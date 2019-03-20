Новые подробности в деле о гибели солдата-срочника на полигоне Погоново
Появляются новые детали в деле, связанном с трагедией на одном из полигонов Воронежской области. Речь идёт о гибели солдата, проходившего службу по призыву в в/ч города Богучара. Его имя Степан Цымбал. В богучарскую часть он был призван из Краснодарского края.
В ноябре 2018 года рядовой Цымбал попал на полигон Погоново, где был назначен на должность истопника в палатке, предназначавшейся для отдыха личного состава столовой, а также в самой столовой, где приём пищи осуществляли офицеры. В феврале солдата нашли мёртвым в палатке для гигиенических процедур. При этом было заявлено, что руки солдата были связаны скотчем, на его голове был полиэтиленовый пакет.
Отчим военнослужащего, впоследствии рассказал СМИ о том, что на теле Степана, которое привезли на Родину для погребения, были следы многочисленных травм, на лице имелись следы от побоев.
Родственники Степана Цымбала в интервью воронежским СМИ сообщили о том, что следователи занимаются рассмотрением дела по весьма странной статье – «Доведение до самоубийства». По словам матери погибшего бойца, это является поводом для предъявления претензий следователям, так как возникают вопросы: как тогда на руках бойца появился скотч, а на его голове – пакет.
Портал «Зона права» сообщает, что в деле появился и фигурант из числа офицеров. В его отношении рассматривается статья о превышении должностных полномочий с применением насилия. По заявлению адвоката, речь идёт о капитане вещевой службы, который наносил удары по голове и телу солдата, пытаясь того разбудить. При этом тот же портал заявляет, что офицер якобы озаботился пропажей двух ящиков водки из своего автомобиля.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. При этом известно, что расследование дела о гибели солдата в Воронежской области взято под личный контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным. По словам Бастрыкина, важно установить характер взаимоотношений между военнослужащим Цымбалом, сослуживцами и командованием части с последующей правовой оценкой.
В ноябре 2018 года рядовой Цымбал попал на полигон Погоново, где был назначен на должность истопника в палатке, предназначавшейся для отдыха личного состава столовой, а также в самой столовой, где приём пищи осуществляли офицеры. В феврале солдата нашли мёртвым в палатке для гигиенических процедур. При этом было заявлено, что руки солдата были связаны скотчем, на его голове был полиэтиленовый пакет.
Отчим военнослужащего, впоследствии рассказал СМИ о том, что на теле Степана, которое привезли на Родину для погребения, были следы многочисленных травм, на лице имелись следы от побоев.
Родственники Степана Цымбала в интервью воронежским СМИ сообщили о том, что следователи занимаются рассмотрением дела по весьма странной статье – «Доведение до самоубийства». По словам матери погибшего бойца, это является поводом для предъявления претензий следователям, так как возникают вопросы: как тогда на руках бойца появился скотч, а на его голове – пакет.
Портал «Зона права» сообщает, что в деле появился и фигурант из числа офицеров. В его отношении рассматривается статья о превышении должностных полномочий с применением насилия. По заявлению адвоката, речь идёт о капитане вещевой службы, который наносил удары по голове и телу солдата, пытаясь того разбудить. При этом тот же портал заявляет, что офицер якобы озаботился пропажей двух ящиков водки из своего автомобиля.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. При этом известно, что расследование дела о гибели солдата в Воронежской области взято под личный контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным. По словам Бастрыкина, важно установить характер взаимоотношений между военнослужащим Цымбалом, сослуживцами и командованием части с последующей правовой оценкой.
- Использованы фотографии:
- ВКонтакте
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter