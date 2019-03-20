Новости

Луганск передал Киеву 60 осуждённых, получивших сроки до начала конфликта

7
Руководство Луганской республики в одностороннем порядке передало украинским властям 60 осужденных, находившихся в местах лишения свободы, приговоры которым вынесены до 2014 года, передает ЛИЦ сообщение представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольги Кобцевой.




Процесс передачи осужденных лиц состоялся на лини соприкосновения сторон близ населенного пункта Счастье.

Ранее, в феврале 2019-го и декабре 2018 года, ЛНР передала Киеву соответственно 33 и 42 заключенных.

Сегодня выполнена очередная договоренность между Киевом и Луганском. Состоялась передача лиц осужденных до 2014 года. Это жест доброй воли со стороны Луганской республики, осужденные – 60 человек – изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины


– сказала Кобцева.

Договоренность об этом была достигнута 4 декабря прошлого года на встрече контактной группы в Минске.

В свою очередь представитель Народной милиции Донецкой республики заявил об уничтожении огневых точек ВСУ.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные за сутки 16 раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и БТР. В результате обстрела погиб один ополченец.

Ответным огнем по позициям подразделений 24-й и 79-й бригад ВСУ, осуществлявших обстрел населенных пунктов, огневые точки противника были подавлены. Потери украинской армии составили: пятеро убитых и семеро раненых


– сказал начальник пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов.

Он предупредил «украинских преступников», что армия ДНР и впредь будет «адекватно реагировать и пресекать агрессию»со стороны ВСУ.
Использованы фотографии:
http://lug-info.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 1 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 29 августа 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти