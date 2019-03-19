В Германии потребовали выслать из страны посла США Ричарда Гренелла
Посла США в Германии Ричарда Гренелла предложили объявить персоной нон грата и выслать из страны. С таким предложением выступил вице-председатель Бундестага Вольфганг Кубикки, пишет Agence France-Presse.
Вице-председатель германского Бундестага подверг американского посла Ричарда Гренелла жесткой критике и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". По словам Кубикки посол США ведет себя в Германии как "верховный комиссар оккупационных сил", постоянно вмешиваясь в политику суверенного государства. По его словам, "больше нельзя терпеть попытки таких вмешательств".
- заявил французскому изданию Вольфганг Кубикки, также являющийся вице-председателем оппозиционной Свободной демократической партии.
Ранее посол США не раз пытался влиять на политику Германии. В январе этого года он разослал немецким фирмам письма, в которых пугал возможностью введения против них санкций из-за строительства "Северного потока-2". Также он неоднократно высказывал критику в адрес немецких властей, не желающих увеличивать расходы на оборону выше 2% ВВП.
В Германии уже не в первый раз призывают выслать Гренелла из страны. В прошлом году с таким предложением выступили экс-глава СДПГ Мартин Шульц и лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт.
- подчеркнула Вагенкнехт.
Посол США в ФРГ Ричард Гренелл
Вице-председатель германского Бундестага подверг американского посла Ричарда Гренелла жесткой критике и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". По словам Кубикки посол США ведет себя в Германии как "верховный комиссар оккупационных сил", постоянно вмешиваясь в политику суверенного государства. По его словам, "больше нельзя терпеть попытки таких вмешательств".
Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы
- заявил французскому изданию Вольфганг Кубикки, также являющийся вице-председателем оппозиционной Свободной демократической партии.
Ранее посол США не раз пытался влиять на политику Германии. В январе этого года он разослал немецким фирмам письма, в которых пугал возможностью введения против них санкций из-за строительства "Северного потока-2". Также он неоднократно высказывал критику в адрес немецких властей, не желающих увеличивать расходы на оборону выше 2% ВВП.
В Германии уже не в первый раз призывают выслать Гренелла из страны. В прошлом году с таким предложением выступили экс-глава СДПГ Мартин Шульц и лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт.
Тот, кто, как и американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат
- подчеркнула Вагенкнехт.
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