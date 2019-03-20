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Взятие Измаила - выдающееся военное достижение своего времени

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11 декабря 1790 года произошло событие, о котором позднее Александр Суворов напишет: «На такое решиться можно было только раз в жизни».

Русская армия под командованием легендарного полководца начала штурм крепости, имя которой Измаил. Это был самый масштабный за всю историю человечества штурм самой большой по площади и численности крепости Османской империи. Никогда ещё к тому времени не было битвы кровопролитнее, как писали о ней современники. В боевых действиях приняли участие около 70 тысяч человек.


Суворов понимал значимость взятия Измаила. Без этого Россия не смогла бы поставить точку в многолетней войне с Турцией и, тем самым, закрепить за собой Крым, Северное Причерноморье и осуществлять свободную торговлю в этом регионе.

Этот штурм, которые многие поначалу считали авантюрой, уникален сам по себе. Атака уступающих по численности противнику российских войск, происходила в ночное время с девяти сторон, вследствие чего турки были дезориентированы и не могли определить, с какой позиции будет наноситься главный удар. Крепость была взята, и, благодаря этой победе, Россия утвердила себя как черноморская держава.

Авторы фильма на ТК "Звезда" восстановят хронологию штурма Измаила и проведут историческую реконструкцию целого ряда атак. Разведчики из Муромской бригады инженерных войск и военнослужащие из оперативной группы российских войск в Приднестровье, которые примут участие в этих сценах, попытаются уловить дух времени, дух суворовской армии.

Использованы фотографии:
ТК "Звезда"
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