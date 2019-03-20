Как погибла американская субмарина «Скорпион»
15 февраля 1968 года американская подводная лодка «Скорпион», завершившая ремонт на базе в Норфолке, взяла курс на Средиземное море. Командовал подводной лодкой новый командир – коммандер Френсис Слеттерн. В мае 1968 года лодка, благополучно прибыв в Средиземное море, действовала в составе 6-го Флота ВМС США, после чего направилась в Соединенные Штаты – на «родную» базу в Норфолке.
Однако во время возвращения на базу в Норфолк командир подводной лодки коммандер Слеттерн получил от командования секретную радиограмму. «Скорпиону» предписывалось изменить курс и выдвинуться в сторону Азорских островов. Необходимость в изменении курса была вызвана новым заданием – подлодке поручалось наблюдение за действиями соединения советских кораблей, находившихся в Атлантике.
«Скорпион» приказ командования выполнил, после чего продолжил следование в сторону базы в Норфолке. 20 мая 1968 года радисты «Скорпиона» начали пытаться выйти на связь с военно-морской базой в Роте в Испании. Но эти попытки оказались безуспешными. С этого момента связь с подводной лодкой прервалась.
Прибытие «Скорпиона» на военно-морскую базу в Норфолке ожидалось 27 мая 1968 года в 13:00. Естественно, что по старой американской морской традиции с утра в доке базы собрались родственники моряков, находившихся в плавании. Хотя военно-морская база на протяжении шести дней не получала никаких сообщений с подводной лодки, никто из командования не придавал этому факту особого значения.
Такое поведение было довольно типичным для субмарин в годы Холодной войны. Однако когда подводная лодка к назначенному времени не прибыла в Норфолк, командование забеспокоилось. В 19:00 было объявлено о том, что подводная лодка опаздывает с прибытием на базу. Такое заявление было сделано исключительно из тех соображений, чтобы успокоить родственников моряков.
На самом деле, шестичасовое опоздание подводной лодки, которая давно не выходила на связь с базой, внушало очень серьезные опасения за ее судьбу. Район предполагаемого курса субмарины к этому времени исследовали 35 кораблей и 35 самолетов. Они ловили радиосигналы и отраженные сигналы гидролокаторов, патрулировали полосы шириной в 50 миль по обе стороны от возможного курса следования субмарины. Конечно, уже появились предположения, что лодка могла затонуть в результате каких-то неисправностей. Но командование ВМС США надеялось, что она затонула на участке с небольшой глубиной. Экипаж располагал запасами продовольствия, воды и очищающего воздуха, позволявшими продержаться в течение 70 дней.
Но прежде чем рассказать о дальнейшем развитии событий, немного отвлечемся и осветим историю появления субмарины «Скорпион». Она была заложена 20 августа 1958 года в Гротоне компанией General Dynamics Electric Boat. 19 декабря 1959 года подводная лодка была спущена на воду, а 29 июля 1960 года под командованием коммандера Нормана Бессака вышла в свое первое плавание.
«Скорпионом» подводную лодку назвали в честь одноименной субмарины USS «Скорпион» (SS-278), которая таинственно исчезла в 1944 году во время Второй мировой войны. Предположительно лодка подорвалась на мине. Строительство нового «Скорпиона» спонсировала Элизабет Моррисон – дочь командира USS «Скорпион» (SS-278). Но решение назвать субмарину в честь пропавшей в годы войны подводной лодки оказалось роковым – новый «Скорпион» фактически повторил судьбу своего предшественника и исчез в водах Атлантики.
После спуска на воду субмарина «Скорпион» была включена в состав 6-й эскадры, базировавшейся в Нью-Лондоне (штат Коннектикут). С 1960 года лодка стала регулярно участвовать в военно-морских учениях в Европе. Она несколько раз пересекала Атлантический океан, действовала в составе 6-го Флота ВМС США и в составе объединенных военно-морских сил НАТО. В начале осени 1961 года «Скорпион» перевели на новую военно-морскую базу в Норфолке (штат Вирджиния). С этого времени субмарина стала принимать участие как в военных маневрах подводного флота ВМС США, так и в патрулировании прибрежной части Атлантического океана и вод Пуэрто-Рико.
На протяжении 1963-1964 гг. подлодка находилась на капитальном ремонте в Чарльстоне, а затем возобновила патрульную службу в Атлантике и Средиземном море. В 1966 году «Скорпион» участвовал в сверхсекретной операции – субмарина должна была войти в Черное море и заснять ракетные пуски Черноморского флота ВМФ СССР. Во время выполнения этого задания «Скорпион» был обнаружен советским флотом. Субмарине пришлось спасаться бегством, но операция по отступлению была проведена успешно и лодка благополучно вернулась на базу.
В мае 1967 года лодку, которой к этому времени было уже восемь лет, направили на капитальный ремонт. Его необходимость была вызвана многочисленными недостатками, позволявшими членам экипажа презрительно называть свое судно «металлоломом». Уже потом, после пропажи субмарины, в публикациях американской прессы сообщалось о том, что накануне ремонта лодка находилась в весьма плачевном состоянии. Например, в районе гребного вала просачивалась морская вода, балластная система позволяла погружаться лишь на 91 метр, а не на 213 метров, как планировалось изначально.
В октябре 1967 года субмарина прибыла на базу в Норфолк. Ремонтно-технические работы проводились, несмотря на все погрешности в конструкции лодки, в сжатые сроки. Если обычно сроки ремонта субмарин составляли от девяти до тридцати шести месяцев, то «Скорпион» ремонтировали с октября 1967 года по февраль 1968 года. Разумеется, полностью устранить все недостатки субмарины за столь короткий срок не представлялось возможным.
Тем не менее, последний капитальный ремонт субмарины «Скорпион» обошелся в такие де деньги, как проводимый незадолго до этого ремонт всех атомных подводных лодок Соединенных Штатов вместе взятых. Поэтому командование ВМС США и пересмотрело сроки ремонта субмарины в сторону их максимального сокращения. В Пентагоне также сочли, что необходимость оперативно реагировать на вызовы со стороны СССР более важна, чем требования к безопасности подводной лодки и ее экипажа.
Ко времени выхода субмарины «Скорпион» в последнее плавание, ее экипаж состоял из 99 моряков. Поисково-спасательная операция, начатая ВМС США в тот же день, не дала желаемых результатов. Субмарина так и не вернулась на базу и не подавала о себе никаких вестей. Стало ясно, что «Скорпион» затонул где-то в бескрайних просторах Атлантики.
Командование ВМС США рассчитывало, что если лодка затонула на относительно небольшой глубине, то экипаж может быть жив и, значит, есть надежда на его спасение. Если субмарина, затонула бы на большой глубине, то возможность спасения моряков исключалась. Поэтому корабли ВМС США приступили к обследованию неглубокого атлантического шельфа, а затем и вершин подводных гор, тянущихся на многие километры. Недалеко от американского побережья, в районе штата Вирджиния, была обнаружена затонувшая подводная лодка, но оказалось, что это судно находится на дне еще со времен Второй мировой войны.
5 июня 1968 года командование ВМС США официально объявило подводную лодку «Скорпион» «предположительно погибшей», а еще через 25 дней, 30 июня субмарина была исключена из Реестра военных судов США. К этому времени подавляющее большинство американских кораблей, участвовавших в поисках субмарины, были отозваны на свои базы. Поиски «Скорпиона» продолжили лишь суда «Боудич» и «Мизар».
Последнее судно тянуло за собой специальную конструкцию, напоминавшую гигантские сани и передвигавшуюся на расстоянии 4-9 метров от дна океана. Конструкция была оборудована коаксиальным кабелем, магнитометром, фотокамерой, гидролокатором, импульсными лампами. С помощью механизма командование рассчитывало обнаружить лодку, которая могла находиться где-то на дне.
30 октября 1968 года с борта корабля «Мизар» в штаб Военно-морских сил США поступила радиограмма. Командир корабля сообщал, что в 740 километрах к юго-западу от Азорских островов на глубине более 3 тысяч метров обнаружены предметы, опознанные специалистами как части корпуса субмарины USS «Скорпион». Таким образом, лодка находилась в 278 км от тех координат, которые были указаны в последней радиограмме с субмарины.
10 ноября 1968 года командование ВМС США опубликовало официальное сообщение, в котором подчеркивало, что подводная лодка «Скорпион» была обнаружена в результате крупнейшей в истории американского флота поисковой операции. Перечислялись задействованные в поиске субмарины силы – 6 тысяч военных и гражданских специалистов, 400 судов и самолетов. Одновременно отмечалось, что поднять субмарину на поверхность не удастся. Тем не менее, следственная комиссия, которой руководил вице-адмирал Б. Остин, продолжала расследование точных подробностей произошедшей трагедии.
В процессе расследования удалось не только найти, но и сфотографировать обломки, оставшиеся от подводной лодки. Интересно, что рубка «Скорпиона», не имевшая повреждений, лежала на боку в тридцати метрах от носа лодки. Расследовавшие обстоятельства происшествия специалисты выдвинули четыре основные версии катастрофы.
Во-первых, подводная лодка могла потерпеть крушение в результате неисправности аппаратуры управления. Не исключалась вероятность того, что механизм управления горизонтальными рулями мог остаться в положении погружения. Экипаж не успел что-либо предпринять, прежде чем субмарина погрузилась на критическую глубину.
Во-вторых, во время плавания могла выйти из строя одна из труб. Такое уже имело место в истории катастрофы субмарины «Трешер», произошедшей в 1963 году – за пять лет до гибели «Скорпиона». Специалисты, проводившие расследование, выяснили, что несмотря на произведенный капитальный ремонт, на «Скорпионе» так и не произвели переделки системы аварийного продувания цистерн главного балласта, не установили аварийный радиомаяк.
В-третьих, следственная комиссия рассматривала и версию неисправности торпедного вооружения. Одна из торпед могла взорваться внутри самой субмарины. Но эта версия считалась весьма неубедительной.
В-четвертых, не исключался и человеческий фактор, хотя следственная комиссия в эту причину также не верила. Ведь экипаж субмарины был укомплектован высокопрофессиональными моряками, которые постоянно проходили психологические и медицинские проверки, давно служили в ВМС США и были превосходными специалистами своего дела.
Возможность поражения «Скорпиона» торпедой другой подводной лодки, которая бы принадлежала какому-либо государству, также была исключена следственной комиссией. Поэтому в завершении расследования гибели «Скорпиона» был сделан вывод, что подводная лодка превысила предельную глубину погружения. Это, по мнению следственной комиссии, и привело к ее гибели. Командование ВМС США подчеркнуло, что трагедия «Скорпиона» стала настоящей загадкой, разгадать которую в полной мере следственная комиссия так и не смогла.
Прошло более полувека, но гибель американского «Скорпиона» по-прежнему остается одной из самых загадочных страниц в истории подводного флота ВМС США. В 2007 году, накануне сорокалетия катастрофы, американский журналист Эд Оффли опубликовал книгу «Конец «Скорпиона». В ней он выдвигает версию о том, что субмарина была уничтожена советской подводной лодкой. Мол, руководство СССР считало США причастными к гибели советской субмарины К-129 в марте 1968 года и в отместку приняло решение уничтожить американскую подводную лодку «Скорпион».
Однако и американские, и российские ветераны-подводники буквально в один голос заявили, что подобная версия – лишь измышления автора книги, не имеющие ничего общего с реальностью. Точная причина гибели подводной лодки «Скорпион» неизвестна до сих пор и любые спекуляции на эту тему выглядят очень неубедительно.
Однако во время возвращения на базу в Норфолк командир подводной лодки коммандер Слеттерн получил от командования секретную радиограмму. «Скорпиону» предписывалось изменить курс и выдвинуться в сторону Азорских островов. Необходимость в изменении курса была вызвана новым заданием – подлодке поручалось наблюдение за действиями соединения советских кораблей, находившихся в Атлантике.
«Скорпион» приказ командования выполнил, после чего продолжил следование в сторону базы в Норфолке. 20 мая 1968 года радисты «Скорпиона» начали пытаться выйти на связь с военно-морской базой в Роте в Испании. Но эти попытки оказались безуспешными. С этого момента связь с подводной лодкой прервалась.
Прибытие «Скорпиона» на военно-морскую базу в Норфолке ожидалось 27 мая 1968 года в 13:00. Естественно, что по старой американской морской традиции с утра в доке базы собрались родственники моряков, находившихся в плавании. Хотя военно-морская база на протяжении шести дней не получала никаких сообщений с подводной лодки, никто из командования не придавал этому факту особого значения.
Такое поведение было довольно типичным для субмарин в годы Холодной войны. Однако когда подводная лодка к назначенному времени не прибыла в Норфолк, командование забеспокоилось. В 19:00 было объявлено о том, что подводная лодка опаздывает с прибытием на базу. Такое заявление было сделано исключительно из тех соображений, чтобы успокоить родственников моряков.
На самом деле, шестичасовое опоздание подводной лодки, которая давно не выходила на связь с базой, внушало очень серьезные опасения за ее судьбу. Район предполагаемого курса субмарины к этому времени исследовали 35 кораблей и 35 самолетов. Они ловили радиосигналы и отраженные сигналы гидролокаторов, патрулировали полосы шириной в 50 миль по обе стороны от возможного курса следования субмарины. Конечно, уже появились предположения, что лодка могла затонуть в результате каких-то неисправностей. Но командование ВМС США надеялось, что она затонула на участке с небольшой глубиной. Экипаж располагал запасами продовольствия, воды и очищающего воздуха, позволявшими продержаться в течение 70 дней.
Но прежде чем рассказать о дальнейшем развитии событий, немного отвлечемся и осветим историю появления субмарины «Скорпион». Она была заложена 20 августа 1958 года в Гротоне компанией General Dynamics Electric Boat. 19 декабря 1959 года подводная лодка была спущена на воду, а 29 июля 1960 года под командованием коммандера Нормана Бессака вышла в свое первое плавание.
«Скорпионом» подводную лодку назвали в честь одноименной субмарины USS «Скорпион» (SS-278), которая таинственно исчезла в 1944 году во время Второй мировой войны. Предположительно лодка подорвалась на мине. Строительство нового «Скорпиона» спонсировала Элизабет Моррисон – дочь командира USS «Скорпион» (SS-278). Но решение назвать субмарину в честь пропавшей в годы войны подводной лодки оказалось роковым – новый «Скорпион» фактически повторил судьбу своего предшественника и исчез в водах Атлантики.
После спуска на воду субмарина «Скорпион» была включена в состав 6-й эскадры, базировавшейся в Нью-Лондоне (штат Коннектикут). С 1960 года лодка стала регулярно участвовать в военно-морских учениях в Европе. Она несколько раз пересекала Атлантический океан, действовала в составе 6-го Флота ВМС США и в составе объединенных военно-морских сил НАТО. В начале осени 1961 года «Скорпион» перевели на новую военно-морскую базу в Норфолке (штат Вирджиния). С этого времени субмарина стала принимать участие как в военных маневрах подводного флота ВМС США, так и в патрулировании прибрежной части Атлантического океана и вод Пуэрто-Рико.
На протяжении 1963-1964 гг. подлодка находилась на капитальном ремонте в Чарльстоне, а затем возобновила патрульную службу в Атлантике и Средиземном море. В 1966 году «Скорпион» участвовал в сверхсекретной операции – субмарина должна была войти в Черное море и заснять ракетные пуски Черноморского флота ВМФ СССР. Во время выполнения этого задания «Скорпион» был обнаружен советским флотом. Субмарине пришлось спасаться бегством, но операция по отступлению была проведена успешно и лодка благополучно вернулась на базу.
В мае 1967 года лодку, которой к этому времени было уже восемь лет, направили на капитальный ремонт. Его необходимость была вызвана многочисленными недостатками, позволявшими членам экипажа презрительно называть свое судно «металлоломом». Уже потом, после пропажи субмарины, в публикациях американской прессы сообщалось о том, что накануне ремонта лодка находилась в весьма плачевном состоянии. Например, в районе гребного вала просачивалась морская вода, балластная система позволяла погружаться лишь на 91 метр, а не на 213 метров, как планировалось изначально.
В октябре 1967 года субмарина прибыла на базу в Норфолк. Ремонтно-технические работы проводились, несмотря на все погрешности в конструкции лодки, в сжатые сроки. Если обычно сроки ремонта субмарин составляли от девяти до тридцати шести месяцев, то «Скорпион» ремонтировали с октября 1967 года по февраль 1968 года. Разумеется, полностью устранить все недостатки субмарины за столь короткий срок не представлялось возможным.
Тем не менее, последний капитальный ремонт субмарины «Скорпион» обошелся в такие де деньги, как проводимый незадолго до этого ремонт всех атомных подводных лодок Соединенных Штатов вместе взятых. Поэтому командование ВМС США и пересмотрело сроки ремонта субмарины в сторону их максимального сокращения. В Пентагоне также сочли, что необходимость оперативно реагировать на вызовы со стороны СССР более важна, чем требования к безопасности подводной лодки и ее экипажа.
Ко времени выхода субмарины «Скорпион» в последнее плавание, ее экипаж состоял из 99 моряков. Поисково-спасательная операция, начатая ВМС США в тот же день, не дала желаемых результатов. Субмарина так и не вернулась на базу и не подавала о себе никаких вестей. Стало ясно, что «Скорпион» затонул где-то в бескрайних просторах Атлантики.
Командование ВМС США рассчитывало, что если лодка затонула на относительно небольшой глубине, то экипаж может быть жив и, значит, есть надежда на его спасение. Если субмарина, затонула бы на большой глубине, то возможность спасения моряков исключалась. Поэтому корабли ВМС США приступили к обследованию неглубокого атлантического шельфа, а затем и вершин подводных гор, тянущихся на многие километры. Недалеко от американского побережья, в районе штата Вирджиния, была обнаружена затонувшая подводная лодка, но оказалось, что это судно находится на дне еще со времен Второй мировой войны.
5 июня 1968 года командование ВМС США официально объявило подводную лодку «Скорпион» «предположительно погибшей», а еще через 25 дней, 30 июня субмарина была исключена из Реестра военных судов США. К этому времени подавляющее большинство американских кораблей, участвовавших в поисках субмарины, были отозваны на свои базы. Поиски «Скорпиона» продолжили лишь суда «Боудич» и «Мизар».
Последнее судно тянуло за собой специальную конструкцию, напоминавшую гигантские сани и передвигавшуюся на расстоянии 4-9 метров от дна океана. Конструкция была оборудована коаксиальным кабелем, магнитометром, фотокамерой, гидролокатором, импульсными лампами. С помощью механизма командование рассчитывало обнаружить лодку, которая могла находиться где-то на дне.
30 октября 1968 года с борта корабля «Мизар» в штаб Военно-морских сил США поступила радиограмма. Командир корабля сообщал, что в 740 километрах к юго-западу от Азорских островов на глубине более 3 тысяч метров обнаружены предметы, опознанные специалистами как части корпуса субмарины USS «Скорпион». Таким образом, лодка находилась в 278 км от тех координат, которые были указаны в последней радиограмме с субмарины.
10 ноября 1968 года командование ВМС США опубликовало официальное сообщение, в котором подчеркивало, что подводная лодка «Скорпион» была обнаружена в результате крупнейшей в истории американского флота поисковой операции. Перечислялись задействованные в поиске субмарины силы – 6 тысяч военных и гражданских специалистов, 400 судов и самолетов. Одновременно отмечалось, что поднять субмарину на поверхность не удастся. Тем не менее, следственная комиссия, которой руководил вице-адмирал Б. Остин, продолжала расследование точных подробностей произошедшей трагедии.
В процессе расследования удалось не только найти, но и сфотографировать обломки, оставшиеся от подводной лодки. Интересно, что рубка «Скорпиона», не имевшая повреждений, лежала на боку в тридцати метрах от носа лодки. Расследовавшие обстоятельства происшествия специалисты выдвинули четыре основные версии катастрофы.
Во-первых, подводная лодка могла потерпеть крушение в результате неисправности аппаратуры управления. Не исключалась вероятность того, что механизм управления горизонтальными рулями мог остаться в положении погружения. Экипаж не успел что-либо предпринять, прежде чем субмарина погрузилась на критическую глубину.
Во-вторых, во время плавания могла выйти из строя одна из труб. Такое уже имело место в истории катастрофы субмарины «Трешер», произошедшей в 1963 году – за пять лет до гибели «Скорпиона». Специалисты, проводившие расследование, выяснили, что несмотря на произведенный капитальный ремонт, на «Скорпионе» так и не произвели переделки системы аварийного продувания цистерн главного балласта, не установили аварийный радиомаяк.
В-третьих, следственная комиссия рассматривала и версию неисправности торпедного вооружения. Одна из торпед могла взорваться внутри самой субмарины. Но эта версия считалась весьма неубедительной.
В-четвертых, не исключался и человеческий фактор, хотя следственная комиссия в эту причину также не верила. Ведь экипаж субмарины был укомплектован высокопрофессиональными моряками, которые постоянно проходили психологические и медицинские проверки, давно служили в ВМС США и были превосходными специалистами своего дела.
Возможность поражения «Скорпиона» торпедой другой подводной лодки, которая бы принадлежала какому-либо государству, также была исключена следственной комиссией. Поэтому в завершении расследования гибели «Скорпиона» был сделан вывод, что подводная лодка превысила предельную глубину погружения. Это, по мнению следственной комиссии, и привело к ее гибели. Командование ВМС США подчеркнуло, что трагедия «Скорпиона» стала настоящей загадкой, разгадать которую в полной мере следственная комиссия так и не смогла.
Прошло более полувека, но гибель американского «Скорпиона» по-прежнему остается одной из самых загадочных страниц в истории подводного флота ВМС США. В 2007 году, накануне сорокалетия катастрофы, американский журналист Эд Оффли опубликовал книгу «Конец «Скорпиона». В ней он выдвигает версию о том, что субмарина была уничтожена советской подводной лодкой. Мол, руководство СССР считало США причастными к гибели советской субмарины К-129 в марте 1968 года и в отместку приняло решение уничтожить американскую подводную лодку «Скорпион».
Однако и американские, и российские ветераны-подводники буквально в один голос заявили, что подобная версия – лишь измышления автора книги, не имеющие ничего общего с реальностью. Точная причина гибели подводной лодки «Скорпион» неизвестна до сих пор и любые спекуляции на эту тему выглядят очень неубедительно.
- Автор:
- Илья Полонский
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