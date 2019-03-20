Прапорщика ГПСУ во Львовской области срочник застрелил из автомата

Злоумышленник подошёл к прапорщику со спины и совершил выстрел в спину в упор из АКМ. После того как пуля поразила военнослужащего, злоумышленником был нанесён удар прикладом в голову прапорщика.

Украинский солдат срочной службы был взят под стражу правоохранителями во Львовской области. Речь идёт об украинском призывнике, который проходил службу на одном из участков границы. По данным военной прокуратуры Западного региона Украины, солдат-срочник застрелил прапорщика Государственной пограничной службы Украины.Инцидент со стрельбой произошёл в селе Сянки Турковского района Львовщины в расположении Мостиского погранотряда. Погибший прапорщик был, как заявлено прокуратурой, старшим смены пограничного наряда; ему было 35 лет, в Госпогранслужбе – с 2012 года. Он, как и предполагаемый убийца, родом из Львовской области.Из материалов дела:Далее сообщается, что когда военнослужащий погранслужбы упал на пол, солдат продолжат наносить по его телу удары, в том числе и ногами.От лежавшего на полу тела солдата буквально оттаскивали его сослуживцы.На первоначальном допросе украинский срочник не смог объяснить, почему убил одного из своих командиров.При этом правозащитники во Львовской области отмечают, что, вероятнее всего, речь может идти о жестокой мести за неуставные отношения.Призывника арестовали на два месяца. Теперь, по украинским законам, его грозит до 15 лет колонии.