После ремонта модуль «Наука» потеряет ключевую функцию

Однако новые баки не рассчитаны на многократное использование – они одноразовые. Замена позволит модулю после выведения на низкую орбиту ракетой "Протон" собственным ходом добраться и пристыковаться к МКС, но баки нельзя будет дозаправлять топливом

Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» для МКС после ремонта, предполагающего замену топливных баков, потеряет свою ключевую функцию стать основой Российской национальной орбитальной станции, приводит РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.По словам источника, в связи с тем, что штатные топливные баки МЛМ невозможно очистить от загрязнений, принято решение заменить их баками производства НПО им. Лавочкина, наподобие тех, что устанавливаются на разгонном блоке «Фрегат».Ранее сообщалось, что штатные баки чистить не имеет никакого смысла, поскольку они изготовлены 18 лет назад с нарушением технологии и имеют микротрещины.– сказал собеседник.Таким образом, «Науку» нельзя будет использовать в качестве базового модуля российской станции после завершения эксплуатации МКС в 2024 году. Применение его в данном качестве позволит лишь установка многоразовых топливных баков.Источник напомнил, что аналогичным способом осуществлялось строительство МКС – тогда базовым модулем стал функционально-грузовой блок «Заря», к которому затем стыковались остальные модули.МЛМ «Наука» начали строить в 1995 году. Первоначально его запуск планировался на 2007 год. Однако завершить строительство в срок не удалось. Сроки запуска ежегодно переносились. В 2014 году при тестировании аппарата в его топливной системы были обнаружены посторонние частицы. Как ранее сообщали в Роскосмосе, предполагалось разрезать баки, очистить внутренние конструкции и снова заварить их. Ремонтом должен было заниматься предприятие-изготовитель – Центр Хруничева. Однако позже планы изменились.В настоящее время отправка модуля к МКС намечена на 2020 год.