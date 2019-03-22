Черноморская кордонная линия. Какой она была

В самых обтекаемых формулировках Черноморская кордонная линия – это просто ряд оборонительных укрепления на правом берегу реки Кубань. Организована она была для противодействия опустошительным грабительским набегам горцев с левобережной Кубани. В динамике своего развития кордонная линия не только модернизировалась и росла, принимая в свой состав всё новые ряды укреплений (к примеру, Черноморская береговая линия), но даже меняла названия. Так, её часто именовали и Кубанской линией, и Кубано-Черноморской.Начало ей было положено в 1793-м году, когда казачий атаман Захарий Чепега по приказу графа Ивана Васильевича Гудовича занял по правому берегу Кубани наиболее удобные для возведения укреплений места. Там были обустроены так называемые кордоны, которые и дали имя линии. Первым начальником Черноморской кордонной линии был назначен войсковой есаул секунд-майор Лукьян Тиховский. Отец будущего полковника Льва Тиховского – героя сражения у Ольгинского кордона. Со временем менялось количество кордонов, как и само их название, протяжённость линии и количество войск, её охранявших. Сама линия начиналась от берега Кизилташского лимана, т.е. фактически от Чёрного моря и тянулась на восток до района современного Усть-Лабинска.Но как выглядели сами укреплённые пункты, как на них жили бойцы и какие тяготы военной службы выпали на их долю – это некая «тёмная» территория в общедоступном информационном поле.Сначала следует сделать небольшое отступление. Тот вид, в котором кордонную линию знают сейчас, она приобрела в 20-30-х годах 19-го века. Именно тогда генерал Алексей Петрович Ермолов, возмущённый полной небоеспособностью линии, управляемой запорожцами (названных позже на Кубани черноморцами), начал активно рекрутировать донских казаков, уже отличившихся на Кавказе. Позже именно этих бойцов назовут «линейцами». Донцы шли на линию неохотно, но вскоре обустроили край и саму линию не в пример лучше прежних поселенцев.Кордонная линия состояла из укреплений: кордонов, постов, пикетов и батареек. Что они собой представляли на практике? Тут долю сумятицы вносит тот факт, что кордон и пост – это один и тот же фортификационный объект. Переименование кордонов в посты было проведено генералом Максимом Григорьевичем Власовым уже в 1820-м году, когда он был назначен командующим обороной линии.Пост (кордон) являлся самым большим по масштабу и составу гарнизона укреплением на всей линии. Чаще всего это был четырёхугольный редут с бастионами или полубастионами. Также на бруствере устанавливали кремальеры – излом в линии укреплений для лучшего обстрела местности. Пост окружался небольшим рвом и земляным валом, периодически оплывавшим после дождей и требующим постоянного восстановления.Внутри поста устанавливали саманные (турлучные) казармы, крытые соломой. Стены таких строений возводились либо из сырцового саманного кирпича, либо из ветвей, составляющих каркас, который позже обмазывался глиной и белился. В таких казармах жили и казаки, и офицеры — раздельно, естественно. Отдельно находилась конюшня, а у ворот непременно сооружали дозорную вышку.Гарнизон поста составлял от 50-ти до 200 конных и пеших казаков. Артиллерийское вооружение состояло из 2, реже 4 пушек. После того как генерал Ермолов лично озаботился кордонной линией, количество орудий было увеличено до 8-ми. Соответственно было увеличено количество артиллеристов в гарнизоне.Каждый пост, как и вся линия, был оборудован своеобразной сигнализацией, т.к. даже весьма укреплённый кордон мог легко пасть под напором многотысячных черкесских отрядов без подмоги. Так, на длинных шестах крепились либо шары, сплетённые из сухой лозы, либо вязанки просмоленного камыша. Эти приспособления назывались «маяками» или «фигурами». Днём сигнал тревоги передавался смоляным дымом, а ночью горящий «маяк» на длинном шесте с высоты дозорной вышки можно было разглядеть за многие километры. Дополнительно к основным силам каждый пост обязан был иметь конный резерв на случай тревоги, ведь посты к тому же несли и обязанность патрулирования территории казачьими разъездами.Так называемые пикеты строились между постами в количестве от 3 до 5 штук. По сути это были промежуточные укрепления, напоминавшие по структуре пост, но в малых размерах и с меньшим гарнизоном. Там, как и на постах, имелся небольшой земляной вал, а иногда и ров, дозорная вышка, а вместо казармы строился скромный шалаш и маленькая мазанка. Гарнизон пикетов не превышал 10 человек.Ещё одной экзотикой Черноморской кордонной линии были батарейки. Принято считать, что батарейки устанавливали между постами и пикетами. К примеру, историк кубанского казачьего войска Фёдор Щербина утверждал, что батарейка – это отдельное фортификационное сооружение, к тому же имеющее некоторые атрибуты постов (вал, ров, вышку). По другим данным батарейки могли быть своеобразными спутниками, как постов, так и пикетов.Так или иначе, но гарнизон батарейки был больше, нежели гарнизон пикета, и составлял от 10 до 40 пеших казаков. А само забавное название укрепления пошло от обязательного наличия на батарейке одного орудия. Часто батарейки обустраивались в возможных местах форсирования реки. Также в функции батареек входила роль опорного пункта во время военных операции, когда брод необходимо было охранять при наступлении и при отходе с левобережной Кубани.Все объекты кордонной линии находились в постоянном взаимодействии и были единой системой. Участок линии, охраняемый постом, назывался дистанцией этого поста, где возводились пикеты и батарейки, дистанция патрулировалась, как указано выше, конными разъездами. Пикет, расположенный на полпути между соседними постами, именовался «съездным», т.к. к нему съезжались разъезды стоящих рядом постов. Естественно, существовала система паролей и отзывов, а вышеуказанная система сигнализации на случай тревоги была у каждого оборонительного пункта.Противоположный берег Кубани представлял собой почти сплошные лесные и камышовые джунгли, которые служили естественной маскировкой для противника, как для наблюдения, так и для места сосредоточения боевых отрядов. Даже после жёсткой «стрижки» этой местности, устроенной генералом Власовым, смена гарнизона на посте, пикете или батарейке проходила только в ночное время суток.Также на кордонной линии организовывали секреты или залоги (видимо, от слова «залечь»). В секрет посылали нескольких казаков, которые обустраивали скрытый наблюдательный пункт в зарослях камыша, кустарниках и прочих местах. Подобные разведывательные и предупредительные мероприятия проводились практически круглый год. Обустройство секрета проходило исключительно ночью. При этом секреты не были постоянными пунктами, для них не готовили место, не приминали траву – это было строжайше запрещено. В секрете было запрещено курить, разжигать костры, принимать пищу и даже громко разговаривать. В таких дозорах даже запрещалось использовать отклики и отзывы – только заранее оговоренную таблицу условных знаков.Только выносливые опытные бойцы отправлялись в секреты. Мало кто мог выдержать бесконечное бдение без права лишнего движения, глотка воды или куска хлеба. Особенно жестоким временем было лето, когда болотные насекомые лютовали в этих местах, разнося инфекцию, губившую бойцов. Единственным средством от. как её тогда именовали медики, болотной лихорадки (малярии) была хина, т.е. хинин. Ввиду её высокой цены как импортного товара хина была страшным дефицитом, что сказывалось на смертности гарнизонов.Летучими отрядами линии были казачьи разъезды, которые в свою очередь делились на ночные и дневные. Ночные разъезды соблюдали строгую инструкцию и действовали по определённому распорядку. Обычно около пяти конных казаков четыре раза за ночь объезжали вверенную им территорию. Дневные разъезды проводились на усмотрение командира поста.В 1830-м году Черноморская кордонная линия вошла в состав Кавказской линии, составив её правый фланг. К 1844 году линия была разделена на пять частей:— 1-я часть — посты Редутский, Изрядный, Воронежский, Подмогильный, Константиновский, Александрин, Малолагерный, Павловский;— 2-я часть — посты Великомарьинский, Главноекатеринодарский, Байдачный, Подгородний, Александровский;— 3-я часть — посты Елисаветинский, Великолагерный, Елинский, Марьинский, Новоекатериновский;— 4-я часть — посты Ольгинский, Славянский, Ерковский, Копыльский, Протоцкий, Петровский, Емануиловский;— 5-я часть — посты Староредутский, Андреевский, Смоляной, Новогригорьевский, Широчанский, Бугазский.Каждая часть располагала в своём составе конным полком Черноморского казачьего войска. Командир полка и был начальником части. Штаб полка находился на одном из постов одной из пяти частей. Естественно, в состав гарнизона линии входили и пешие казаки и артиллеристы. Славное имя в оборону линии вписали и «тенгинцы», которых обычно посылали служить в ту или иною часть Кавказа для усиления находящихся там войск.С января 1861 года Черноморская кордонная линия была переименована в Нижнекубанскую кордонную линию. К этому времени Кавказская война катилась к своему завершению, а, следовательно, и значение кордонных линий падало. В 1864-м году линия была ликвидирована. За это время служившие на ней бойцы тысячи раз рисковали жизнью, фактически находясь десятки лет в состоянии позиционной войны. Одним из ярких подвигов бойцов кордонной линии является битва у Ольгинского кордона, но и сама тяжкая служба на линии требовала не только доблести, но и хладнокровия, дисциплины и терпения…