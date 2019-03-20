Ростех создал новую систему противодействия гражданским дронам

Разработанная нами система, за счет модульности, обеспечит бесполетную зону для несанкционированных БЛА над строго определенной территорией, при этом она не будет мешать собственным дронам. В связи с этим обстоятельством системой уже заинтересовались предприятия ТЭК, активно использующие свои беспилотники для мониторинга обстановки

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал автоматизированный комплекс противодействия беспилотникам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность БЛА и пресечь незаконное проникновение на охраняемую территорию, сообщает пресс-служба корпорации.Компания уже приступила к испытаниям образцов системы, которая получила название «Атака – DBS». Ее оборудование в автоматическом режиме осуществляет радиочастотную детекцию, блокирование спутниковой навигации и каналов связи беспилотника-нарушителя. Время реакции системы составляет 0,1 сек. Под воздействием комплекса БЛА теряет связь с оператором и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо совершает посадку, либо возвращается обратно.Каналы подавляются в диапазоне частот общегражданского применения, то есть, от 2 ГГц до 6 ГГц. Каждое устройство обеспечивает детекцию в радиусе до 1,5 км и подавление на расстоянии до 1 км. Может использоваться в виде комплекса взаимосвязанных ячеек на периметре охраняемого объекта, например, аэропорта.Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, развитие беспилотной техники привело к тому, что дроны стали использовать не только в военных целях, но и в гражданских, например, для слежки или для промышленного шпионажа.– сказал Евтушенко.Необходимое количество модулей системы и места их установки определяются в зависимости от характеристик охраняемой территории, добавили в пресс-службе.