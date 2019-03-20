Взятие Измаила - выдающееся военное достижение своего времени
11 декабря 1790 года произошло событие, о котором позднее Александр Суворов напишет: «На такое решиться можно было только раз в жизни».
Русская армия под командованием легендарного полководца начала штурм крепости, имя которой Измаил. Это был самый масштабный за всю историю человечества штурм самой большой по площади и численности крепости Османской империи. Никогда ещё к тому времени не было битвы кровопролитнее, как писали о ней современники. В боевых действиях приняли участие около 70 тысяч человек.
Суворов понимал значимость взятия Измаила. Без этого Россия не смогла бы поставить точку в многолетней войне с Турцией и, тем самым, закрепить за собой Крым, Северное Причерноморье и осуществлять свободную торговлю в этом регионе.
Этот штурм, которые многие поначалу считали авантюрой, уникален сам по себе. Атака уступающих по численности противнику российских войск, происходила в ночное время с девяти сторон, вследствие чего турки были дезориентированы и не могли определить, с какой позиции будет наноситься главный удар. Крепость была взята, и, благодаря этой победе, Россия утвердила себя как черноморская держава.
Авторы фильма на ТК "Звезда" восстановят хронологию штурма Измаила и проведут историческую реконструкцию целого ряда атак. Разведчики из Муромской бригады инженерных войск и военнослужащие из оперативной группы российских войск в Приднестровье, которые примут участие в этих сценах, попытаются уловить дух времени, дух суворовской армии.
Русская армия под командованием легендарного полководца начала штурм крепости, имя которой Измаил. Это был самый масштабный за всю историю человечества штурм самой большой по площади и численности крепости Османской империи. Никогда ещё к тому времени не было битвы кровопролитнее, как писали о ней современники. В боевых действиях приняли участие около 70 тысяч человек.
Суворов понимал значимость взятия Измаила. Без этого Россия не смогла бы поставить точку в многолетней войне с Турцией и, тем самым, закрепить за собой Крым, Северное Причерноморье и осуществлять свободную торговлю в этом регионе.
Этот штурм, которые многие поначалу считали авантюрой, уникален сам по себе. Атака уступающих по численности противнику российских войск, происходила в ночное время с девяти сторон, вследствие чего турки были дезориентированы и не могли определить, с какой позиции будет наноситься главный удар. Крепость была взята, и, благодаря этой победе, Россия утвердила себя как черноморская держава.
Авторы фильма на ТК "Звезда" восстановят хронологию штурма Измаила и проведут историческую реконструкцию целого ряда атак. Разведчики из Муромской бригады инженерных войск и военнослужащие из оперативной группы российских войск в Приднестровье, которые примут участие в этих сценах, попытаются уловить дух времени, дух суворовской армии.
- Использованы фотографии:
- ТК "Звезда"
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