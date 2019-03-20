В Китае рассказали о преимуществах танка Type 99A над "Абрамсом" и "Леопардом-2"

Система ночного видения, дальномер и основная система наблюдения за обстановкой на местности могут использоваться посредством одного окуляра. Для переключения режимов при этом используется тумблер, к которому окуляр и подключен. Не нужно использовать несколько средств наблюдения и несколько мониторов, которые бы занимали лишнее место на панели. Это важное удобство, указывающее на преимущество над M1 Abrams, а также над Leopard-2.

Командир может использовать больше функций, разделяя площадь экрана для отображения нескольких «картинок» в формате высокой чёткости.

В эфире программы «Военный репортаж» на китайском телеканале ССTV впервые было «основательно» показано внутреннее пространство башни основного боевого танка Type 99A. При этом в очередной раз китайские репортёры применительно к танку использовали выражение «Король сухопутной войны», рассуждая о его преимуществах над танками США (Абрамс) и Германии (Леопард-2).В программе отмечено, что танк оснащён усовершенствованным электромеханическим автоматом заряжания со скорострельностью до восьми выстрелов в минуту. При этом китайские репортёры не стали сообщать телезрителям о том, что автомат заряжания на Type 99A является фактической копией системы, используемой в российском танке Т-72. Система автоматического заряжания такого типа, которую используют в КНР, появилась в СССР ещё в 70-х годах.На телеканале CCTV отмечают, что при компоновке с тремя членами экипажа башня Type99A несколько уменьшилась в сравнении с аналогами, при этом она имеет одинаковый уровень защиты по всей поверхности. Этого удалось достичь, как утверждается, при реализации брони с использованием в том числе композитных материалов.В компоновке башни Type99A поднято кресло наводчика. В целом компоновка привела к получению основного боевого танка, который несколько короче американского «Абрамса» и немецкого «Леопарда-2».Внутри пространства башни используются жидкокристаллические информационные мониторы, которые позволяют среди прочего отображать данные о цели.В Китае отметили преимущества оснащения своего танка перед американским «Абрамсом». Одним из таких преимуществ китайцы называют используемую на Type99A оптическую систему.Из материала:В Китае танк Type99A назвали более эргономичным, чем упомянутые танки Германии и США.Отмечается наличие относительно большого основного дисплея, который, по китайской версии, более информативен, чем дисплеи на тех же «Абрамсах».Из материала:Также добавляется, что танк Type99A получил высокую степень цифровизации и компьютеризации, которая позволяет, например, выбирать наиболее эффективный маршрут в условиях ведения боевых действий, идентифицировать средства поражения противника и применять, исходя из этого, нужные средства защиты.