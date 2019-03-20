НАТО придётся менять название в случае вступления Бразилии в альянс

Представляю изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку. Но по силам ли?

Расширение НАТО на Восток начало сталкиваться с чисто географическими проблемами - в том смысле, что рано или поздно наступит момент, когда вступать будет попросту некому. Однако, если учесть, что НАТО является не только военным альянсом, но и подобием финансовой пирамиды, блоку жизненно важно набирать в свой строй новых членов. Именно поэтому президент-финансист США Дональд Трамп обратил внимание на возможность расширения НАТО за счёт стран Латинской Америки.Президент США наметил одного из потенциальных членов Трансатлантического военного блока в Южной Америке. Оказалось, что это Бразилия. Трамп в ходе своей встречи с президентом этой страны Жаиром Болсонару заявил о возможности повышения статуса союзника Бразилией. И этот статус, по словам главы Белого дома, можно было бы повысить именно вступлением в Североатлантический альянс. Тот факт, что в таком случае альянс придётся как минимум переименовать, так как Бразилию омывают воды отнюдь не северной Атлантики, Трамп не озвучил.Заявления Трампа прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков , отметив возможное новое название военного блока:Напомним, что на данный момент идёт процесс введения в натовский состав Македонии, которая ради это была вынуждена поменять название, чтобы угодить грекам. Теперь эта страна в собственных официальных документах называется Северной Македонией.Если в альянс примут Бразилию, это станет новым прецедентом. При этом бразильцам нужно помнить, что альянс потребует от них "уставных" 2 процентов ВВП. А это миллиарды долларов. Для страны, в которой миллионы людей живут в хижинах так называемых фавел, а наибольшая угроза исходит от торговли наркотиками на фоне процветания внутренней оргпреступности, с которыми НАТО точно не собирается бороться, не самое актуальное дополнительное "вложение".