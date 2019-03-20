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Осуществлено импортозамещение по вертолётным двигателям ВК-2500

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Российская вертолётостроительная отрасль сообщает об очередном важном шаге в рамках реализации программы импортозамещения. Так, отмечено, что ПК «Салют», структурно входящий в ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация), стал аттестованным поставщиком комплектующих для двигателя ВК-2500, которым оснащаются многие вертолёты как «Миля», так и «Камова».

Осуществлено импортозамещение по вертолётным двигателям ВК-2500



Речь идёт о получении производственным комплексом статуса аттестованного поставщика осевых компрессоров для ВК-2500.

Теперь вертолётные двигатели этого типа производятся из 100% российских комплектующих. Для этого создана кооперационная программа на территории предприятия «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Ростеха сообщает о том, что испытания отечественного осевого компрессора для ВК-2500 проходили в течение 3-х месяцев и были признаны полностью успешными.

Отмечено, что в кооперации с ПК «Салют» участвует завод «Прибор», а также Омское МСО (моторостроительное объединение) им.П.Баранова.

Для справки: ВК-2500 – технологическое развитие ТВЗ-117. Его основное преимущество - в возможности эксплуатации на бОльших высотах. Этот показатель вырос примерно на треть. А скороподъёмность прибавила около 50 процентов. При этом увеличивается и грузоподъёмность вертолёта в среднем на 1,5 тонны. Также производители говорят о существенном повышении маневренности вертолётов, на которые устанавливается двигатель ВК-2500, создаваемый теперь полностью из российских комплектующих.
Использованы фотографии:
http://www.russianhelicopters.aero
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