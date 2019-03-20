Луганск передал Киеву 60 осуждённых, получивших сроки до начала конфликта
Руководство Луганской республики в одностороннем порядке передало украинским властям 60 осужденных, находившихся в местах лишения свободы, приговоры которым вынесены до 2014 года, передает ЛИЦ сообщение представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольги Кобцевой.
Процесс передачи осужденных лиц состоялся на лини соприкосновения сторон близ населенного пункта Счастье.
Ранее, в феврале 2019-го и декабре 2018 года, ЛНР передала Киеву соответственно 33 и 42 заключенных.
– сказала Кобцева.
Договоренность об этом была достигнута 4 декабря прошлого года на встрече контактной группы в Минске.
В свою очередь представитель Народной милиции Донецкой республики заявил об уничтожении огневых точек ВСУ.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные за сутки 16 раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и БТР. В результате обстрела погиб один ополченец.
– сказал начальник пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов.
Он предупредил «украинских преступников», что армия ДНР и впредь будет «адекватно реагировать и пресекать агрессию»со стороны ВСУ.
Процесс передачи осужденных лиц состоялся на лини соприкосновения сторон близ населенного пункта Счастье.
Ранее, в феврале 2019-го и декабре 2018 года, ЛНР передала Киеву соответственно 33 и 42 заключенных.
Сегодня выполнена очередная договоренность между Киевом и Луганском. Состоялась передача лиц осужденных до 2014 года. Это жест доброй воли со стороны Луганской республики, осужденные – 60 человек – изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины
– сказала Кобцева.
Договоренность об этом была достигнута 4 декабря прошлого года на встрече контактной группы в Минске.
В свою очередь представитель Народной милиции Донецкой республики заявил об уничтожении огневых точек ВСУ.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные за сутки 16 раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и БТР. В результате обстрела погиб один ополченец.
Ответным огнем по позициям подразделений 24-й и 79-й бригад ВСУ, осуществлявших обстрел населенных пунктов, огневые точки противника были подавлены. Потери украинской армии составили: пятеро убитых и семеро раненых
– сказал начальник пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов.
Он предупредил «украинских преступников», что армия ДНР и впредь будет «адекватно реагировать и пресекать агрессию»со стороны ВСУ.
- Использованы фотографии:
- http://lug-info.com
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