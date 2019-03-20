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Эфиопия прикрыла "Панцирями" строящуюся плотину Хидасэ

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Эфиопия приобрела российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1" для прикрытия гидроэлектростанции Хидасэ. Новые машины показали на прошлой неделе. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на Military Watch Magazine, новые комплексы стали самыми современными с составе сил ПВО страны.

Эфиопия прикрыла "Панцирями" строящуюся плотину Хидасэ



Противовоздушные силы Эфирпии состоят преимущественно из систем времен холодной войны, таких как С-75 и С-125, хотя С-125 прошли модернизацию и были размещены на подвижных платформах. С приобретением ЗРПК "Панцирь-С1" противовоздушная оборона страны получила новейшие комплексы ближнего радиуса действия, однако не известно, собирается ли эфиопская армия обзаводиться зенитными системами дальнего радиуса.

Предполагается, что новые зенитные комплексы будут развернуты в районе "Плотины великого возрождения Эфиопии", также известной как строящаяся гидроэлектростанция Хидасэ. Этот строящийся на реке голубой Нил объект, как считается, может значительно уменьшить объем воды, поступающей на территорию Египта, что может привести к вооруженному конфликту между странами.

ЗРПК "Панцирь-С1" будут перехватывать ракеты, выпущенные по плотине, тогда как самолетами Египта займется эфиопская авиация, обладающая вторым по величине парком тяжелых истребителей в Африке после Алжира, предполагает издание. ВВС Эфиопии имеют на своем вооружении Су-27 с ракетами Р-27 и МиГ-23 с аналогичным вооружением. Однако приобретение Египтом российских истребителей Су-35 сводит на нет преимущество всей авиации Эфиопии, а в зону поражения "Панцирей" они просто заходить не будут.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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