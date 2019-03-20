В Совфеде заявили об ошибочности данных об "Искандер-М" и Ту-22М3 в Крыму

В Совете Федерации прокомментировали публикации в отдельных СМИ, где было заявлено о размещении ракетоносцев Ту-22М3 на полуострове Крым. В комитете верхней палаты российского парламента по обороне и безопасности, на который ссылается ИА ТАСС, заявлено, что информация о размещении в Крыму дальних бомбардировщиков Ту-22М3 была распространена ошибочно.Кроме того, заявлено, что и данные о развёртывании на полуострове ОТРК «Искандер-М» так же не соответствуют действительности и распространялись по ошибке.При этом в пресс-службе упомянутого комитета Совфеда назвали вооружения, которые всё же поступили в воинские части в Крыму и Севастополе. Речь идёт о нескольких видах ЗРК: «Бук-М2», С-300 и С-400, а также о зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С1».В верхней палате напомнили, что ранее, на основании договора с Киевом, Россия была вынуждена платить соседнему государству по 100 млн долларов ежегодно за аренду территории военных баз ЧФ РФ на Крымском полуострове. При этом, как отмечено, Россия «подвергалась ещё и шантажу с украинской стороны».Напомним, что ранее в НАТО потребовали от России «вернуть Крым Украине». В России отметили, что НАТО интересен Крым в составе Украины с той лишь точки зрения, что в таком случае Киев позволил бы военному блоку создать там свои военные базы для угрозы в отношении России и для контроля основной части Чёрного моря.