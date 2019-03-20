Новый глава Казахстана принёс присягу и предложил переименовать столицу
Касым-Жомарт Токаев, возглавляющий казахстанский Сенат, принёс присягу на верность республике в качестве исполняющего обязанности президента страны после сложения с себя полномочий главы государства Нурсултаном Назарбаевым. При этом после церемонии принесения присяги Токаев выступил с предложением прижизненно увековечить имя первого президента страны.
По предложению Токаева, стоило бы переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан. Если переименование состоится, то Астана может стать одним из наиболее часто переименовываемых городов мира. Ранее на её месте были Целиноград, Акмола. Теперь может стать (и, как говорят на Западе, с большой долей вероятности, станет) Нурсултаном.
Также исполняющий обязанности главы государства выступил с инициативой по переименованию центральных улиц крупных городов страны в честь Нурсултана Назарбаева. Эти предложения были встречены с горячей поддержкой со стороны собравшихся на торжественной церемонии.
Также в Сенате Республики Казахстан было решено присвоить Нурсултану Назарбаеву статус почётного сенатора.
Токаев:
Напомним, что Назарбаев объявил о своей отставке накануне, создав первый для стран Средней Азии в новейшей истории прецедент с добровольным отказом от президентской должности.
По предложению Токаева, стоило бы переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан. Если переименование состоится, то Астана может стать одним из наиболее часто переименовываемых городов мира. Ранее на её месте были Целиноград, Акмола. Теперь может стать (и, как говорят на Западе, с большой долей вероятности, станет) Нурсултаном.
Также исполняющий обязанности главы государства выступил с инициативой по переименованию центральных улиц крупных городов страны в честь Нурсултана Назарбаева. Эти предложения были встречены с горячей поддержкой со стороны собравшихся на торжественной церемонии.
Также в Сенате Республики Казахстан было решено присвоить Нурсултану Назарбаеву статус почётного сенатора.
Токаев:
Нурсултан Назарбаев должен остаться пожизненным Елбасы, отцом народа
Напомним, что Назарбаев объявил о своей отставке накануне, создав первый для стран Средней Азии в новейшей истории прецедент с добровольным отказом от президентской должности.
- Использованы фотографии:
- нур.кз
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