток воздуха из фена. Но это не сработало бы, если бы шарик для пинг-понга был слишком большим, или если это было слишком далеко от фена и так далее.

Структура («узор») на поверхности взаимодействует со световой волной так, что создаётся восстанавливающий момент, удерживающий объект в луче света. При этом источник света может располагаться хоть за миллионы километров.

Это могло бы позволить достичь очень высоких скоростей, в том числе для возможности путешествий к другим звёздным системам.

Учёные Калифорнийского технологического института заявили, что разработали технологию, которая предполагает создание "межзвёздного" корабля – такого, который впервые позволит человеку выбраться за пределы Солнечной системы. Насколько реалистичны такие заявления? Обсудим, исходя из публикации, вышедшей в упомянутом американском институте и журналеТехнология заключается в разработке нового способа левитации объектов. Левитацией в физике называется перемещение в пространстве без касания поверхности. Существует так называемая сверхпроводниковая левитация.Авторы технологии – Гарри Атуотер и Огнен Илич – сообщают о том, что левитировать объектам позволит особый наноразмерный рисунок, на который воздействует свет. Световая волна, попадая на особый узор на поверхности объекта, способна приводить объект в движение. Ранее подобная технология предсказывалась учёными на основе изучения опытов русского учёного Петра Лебедева, подтвердившего существование давление света. При этом речь шла исключительно о малоразмерных объектах.Авторы работы заявляют, что в конечном итоге их «технология» может позволить управлять движением межпланетных кораблей в космическом пространстве с минимальными показателями гравитации исключительно под воздействием света.Заявление доктора Илича:Исследования, как утверждают учёные, позволяют предположить, что фотолевитация может коснуться не только малоразмерных объектов, но и объектов размерности в несколько метров.Из материала:Межзвёздный космический корабль, по версии учёных из Калифорнии, можно было бы ускорять лазерным лучом с Земли.Из материала:Если объект под действием света ускоряется в межпланетном (межзвёздном) пространстве, то откровенно сложно называть это левитацией в классическом смысле.Пока же технология, как отмечено, может использоваться и для «земных» нужд – например, при создании печатных плат.