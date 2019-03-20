ОСК пообещала с 2020 года передавать ВМФ по две-три атомных субмарины в год

Начиная со следующего года будем сдавать по две-три подводные лодки в год, что превышает темпы советского кораблестроения

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начиная со следующего года будет сдавать российскому Военно-морскому флоту по две-три атомные подводные лодки в год, сообщил президент корпорации Алексей Рахманов на научно-деловой конференции ОСК в парке "Патриот".Как рассказал Рахманов, объем заказов, который приходится на Севмаш, в настоящий момент даже выше, чем было во времена Советского Союза. Со следующего года ОСК будет сдавать российскому флоту по две-три атомных лодки.- завил глава ОСК, добавив, что речь идет отдельно об атомных лодках, а не о лодках всех типов.Также Раманов подтвердил, что в следующем году ВМФ будет сдана третья атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень". По его словам дальнейшая передача субмарин флота должна пойти по графику, поскольку работа над серийными лодками идет намного легче, чем над головными кораблями.Ранее гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" проекта 955А и многоцелевая атомная подлодка "Казань" проекта 885М. строящиеся на предприятии, будут переданы Военно-морскому флоту РФ в декабре этого года