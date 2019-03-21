Правда ли, что журналистика умирает
Когда все новости узнавали из газеты «Правда», то вопросов к журналистской профессии не возникало. Сегодня вопросы возникают. Или возникали и тогда тоже?
Сегодня особенно - даже те люди, которые прикипели к информационной ленте, в сердцах ругают репортёров то за непрофессионализм, то за безграмотность, то за некомпетентность, то за заносчивость, то за нежелание проверить источники сведений. Часто ругать есть за что. Но нередко критика появляется и ради критики, будто бы в других профессиональных средах всё отлично.
Свой анализ проблем журналистской профессии предлагает известный телеведущий, мастер документалистики Леонид Млечин. Одной из проблем, которую описывает Млечин, является проблема доверия и недоверия. Эта проблема связана и с публикациями фейковых новостей, которые в силу широкого использования Интернета и обилия СМИ могут распространяться лавинообразно.
По мнению Млечина, профессия журналиста сегодня находится в критическом состоянии, и у многих формируется ощущение, что журналистика умирает.
В том же журналистском сообществе многие готовы поспорить с Млечиным: а в каком состоянии находилась в нашей стране журналистика, когда с экранов главного канала страны в итоговой программе лился сплошной компромат на отдельно взятых людей (например, на одного известного мэра, теперь уже бывшего)? В каком состоянии была журналистика, когда главной новостью эфира были сводки с полей, а политические обзоры не заходили дальше рассказов о вручении генсеку очередного ордена?
Вопрос спорный. Есть возможность его обсудить после просмотра видео:
Сегодня особенно - даже те люди, которые прикипели к информационной ленте, в сердцах ругают репортёров то за непрофессионализм, то за безграмотность, то за некомпетентность, то за заносчивость, то за нежелание проверить источники сведений. Часто ругать есть за что. Но нередко критика появляется и ради критики, будто бы в других профессиональных средах всё отлично.
Свой анализ проблем журналистской профессии предлагает известный телеведущий, мастер документалистики Леонид Млечин. Одной из проблем, которую описывает Млечин, является проблема доверия и недоверия. Эта проблема связана и с публикациями фейковых новостей, которые в силу широкого использования Интернета и обилия СМИ могут распространяться лавинообразно.
По мнению Млечина, профессия журналиста сегодня находится в критическом состоянии, и у многих формируется ощущение, что журналистика умирает.
В том же журналистском сообществе многие готовы поспорить с Млечиным: а в каком состоянии находилась в нашей стране журналистика, когда с экранов главного канала страны в итоговой программе лился сплошной компромат на отдельно взятых людей (например, на одного известного мэра, теперь уже бывшего)? В каком состоянии была журналистика, когда главной новостью эфира были сводки с полей, а политические обзоры не заходили дальше рассказов о вручении генсеку очередного ордена?
Вопрос спорный. Есть возможность его обсудить после просмотра видео:
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