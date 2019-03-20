Президент представил новые лица в губернаторском корпусе России

Продолжилась смена глав регионов Российской Федерации. Сегодня стало известно о том, что президентом Владимиром Путиным принята отставка глав Калмыкии и Республики Алтай. Пресс-служба главы Республики Калмыкия подтверждает тот факт, что республиканский глава Алексей Орлов ушёл в отставку, а и.о. руководителя региона назначен Бату Хасиков.Обращает на себя внимание тот факт, что Бату Хасиков – профессиональный спортсмен-кикбоксёр. Ему 38 лет. Он является многократным чемпионом мира. До момента назначения на должности и.о. главы Калмыкии Бату Сергеевич занимал пост советника руководителя Росмолодёжи. В своё время избирался депутатом Народного Хурала – местного законодательного органа Калмыкии.На должность исполняющего обязанности главы Республики Алтай Владимир Путин назначил Олега Хорохордина, который ранее занимал пост председателя партнёрства «ГЛОНАСС». Сам Хорохордин (1972 г.р.) является уроженцем Алтая и прекрасно знаком со всеми проблемами, которые есть в этом российском регионе. Отмечается, что Олег Хорохордин участвовал в программе кадрового резерва Российской академии народного хозяйства и госслужбы, пройдя курс подготовки губернаторов.Эксперты отмечают, что президент старается поддерживать курс на омоложение губернаторского корпуса. В креслах губернаторов часто оказываются люди, которые успели пройти указанную программу подготовки РАНХиГС. Новые лица в губернаторском корпусе - своеобразный тренд последних лет.Однако далеко не во всех регионах губернаторами становятся представители партии парламентского большинства. При этом достаточно странно наблюдать за репортажами федеральных каналов из тех регионов, где люди проголосовали, например, за представителей КПРФ или ЛДПР. Странность этих репортажей в том, что уже буквально на следующий день после вступления новых губернаторов в должность корреспонденты федеральных СМИ пытаются спросить с новоиспечённых глав регионов за региональные проблемы. Будто бы их они должны были решить за один день. У лиц же от партии парламентского большинства таких проблем почему-то не находят или, если находят, то через некоторое время, но крайне редко. Будто бы губернаторы в регионах изначально нужно делить на два сорта – от партии большинства и от оппозиции, пусть даже оппозицией партии, представленные в Думе, назвать сложно.