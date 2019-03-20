Польский эксперт: присоединение Крыма – символ беспомощности Европы

В течение пяти лет Крым, территория Украины, находится под контролем Российской Федерации. Всего в тысяче километров от границ Польши расположены эти оккупированные территории. Символ беспомощности Европы в отношении России. «Зеленые человечки» — российский спецназ без знаков различия и обозначений, которые 27 февраля 2014 года водрузили российские флаги на зданиях крымского правительства и парламента, стали символом гибридной войны. Угрозы нового времени.

– Пожалуйста, пойдите в магазин и посмотрите. Там полно обмундирования, которое похоже на наше. Пусть господин пойдет в магазин. В каждом можно купить такое обмундирование, – убеждал президент России.

Он утверждал, что это «самооборона крымского народа», какой бы она не была. Эта самооборона была, однако, прекрасно оснащена, очень хорошо обучена и организована так, что «зеленые человечки» появились почти одновременно 27 февраля 2014 в ключевых точках Крыма.

Войну на востоке Украины также начали «зеленые человечки», однако их быстро поддержали сотни и тысячи российских солдат, в не имеющих опознавательных знаков российских танках, бронетранспортерах или РСЗО. Россия, конечно, отсекает себя от этого конфликта, но никто уже давно не воспринимает всерьез эту ложь. Масштаб операции настолько велик, что даже в России уже не верят в зеленых человечков. Веру в это убили сотни гробов с солдатами, которые погибли «в отпуске на Донбассе».

Мы знаем, что это не «зеленые человечки», и тем более не украинский Су-25, а ракетный комплекс Бук-М1 из 53-й российской бригады ПВО, дислоцированной на постоянной основе в Курске, сбил в июле 2014 года рейс MH17, с почти тремястами человеками на борту. Мы знаем, что это российские офицеры командуют вооруженными силами сепаратистов из Луганска и Донецка. В их рядах, например, есть много чеченских солдат.

Согласно документам, которые она взяла из штаба подразделения, каждый полк, насчитывающий около 2 тыс. человек, готов принять еще 6 тысяч российских солдат, для которых подразделение уже имеет заранее подготовленные фальшивые документы, демонстрирующие их местное происхождение. Таким образом, полк сепаратистов де-факто разворачивается в бригаду российской армии. Армии, которой ведь официально, нет на востоке Украины, хотя там регулярно тестируются новейшие российские системы вооружения, электронной борьбы или разведки, такие как, например, беспилотники.

Издержки, которые не учел Путин, — это изменения во всем регионе Центральной и Восточной Европы. Во-первых, как говорят эксперты, «Москва получила Крым, но потеряла Украину». Если после Майдана страна колебалась между восточным и западным направлением, то Крым и Донбасс сформировали государственность и национальное сознание Украины, как противостоящие России и лично Путину. Война и потеря Крыма формирует тип украинского патриотизма враждебного ко всему российскому.

Еще одним важным результатом украинско-российского конфликта является укрепление НАТО и ЕС, осознание того, что Россия по-прежнему представляет угрозу, а распад СССР был только эпизодом, затормозившим ее имперские амбиции. Усиление восточного фланга, стало фактом, и военное присутствие сил НАТО в Польше, Болгарии и странах Балтии вызвало реальное смещение альянса на восток. А такие страны, как Финляндия, Швеция и Норвегия снова начали укреплять свои вооруженные силы в контексте угрозы с востока.

Таким образом, мы достигли сегодня момента, когда Европа, с одной стороны, беспомощно смотрит на милитаризацию Крыма и войну на востоке Украины, с другой стороны объединяет военные усилия в защиту против России. С третьей стороны, энергетикой, топливом, бизнесом, некоторые страны Европы по-прежнему близко связаны с Москвой и имеют проблемы с разрывом этих связей.

Если мы признаем вслед за автором, что Крым находится под оккупацией, то аналогично мы признаем оккупированными польские территории, отнятые Сталиным в пользу литовской, белорусской и украинской республик, входивших в состав СССР, а ныне стран, из них возникших. Эта территория не находится за тысячу километров от границ Польши и не Россия ее в настоящее время оккупирует. Литва без польской поддержки не может существовать. Украина также. А отношение к Польше в этих странах является враждебным, и политика прославления убийц, совершивших геноцид (как шаулисов, так и бандеровцев) и отсутствие польской реакции на это приводят к ухудшению ситуации. Таким образом, согласие на поддержание статус-кво на оккупированных польских землях — это настоящий символ беспомощности Польши в отношении уже не России, а даже стран, зависимых от Польши. (…) Об этом мы должны помнить прежде всего, а не заниматься Крымом, потому что это нас не касается.

Скорее, конец оккупации. Это Украина оккупировала Крым против воли его жителей. И Львов оккупирует, и Закарпатье.

Очень односторонний взгляд на совсем неоднозначный конфликт. Если мы настолько принципиальны по поводу Украины и Крыма / Донбасса, то почему мы, не моргнув глазом, приняли отделение Косово от Сербии и признали это исключительно искусственное образование независимым государством? В Крыму, по крайней мере, был какой-то референдум. В Косово никто даже не потрудился придать какую-то псевдолегитимную форму предоставлению государственности территории, силой отделенной от Сербии. А то, что, согласно defence24.pl, Россия делает на Донбассе и что является причиной международных санкций, еще более кроваво и без белых перчаток осуществляется Саудовской Аравией и ОАЭ в Йемене. И это не порождает нашего осуждения и ничем нам не мешает. Мы даже не думаем о санкциях против Саудовской Аравии. Точка зрения зависит от точки нахождения.

Почему? А потому, что то, что позволено нам, то есть странам свободного мира, не позволено России. Сербия, как российский вассал, была наказана за свои отношения с Россией и враждебность к Западу. Также нынешний беспорядок на Ближнем Востоке может рассматриваться только в контексте интересов Запада, читай: США. Россия как варварская, бесчеловечная сила, которая никогда ничего хорошего не принесла нашей части Европы, всегда будет подвергаться обвинениям. США всегда будут для нас надеждой. А то, что они делают где-то в Сирии или в Южной Америке — это мало нас волнует.

Автор пропустил в статье достаточно важный факт: если бы не вмешательство на Донбассе и особенно в Крыму, то сейчас там была бы американская база, и, вероятно, ракеты направленные на Москву. А Украина и так была потеряна.

Жаль, что автор более убедительно не подчеркнул, что Крым всегда был украинским.

Всегда? В истории такой страны, как Украина, не существовало никогда, потому что эта страна существует с недавнего времени. Само ее название — это результат определения ее местоположения соседями, а не субъектности. А в историческом масштабе Крым был некоторое время скифским, византийским, монгольским, татарским и русским. Украинским Крым был только миг после распада СССР, если принять, что вообще существовали какие-либо основания воссоединения Крыма с Украиной, кроме фантазии Хрущева и его подарка для Украинской ССР.

Для Путина & Co. Крым и Донбасс — классический тактический успех, но для России это стратегическое поражение. Это привело к безвозвратной потере Украины как дружественного/нейтрального соседа, многолетним санкциям, потере имиджа, началу процесса военного укрепления почти разоруженных ранее европейских стран НАТО и началу новой гонки вооружений.

Я вас умоляю. Переворот на Украине организовали США — Украина итак была потеряна для России. Если бы Путин не занял Крым — Россия потеряла бы контроль над Черным морем.

Санкции медленно и методично обескровливают Россию экономически (…) Майдан и сепаратизмы в России являются неизбежными. Вопрос, когда.

Тогда каким чудом при такой рецессии и падении Россия наращивает валютные резервы и покупку золота, количество которого уже превысило 2 тыс. тонн? И каким чудом собственно начато производство нового процессора «Эльбрус 8i»?

Напомню, что Россия захватила с помощью оружия территорию независимого украинского государства, границы которого не только полностью признавала, но и имела с ним подписанный договор о дружбе и сотрудничестве. Заявление постфактум, что Крым «всегда» был российским, не только ошибочное, но и наглое, ведь даже Путин стыдился в начале предательского нападения на Украину, повторяя неоднократно, что это «не он» и «их там нет». Мы помним то время, когда Путин, белый голубок, сразу после закрытия Олимпиады в Сочи убеждал, что он ведь никогда бы не оспаривал территориальную целостность «дружественной» Украины. Что касается «присоединения» Крыма к России, то напоминаю, что Верховный совет Крыма принял решение «присоединиться» к России под дулами российской морской пехоты, и «большинством» в 45 присутствующих депутатов в 100-местном совете. О «референдуме» же не стоит вспоминать, потому что он даже не был сфальсифицирован — его результаты были полностью сфабрикованы в Москве. Что касается этнического состава Крыма, то, несмотря на тот факт, что большинство жителей Крыма составляют этнические русские, совсем не так очевидно, что они хотели присоединения Крыма к России, особенно после того, как к ним отнеслась приехавшая российская мафия. В составе Украины они имели покой, вино и туристов, теперь они имеют пустыню, одну большую военную базу, нулевой доход от туризма и наглые экспроприации от «московских».