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Ростех создал новую систему противодействия гражданским дронам

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Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал автоматизированный комплекс противодействия беспилотникам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность БЛА и пресечь незаконное проникновение на охраняемую территорию, сообщает пресс-служба корпорации.

Ростех создал новую систему противодействия гражданским дронам



Компания уже приступила к испытаниям образцов системы, которая получила название «Атака – DBS». Ее оборудование в автоматическом режиме осуществляет радиочастотную детекцию, блокирование спутниковой навигации и каналов связи беспилотника-нарушителя. Время реакции системы составляет 0,1 сек. Под воздействием комплекса БЛА теряет связь с оператором и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо совершает посадку, либо возвращается обратно.

Каналы подавляются в диапазоне частот общегражданского применения, то есть, от 2 ГГц до 6 ГГц. Каждое устройство обеспечивает детекцию в радиусе до 1,5 км и подавление на расстоянии до 1 км. Может использоваться в виде комплекса взаимосвязанных ячеек на периметре охраняемого объекта, например, аэропорта.

Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, развитие беспилотной техники привело к тому, что дроны стали использовать не только в военных целях, но и в гражданских, например, для слежки или для промышленного шпионажа.

Разработанная нами система, за счет модульности, обеспечит бесполетную зону для несанкционированных БЛА над строго определенной территорией, при этом она не будет мешать собственным дронам. В связи с этим обстоятельством системой уже заинтересовались предприятия ТЭК, активно использующие свои беспилотники для мониторинга обстановки


– сказал Евтушенко.

Необходимое количество модулей системы и места их установки определяются в зависимости от характеристик охраняемой территории, добавили в пресс-службе.
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