Московская резиденция автомобилей Геринга и Бормана. Часть 1
Ломаковский музей старинных автомобилей и мотоциклов встречает гостей нагромождением разнообразной старины: от швейных машинок Singer начала прошлого века до автомобилей партийных бонз Третьего рейха. В некоторых частях экспозиции создается впечатление, что это скорее склад или мастерская, а не музей. Отдельные машины закрыты от полноценного обзора кучами раритетных агрегатов: коробок передач, канистр и прочего замасленного железа. И все было бы печально в истории Ломаковского музея, если бы не экспонаты. Самый древний из них — это легкий мотоцикл Peugeot образца 1914 года, который войска интервентов из французского экспедиционного корпуса бросили в Архангельске в 1918 году. Агрегат по многим признаком единственный в мире и, как утверждают сотрудники, вполне на способен самостоятельно передвигаться. Попал в музей мотоцикл в 1992 году — Ломаковы отдали за него ящик водки владельцу из Смоленской области.
Боевой мотоцикл Peugeot, доставшийся от французских интервентов, самый возрастной экспонат выставки. Можно отдельно оценить антураж выставки
Главный "гвоздь", встречающий посетителей, — коленчатый вал с маховиком от немецко-фашистского 8-цилиндрового Horch. О нем ниже.
Победитель предвоенной выставки в Париже 1935 года — удивительно красивый Horch-853, который по легенде принадлежал Герману Герингу. По данным сайта lomakovka.ru, эта машина состоит в реестре памятников ЮНЕСКО и официально охраняется государством. Кабриолет считается предсерийным, специально выпущенным для участия в Парижском смотре. Официально Horch-852 выпускался с 1936 года. Автомобиль отличают панели каркаса кузова из клееного бука, а также встроенный в торпедо барометр. Понятно, что столь статусный немец попал в СССР не по своей воле, а в качестве трофея из особняка Геринга. По легенде, вторым высокопоставленным пользователем кабриолета был маршал Рокоссовский, который в середине 1945 года подарил его своему другу, Герою Советского Союза летчику Михаилу Самохину. Далее машина побродила по стране и в крайне плачевном состоянии попала к реставраторам Ломаковым. Horch-852 истинная звезда советского кинематографа — около 25 ролей на счету кабриолета.
Общие виды экспозиции. При должном интересе, бродить здесь можно часами
Этот Mercedes-Benz 540 K 1935 года, на котором разъезжал Геббельс, оснащался компрессорной рядной "восьмеркой" и 4-ступенчатой КПП. В 1938 году министр отдал машину охране для кортежа сопровождения. После войны работал на первого секретаря Эстонского КПСС, а позже ушел в актеры. Кабриолет стоял на балансе рейсхканцелярии и был единственным в правительственном парке в вишневой ливрее.
Эклектика Ломаковского музея
Автомобиль Mercedes-Benz 320 1939 года из личного парка Мартина Бормана, предназначенный для хозяйственных нужд партайгеноссе. По утрам автомобиль развозил детей Бормана по школам, а после личный повар отправлялся на нем за продуктами на рынки Берлина. Закупаться приходилось в разное время и в разных местах — бонзы Третьего рейха были очень подозрительными и опасались отравлений. Есть предположение, что Штирлиц появлялся в кадрах бессмертного фильма именно в этом авто. Машина знаменита еще и участием в фотосессии с нынешним мэром Киева — боксером Виталием Кличко. В музей Ломаковых именитый немецкий экипаж попал в 1995 году из частного гаража в Зеленограде. Машина полностью в оригинальном состоянии — без "новодела".
Продолжение следует…
В статье использовались материалы сайта lomakovka.ru.
Боевой мотоцикл Peugeot, доставшийся от французских интервентов, самый возрастной экспонат выставки. Можно отдельно оценить антураж выставки
Главный "гвоздь", встречающий посетителей, — коленчатый вал с маховиком от немецко-фашистского 8-цилиндрового Horch. О нем ниже.
Победитель предвоенной выставки в Париже 1935 года — удивительно красивый Horch-853, который по легенде принадлежал Герману Герингу. По данным сайта lomakovka.ru, эта машина состоит в реестре памятников ЮНЕСКО и официально охраняется государством. Кабриолет считается предсерийным, специально выпущенным для участия в Парижском смотре. Официально Horch-852 выпускался с 1936 года. Автомобиль отличают панели каркаса кузова из клееного бука, а также встроенный в торпедо барометр. Понятно, что столь статусный немец попал в СССР не по своей воле, а в качестве трофея из особняка Геринга. По легенде, вторым высокопоставленным пользователем кабриолета был маршал Рокоссовский, который в середине 1945 года подарил его своему другу, Герою Советского Союза летчику Михаилу Самохину. Далее машина побродила по стране и в крайне плачевном состоянии попала к реставраторам Ломаковым. Horch-852 истинная звезда советского кинематографа — около 25 ролей на счету кабриолета.
Общие виды экспозиции. При должном интересе, бродить здесь можно часами
Этот Mercedes-Benz 540 K 1935 года, на котором разъезжал Геббельс, оснащался компрессорной рядной "восьмеркой" и 4-ступенчатой КПП. В 1938 году министр отдал машину охране для кортежа сопровождения. После войны работал на первого секретаря Эстонского КПСС, а позже ушел в актеры. Кабриолет стоял на балансе рейсхканцелярии и был единственным в правительственном парке в вишневой ливрее.
Эклектика Ломаковского музея
Автомобиль Mercedes-Benz 320 1939 года из личного парка Мартина Бормана, предназначенный для хозяйственных нужд партайгеноссе. По утрам автомобиль развозил детей Бормана по школам, а после личный повар отправлялся на нем за продуктами на рынки Берлина. Закупаться приходилось в разное время и в разных местах — бонзы Третьего рейха были очень подозрительными и опасались отравлений. Есть предположение, что Штирлиц появлялся в кадрах бессмертного фильма именно в этом авто. Машина знаменита еще и участием в фотосессии с нынешним мэром Киева — боксером Виталием Кличко. В музей Ломаковых именитый немецкий экипаж попал в 1995 году из частного гаража в Зеленограде. Машина полностью в оригинальном состоянии — без "новодела".
Продолжение следует…
В статье использовались материалы сайта lomakovka.ru.
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- Фото автора
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