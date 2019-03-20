АПЛ "Казань" и СПРК "Князь Владимир" войдут в состав ВМФ в декабре

Четвертая подлодка класса "Борей" "Князь Владимир" будет передана флоту в декабре 2019 года, в это же время планируется передача второго "Ясеня" - "Казань"

По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершён в текущем году

Наконец-то наступила ясность с вводом в строй новейших субмарин класса "Борей" и "Ясень" - стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" проекта 955А и многоцелевая атомная подлодка "Казань" проекта 885М будут переданы Военно-морскому флоту РФ в декабре этого года. Об этом сообщил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.- заявил Будниченко, добавив, что пока речи о переносе сроков сдачи подлодок не идет.Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что окончание строительства и передача ВМФ РФ стратегического подводного ракетоносца "Князь Владимир" проекта 955А и многоцелевой атомной подлодки "Казань" проекта 885М являются приоритетными задачами для Объединённой судостроительной корпорации, "Севмаша" и ряда конструкторских организаций.- добавил Шойгу.В конце осени 2018 года сообщалось, что атомные подлодки "Князь Владимир" проекта 995А (шифр "Борей-А") и "Казань" проекта 885М (шифр "Ясень-М) заканчивают цикл испытаний и с учетом сдвинутых вправо сроков выполнения контрактов будут переданы флоту в 2019 году.