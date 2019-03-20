Луганск передал Киеву 60 осуждённых, получивших сроки до начала конфликта

Сегодня выполнена очередная договоренность между Киевом и Луганском. Состоялась передача лиц осужденных до 2014 года. Это жест доброй воли со стороны Луганской республики, осужденные – 60 человек – изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины

Ответным огнем по позициям подразделений 24-й и 79-й бригад ВСУ, осуществлявших обстрел населенных пунктов, огневые точки противника были подавлены. Потери украинской армии составили: пятеро убитых и семеро раненых