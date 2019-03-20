В Сирии в результате снайперского обстрела погибли два ребенка
Двое детей погибли в результате обстрела террористами школьного автобуса на северо-западе города Алеппо, передает ТАСС сообщение главы российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.
По словам генерала, инцидент произошел 19 марта в 16:50 по местному времени. Снайперский огонь по школьному автобусу велся с подконтрольной боевикам территории района Лерамун.
– рассказал Купчишин.
Он отметил, что провокация террористов направлена на дестабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации с целью срыва соглашения о создании демилитаризованной зоны. А для придания наибольшего резонанса своим действиям, бандиты начали цинично и целенаправленно убивать детей, подчеркнул генерал.
Купчишин сообщил, что за минувшие сутки террористы трижды открывали огонь по населенному пункту Сафсафа, дважды - по Калаат-Марзе и Нахшееббе, а также Икко и Бшарфе (провинция Латакия).
В провинции Идлиб экстремисты обстреляли населенные пункты Ниха и Эль-Салихия, в провинции Хама – Телль-Баззам и Масасна, в провинции Алеппо – Хреши и окрестности административного центра.
Во всех случаях сирийские правительственные войска открывали ответный артиллерийский огонь.
Как сообщила сирийская пресса со ссылкой на военный источник, на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор «Демократическим силам Сирии» (SDF) сдался отряд группировки ИГ (запрещена в РФ). Вместе с тем, оставшиеся в этой части провинции террористы продолжают оказывать курдам ожесточенное сопротивление.
По словам генерала, инцидент произошел 19 марта в 16:50 по местному времени. Снайперский огонь по школьному автобусу велся с подконтрольной боевикам территории района Лерамун.
В результате был убит 12-летний мальчик, тяжело ранены 8-летняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице
– рассказал Купчишин.
Он отметил, что провокация террористов направлена на дестабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации с целью срыва соглашения о создании демилитаризованной зоны. А для придания наибольшего резонанса своим действиям, бандиты начали цинично и целенаправленно убивать детей, подчеркнул генерал.
Купчишин сообщил, что за минувшие сутки террористы трижды открывали огонь по населенному пункту Сафсафа, дважды - по Калаат-Марзе и Нахшееббе, а также Икко и Бшарфе (провинция Латакия).
В провинции Идлиб экстремисты обстреляли населенные пункты Ниха и Эль-Салихия, в провинции Хама – Телль-Баззам и Масасна, в провинции Алеппо – Хреши и окрестности административного центра.
Во всех случаях сирийские правительственные войска открывали ответный артиллерийский огонь.
Как сообщила сирийская пресса со ссылкой на военный источник, на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор «Демократическим силам Сирии» (SDF) сдался отряд группировки ИГ (запрещена в РФ). Вместе с тем, оставшиеся в этой части провинции террористы продолжают оказывать курдам ожесточенное сопротивление.
- Использованы фотографии:
- https://werewolf0001.livejournal.com
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