В Сирии в результате снайперского обстрела погибли два ребенка

В результате был убит 12-летний мальчик, тяжело ранены 8-летняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице

Двое детей погибли в результате обстрела террористами школьного автобуса на северо-западе города Алеппо, передает ТАСС сообщение главы российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.По словам генерала, инцидент произошел 19 марта в 16:50 по местному времени. Снайперский огонь по школьному автобусу велся с подконтрольной боевикам территории района Лерамун.– рассказал Купчишин.Он отметил, что провокация террористов направлена на дестабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации с целью срыва соглашения о создании демилитаризованной зоны. А для придания наибольшего резонанса своим действиям, бандиты начали цинично и целенаправленно убивать детей, подчеркнул генерал.Купчишин сообщил, что за минувшие сутки террористы трижды открывали огонь по населенному пункту Сафсафа, дважды - по Калаат-Марзе и Нахшееббе, а также Икко и Бшарфе (провинция Латакия).В провинции Идлиб экстремисты обстреляли населенные пункты Ниха и Эль-Салихия, в провинции Хама – Телль-Баззам и Масасна, в провинции Алеппо – Хреши и окрестности административного центра.Во всех случаях сирийские правительственные войска открывали ответный артиллерийский огонь.Как сообщила сирийская пресса со ссылкой на военный источник, на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор «Демократическим силам Сирии» (SDF) сдался отряд группировки ИГ (запрещена в РФ). Вместе с тем, оставшиеся в этой части провинции террористы продолжают оказывать курдам ожесточенное сопротивление.