Дональд Трамп объяснил преимущества непрямых выборов президента США

Прелесть коллегии выборщиков заключается в том, что для того, чтобы победить, надо ездить во множество штатов. При всенародном голосовании же достаточно посещать крупные штаты, а маленькие штаты и весь Средний Запад лишатся всей власти. Это будет власть больших городов

Американский президент Дональд Трамп поддержал действующую в Соединенных Штатах систему непрямых выборов президента страны, когда глава государства выбирается не гражданами страны непосредственно, а специальной коллегией выборщиков. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Twitter Дональд Трамп уверен, что непрямые выборы президента США лучше, чем всенародное голосование. Объяснил он это тем, что для победы в выборах при коллегии выборщиков необходимо ездить по всем штатам со своей программой, а при всенародном голосовании достаточно посетить только самые крупные штаты и этим добиться победы.- пояснил свою позицию президент США, добавив, что ему раньше нравилось всенародное голосование, но коллегии выборщиков "все же лучше".Действующая на территории США система непрямых выборов президента существует уже более 200 лет. На выборах граждане голосуют не за самого кандидата в президенты, а за выборщиков, которые в каждом штате выбираются по единому списку партий путем набора большинства голосов. Кандидат в президенты, чья партия набирает в штате большинство голосов, получает голоса всего штата.Ранее в США предложили ликвидировать систему непрямых выборов президента и перейти к прямому голосованию народа.