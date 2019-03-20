Ледокол "Виктор Черномырдин" выйдет на ходовые испытания в августе 2019

Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин", строительство которого ведется на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, выйдет на ходовые испытания в августе этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора предприятия Александра Бузакова.Ледокол проекта 22600 строится по заказу ФГУП "Росморпорт" согласно контракту, подписанному с ОСК в декабре 2011 года. Закладка ледокола была произведена на ООО "Балтийский завод - Судостроение" 10 октября 2012 года. По планам судостроителей ледокол должен был сдан в 2015 году, однако в 2013 строительство было остановлено по причине выявившихся грубейших ошибок при разработке проектной документации судна, вследствие чего проектный перевес по нагрузке масс ледокола составил около 2,5 тысяч тонн.Строительство ледокола по переработанному проекту было возобновлено на БСЗ только во второй половине 2016 года, а в сентябре 2017 года ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22600 (ЛК-25) был переведен для достройки на плаву с ООО "Балтийский завод - Судостроение" на противоположный берег Невы на АО "Адмиралтейские верфи". Причиной этого стала загруженность БСЗ постройкой атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я).Однако на этом несчастья не закончились: в ноябре 2018 года на строящемся судне произошел пожар, в результате которого была повреждена часть оборудования ледокола. Последствием пожара стал очередной сдвиг сдачи ледокола вправо по причине повреждения импортного оборудования, замену которому искали в Корее и Европе.В настоящий момент на ледоколе ведутся достроечные работы и швартовные испытания, производится монтаж и регулировка оборудования, систем и механизмов. После сдачи в эксплуатацию судно станет одним из самых мощных в мире дизель-электрических ледоколов. По планам заказчиков, "Виктор Черномырдин" будет работать на Северном морском пути.