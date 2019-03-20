В Росстате заявили о переходе на новую методику подсчёта доходов россиян
Росстат решился на определённого рода изменения в плане представления данных о доходах граждан страны. Как выясняется, ведомство (об этом сообщает его глава Павел Малков) переходит на новую методику при подсчёте доходов. По утверждению Малкова, новая система является «намного более качественной, а её результаты должны стать более основательными и глубинными».
Павел Малков заявил, что по новым методикам будут пересчитаны и доходы россиян за уже давно истекшие периоды. Так, пересчёт коснётся данных с 2013 года. По словам главы Росстата, новые данные позволят властям ретроспективно оперировать результатами.
Несколько странный подход. И почему именно с 2013 года будет осуществляться росстатовский пересчёт?
Заявлено, что по итогам первого квартала текущего года статведомство выдаст данные, уже исходя из той самой обновлённой методики расчётов. При этом Малков дал понять, что ежемесячных отчётов о доходах россиян публиковаться уже не будет, вместо это Росстат переходит на ежеквартальные публикации. Во всяком случае - пока.
Чтобы не возникло кривотолков, Росстат объявляет, что готов прислушиваться к советам по поводу новой методики. Так, ведомство собирается запустить в работу электронную почту, на которую все заинтересованные лица смогут присылать предложения и замечания.
Тем временем о самой методике подсчётов доходов нового типа Росстат предпочитает (на данный момент) не распространяться.
Отдельные эксперты заподозрили власти в намерении создать более позитивный образ при озвучивании уровня доходов россиян. На этом фоне, как сообщает РИА Новости, доходы граждан страны падают пятый год подряд. Так, падение в 2018 году составило около 0,2% - по официальным данным того же Росстата. А в начале 2018 года в министерстве экономического развития прогнозировали рост доходов.
Мало того, практически любой губернатор, приглашённый «на ковёр» к президенту или председателю правительства, отчитывается о росте доходов населения региона. У всех - рост, а в целом по стране – падение. Что-то действительно не срастается… Решили поменять систему подсчётов. А может быть, стоило бы сосредоточиться не на подсчётах, а на реальном повышении уровня жизни?
Павел Малков заявил, что по новым методикам будут пересчитаны и доходы россиян за уже давно истекшие периоды. Так, пересчёт коснётся данных с 2013 года. По словам главы Росстата, новые данные позволят властям ретроспективно оперировать результатами.
Несколько странный подход. И почему именно с 2013 года будет осуществляться росстатовский пересчёт?
Заявлено, что по итогам первого квартала текущего года статведомство выдаст данные, уже исходя из той самой обновлённой методики расчётов. При этом Малков дал понять, что ежемесячных отчётов о доходах россиян публиковаться уже не будет, вместо это Росстат переходит на ежеквартальные публикации. Во всяком случае - пока.
Чтобы не возникло кривотолков, Росстат объявляет, что готов прислушиваться к советам по поводу новой методики. Так, ведомство собирается запустить в работу электронную почту, на которую все заинтересованные лица смогут присылать предложения и замечания.
Тем временем о самой методике подсчётов доходов нового типа Росстат предпочитает (на данный момент) не распространяться.
Отдельные эксперты заподозрили власти в намерении создать более позитивный образ при озвучивании уровня доходов россиян. На этом фоне, как сообщает РИА Новости, доходы граждан страны падают пятый год подряд. Так, падение в 2018 году составило около 0,2% - по официальным данным того же Росстата. А в начале 2018 года в министерстве экономического развития прогнозировали рост доходов.
Мало того, практически любой губернатор, приглашённый «на ковёр» к президенту или председателю правительства, отчитывается о росте доходов населения региона. У всех - рост, а в целом по стране – падение. Что-то действительно не срастается… Решили поменять систему подсчётов. А может быть, стоило бы сосредоточиться не на подсчётах, а на реальном повышении уровня жизни?
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