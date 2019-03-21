Сложные решения: повышение роли наземной ПВО

«Я считаю, что эти изменения в действительности не являются системными. По сути, угроза баллистических ракет стала гораздо очевиднее, государства осознают это и, как следствие, направляют больше ресурсов на купирование этой угрозы»,

«Полагаю, что в прошлом наземная ПВО рассматривалась как своего рода нишевая вещь, которая была невероятно дорогой, и только очень немногим развитым странам она действительно была необходима. В настоящее время Россия возвращается в качестве развитой военной угрозы, но также нельзя не учитывать китайские, северокорейские и иранские разработки. Теперь все большее число стран хотят инвестировать в подобные системы все более крупные средства».

«Контракт... самый крупный за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и самый крупный в истории Рособоронэкспорта. Сегодня мы начинаем его исполнение».

«Как и в конкурсе Wista. конкурс Narew прошел через несколько технических диалогов и не только. Этого своего рода ожидание решения польского министерства обороны — по какому пути оно хочет пойти. Варшава в принципе хочет при поддержке США объединить его с Wista. Если это получится, то будет пройдена значительная часть процесса закупки»,

«Например, если вы хотите усилить защиту Балтийских государств или развернуть свои силы где-то еще, но это закрыто системами вражеской ПВО, вам совсем не помешают наземные средства ПВО, которые вы развертываете вместе со своими силами, чтобы они могли отражать все атаки с воздуха, начиная с авиации и заканчивая ракетами малой дальности, крылатыми ракетами, даже атаки систем непрямой наводки»,

«Это даст армии возможность защитить себя от угроз на малой и средней дальности. Это действительно интегрированная противовоздушная система, которую будут эксплуатировать армия и ВВС страны. Он имеет значительные преимущества: она быстра, надежна, на нее можно положиться».

Использованы материалы:

www.shephardmedia.com

www.defence24.com

missiledefenseadvocacy.org

www.raytheon.com

www.mbda-systems.com

www.lockheedmartin.com

www.kongsberg.com

militaryrussia.ru

rbase.new-factoria.ru

pinterest.com

www.wikipedia.org

В связи с тем, что истребители пятого и шестого поколений, беспилотные аппараты, высокотехнологичные ракеты и баллистические системы поступают на вооружение всё большего числа стран, наземные силы должны удовлетворять новым требованиям, которые эти воздушные угрозы накладывают, и задействовать соответствующие оборонительные возможности.Глядя на широкий выбор программ по наземным системам ПВО, реализующихся во многих странах, можно заметить определенные изменения, лежащие в основе подобных решений.— заявил Джастин Бронк, старший научный сотрудник британского Института исследований в сфере обороны и безопасности.Впрочем, закупка систем и средств ПВО не так проста, как кажется, а закупка продвинутых комплексов высшего класса может и вовсе иметь более широкие последствия.Одной из самых популярных систем на рынке является противоракетный комплекс Patriot компании Raytheon, который купили достаточно много стран. Впрочем, это решение доступно не для всех, в основном из-за высокой стоимости, и потребности в системах ближней дальности также открывают возможности для других игроков в борьбе за программы по наземной ПВО.В 2018 году компания Raytheon добилась большого успеха со своим комплексом Patriot. Были подтверждены контракты с Польшей и Румынией, которые выполняются в рамках государственной программы продажи военной техники и оказания военной помощи иностранным государствам. Кроме того, в августе прошлого года Швеция подписала письмо о принятии предложения по закупке этой системы.Как следствие, в декабре компания-производитель получила контракт стоимостью 693 миллиона долларов от американской армии на производство для Швеции комплексов Patriot. Примерно в то же время, когда был выдан контракт, представитель Raytheon отметил, что эта закупка позволит провести совместное обучение шведских и американских вооруженных сил и улучшит сотрудничество двух стран.Потенциально комплекс может быть продан и Турции. В конце прошлого года министерство обороны США одобрило возможную продажу Анкаре комплексов с зенитными управляемыми ракетами Patriot MIM-104E (Patriot MIM-104E Guidance Enhancement Missile-TBM) для перехвата аэродинамических и аэробаллистических воздушных целей и усовершенствованными ракетами РАС-3 Missile Segment Enhancements (MSE). В пакете стоимостью 3,5 миллиарда долларов Турция запросила четыре радиолокационные станции управления огнем AN/MPQ-65, столько же станций управления перехватом, 10 антенн AMG, 20 автономных пусковых установок М903, 80 ракет GEM-T с пусковыми контейнерами, 60 ракет РАС-3 MSE и пять станции энергоснабжения.Впрочем, стоит отметить, что хотя минобороны одобрило эту продажу, ей пока не дан ход. В ведущейся дискуссии речь идет не просто о закупке системы ПВО. Если Турция выберет комплекс Patriot, то это будет обозначать некое восстановление отношений с Вашингтоном, которые некоторое время назад ухудшились из-за разных факторов, включая вывод (в той или иной форме) американских войск с территории Сирии.Одной из проблем является то, что Турция уже обязалась приобрести российские зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 Триумф (индекс НАТО SA-21 Growler). Заказ на эти комплексы был сделан в 2017 году, в результате Анкара стала втором зарубежным заказчиком С-400 после Китая. «Это очень важно для отношений США и Турции в том контексте, что если бы Patriot был закуплен, он был бы закуплен вместо систем С-400», — сказал Бронк.Наряду с политическими последствиям, которые возникнут при любом выборе, Турция естественно должна учитывать возможности каждой системы. Фактически, комплекс С-400 предлагает большую дальность 400 км в случае его продажи с ракетой 40Н6 в сравнении с системой копании Raytheon, которая, как правило, продается с ракетой РАС-3 с дальностью действия 35 км. Кроме того, радиолокационная станция С-400, межвидовой мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М «Небо-М», имеет зону обнаружения порядка 400 км, тогда как радиолокационная станция Patriot AN/MPQ-65 имеет зону обнаружения всего 100 км.Наряду с техническими характеристиками важна совместимость комплекса вооружения с другими военными системами, например, с истребителем F-35 Joint Strike Fighter, который был выбран для вооруженных сил страны. Чтобы использовать в полной мере возможности своей авиации, в том числе осуществлять полеты самолетов пятого поколения, Турции необходима система наземной ПВО, которая могла бы поддерживать связь и передавать данные другим воздушным средствам. Российская система будет просто несовместима с американскими истребителями и многими другими платформами НАТО.Примечательно, что Турция ранее уже развертывала вдоль своих границ комплексы Patriot, взятые в аренду у США и Германии.Впрочем, пока не очень ясно, в какую сторону развернется Турция, хотя, судя по словам российских официальных лиц, аванс за комплексы С-400 уже внесен. Если она выберет системы Patriot, то она должна будет отказаться от С-400, поскольку такое условие выдвинули США. Время неумолимо идет, решение должно быть принято, поскольку поставки комплекса С400 должны начаться уже летом 2020 года.Армия США работает над тем, чтобы наладить взаимодействие комплексов THAAD и PatriotПоскольку Турция является членом НАТО, вполне очевидно, почему США хотят «отвадить» ее от российского вооружения. Впрочем, это не единственная страна, намеревающаяся купить С-400, поскольку Индия также проявила интерес к этому комплексу.5 октября 2018 года было объявлено о том, что Рособоронэкспорт подписал контракт на поставку комплексов С-400 в Индию. На церемонии подписания контракта руководитель Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил:Одна из причин этой битвы между системой Patriot и ее российским конкурентом заключается в том, что нет других вариантов на рынке, которые действительно бы могли справиться с возрастающей угрозой баллистических ракет, разрабатываемых такими странами, как Северная Корея.Возможно, единственной сравнимой по характеристикам системой можно считать противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense), хотя все же Patriot и THAAD — системы с разной специализацией, работающие на разных эшелонах. Комплекс THAAD находится в ведении Агентства противоракетной обороны США, а компания Lockheed Martin выступает в качестве головного подрядчика.В комплексе THAAD для уничтожения целей, в основном баллистических ракет, применяется технология стрельбы на поражение за счет прямого кинетического воздействия. Мобильный комплекс быстрого развертывания операционно совместим с другими компонентами противоракетной обороны, включая Aegis, Patriot/PAC-3, передовые системы командования и управления, обнаружения, слежения и связи.Американская армия является одним из трех заказчиков комплекса THAAD наряду с Саудовской Аравией и ОАЭ; в 2017 году батареи комплекса THAAD размещены и в Южной Корее. Там будут проведены работы по сопряжению THAAD и Patriot в единый комплекс, ожидается что этот процесс завершится к концу 2020 года. Естественно, все эти работы направлены на купирование рисков со стороны северного соседа.ОАЭ стали первым зарубежным заказчиком комплекса THAAD, контракт был выдан в декабре 2011 года, а две батареи поставлены в 2016 году.Тем временем, компания Raytheon продолжает переговоры с Польшей по поводу комплекса Patriot, после того как в марте 2018 года страна выбрала его в качестве универсального средства противоракетной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах.В рамках этого второго этапа программы Wista польское правительство хочет закупить дополнительные 16 пусковых установок Patriot, которыми дооснастят 8 батарей.Представитель компании Raytheon в Польше Джон Бэрд сказал на выставке MSPO 2018, проводившейся в городе Кельце, что дискуссии по Этапу 2 начались в апреле, почти сразу после подписания соглашения по Этапу 1.Бэрд назвал дополнительные технологии, которые правительство ищет для Этапа 2, включая радар кругового обзора с АФАР, различные сенсоры и радары польского производства, а также интеграцию недорогой ракеты-перехватчика. В рамках Этапа 1 компания Raytheon поставит 200 ракет РАС-3, а на Этапе 2 предусмотрен опцион по приобретению ракеты-перехватчика SkyCeptor израильской компании Rafael.Наряду с увеличением количества комплексов Patriot в своем арсенале Варшава в соответствии со своей программой Narew хочет закупить системы ПВО средней дальности. По словам Бэрда, с целью удовлетворения этих потребностей компания Raytheon и ее норвежский партнер Kongsberg предложат комплекс ПВО средней дальности NASAMS (National Advanced Surface-to-air Missile System).— пояснил Бэрд.Окончательное решение по Wista ожидается в 2019 году, но точная дата контракта еще должна быть объявлена.Альтернативным решением комплексу средней дальности NASAMS могла бы стать ракета-перехватчик Common Anti-air Modular Missile (CAMM)-ER, которая также была представлена на выставке MSPO 2018. Для Польши компания MBDA поставит пусковую установку и пункт управления, радиолокационную станцию, оптико-электронные и инфракрасные системы. Архитектура комплекса модульная, поэтому при необходимости могут быть интегрированы различные системы местной разработки.В компании MBDA надеются, что совместный польско-американский договор по обороне и безопасности, который был подписан в 2017 году, поможет ей предоставить свои возможности для проекта Narew.Спектр противовоздушных средств нельзя считать полным, если в нем нет решений малой дальности, работающих в одной связке с такими системами, как Patriot.— пояснил Бронк.В то время как Польша только присматривается к покупке NASAMS, совместные усилия Raytheon и Kongsberg уже принесли ощутимый успех. В декабре прошлого года госдепартамент США одобрил поставку комплексов NASAMS Катару на общую сумму 215 миллионов долларов.Доха запросила эту систему наряду с ракетами AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) и соответствующим оборудованием и поддержкой. Согласно контракту будет поставлено 40 ракет AIM 120C-7 AMRAAM, один запасной блок наведения AIM 120C-7 AMRAAM, один запасной блок управления AIM-120C-7, восемь ракет-мишеней AMRAAM, пусковые контейнеры, секретное программное обеспечение для радиолокационной станции AN/MPQ-64F1 Sentinel, криптографические устройства и станции шифрованной связи и оборудование для высокоточного наведения.AMRAAM является дальнейшим развитием ракеты Raytheon AIM-120. Комплекс NASAMS обеспечит защиту от крылатых ракет, беспилотников и воздушных судов самолетного и вертолетного типа.Несмотря на взгляды на Россию и ее продвинутые силы и средства наземной ПВО, Индия также рассчитывает на приобретение NASAMS II в рамках межправительственного соглашения с США. Комплекс NASAMS должен заменить устаревшие российские системы ПВО С-125М Печора еще 60-х годов выпуска.Тем временем, небольшие страны, например, Литва, с целью укрепления своей военной мощи не прочь приобрести подобные решения.Заместитель министра обороны Литвы сказал, «мы купили системы ПВО средней дальности. Мы купили что могли, но конечно наша мечта — иметь комплексы Patriot, но наш бюджет не рассчитан на такие покупки, это невозможно».Он отметил, что угроза идущая от соседней России вполне реальна, поэтому системы ПВО должны быть эффективными с тем, чтобы преодолевать запрет доступа калининградского анклава.Литва выбрала закупку комплексов NASAMS в октябре 2016 года. Компания Kongsberg поставит в эту страну новые системы в соответствии с контрактом стоимостью 128 миллионов долларов, о котором было объявлено в октябре 2017 года.Вполне вероятно, что Литва и другие страны, находящиеся в подобном положении, будут полагаться на партнеров по НАТО в поставках современных систем и средств ПВО.Комплекс NASAMS купили также Австралия, Чили, Финляндия, Индонезия, Нидерланды, Норвегия, Оман. Испания и США.Решения в сфере наземной ПВО могут включать также компоненты местной разработки, которые входят в состав национальных систем, например, это могут быть ракеты, радары или транспортные средства.В частности, в апреле 2017 года компания Raytheon Australia объявила о том, что является единственным поставщиком по проекту SRGBAD, которым предусматривается поставка системы ПВО ближнего действия. Комплект будет включать еще несколько подсистем, созданных местной промышленностью, например, радар с фазированной решеткой от СЕА Technologies и защищенный войсковой автомобиль Thales Hawkei.На Дне сухопутных войск Австралии 2019 г. компания СЕА Technologies показала прототип наземной РЛС своего довольно успешного корабельного радара с АФАР (активной фазированной антенной решеткой). Прототип, пока носящий обозначение СЕА Tactical Radar или СЕАТАС, специально спроектирован для установки на австралийский грузовик Thales Hawkei. По данным австралийского министерства обороны, этот прототип представляет собой первый шаг на пути интеграции с комплексом NASAMS в рамках проекта SRGBAD.Великобритания продолжает разработку и испытания своей системы ПВО Sky Sabre, в состав которой входят пусковая установка от MBDA с ракетами САММ (в варианте Land Ceptor) и радиолокационный прицельный комплекс Saab Giraffe, a также комплект управляющей электроники от Rafael.Во время презентации комплекса в начале 2018 года представитель компании MBDA сказал: «Мы видим будущее здесь и сегодня. Вы не можете менять «шило на мыло» в цифровую эпоху».Комплекс Sky Sabre был показан в расположении 16-го артиллерийского полка на острове Торни.В конце 2018 года первые опытные пуски ракет Land Ceptor — части комплекса Sky Sabre британской армии — были проведены на шведском испытательном полигоне Видсель на Балтийском море. Впервые были проведены опытные пуски Land Ceptor как единой системы, включая радар Saab Giraffe. В дальнейшем запланирована доработка и серия испытаний комплекса Sky Sabre, после чего в начале 2020-х годов он должен поступить на вооружение.В качестве подсистемы самого нижнего уровня своей многоуровневой системы ПВО и ПРО Израиль использует тактический комплекс ПРО Iron Dome разработки Rafael, который служит интересам страны с момента постановки на боевое дежурство в 2011 году. Комплекс хорошо известен тем, что использовался для защиты Израиля, с успехом перехватывая вражеские ракеты.По данным производителя, проверенный в реальных условиях комплекс Iron Dome сумел перехватить более 1700 ракет с процентом поражения целей свыше 90%. Десять батарей Iron Dome стоят на защите Израиля. Напомним, что каждая батарея комплекса Iron Dome включает многоцелевую радиолокационную станцию EL/M-2084, центр управления огнем и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками «Тамир».На выставке Eurosatory 2018 компания Rafael представила I-Dome, интегрированный вариант, у которого все системы установлены на одном грузовике. Комплекс I-Dome включает десять ракет-перехватчиков «Тамир», радар и систему управления вооружением. Это решение предназначено для защиты механизированных подразделений, служа дополнением объектовой ПВО.Компания Rafael объединилась с американской Raytheon с целью продвижения комплекса Iron Dome в Соединенных Штатах. Также компания Raytheon работает над серийным вариантом Iron Dome с ракетой SkyHunter. Он мог бы использоваться для защиты развернутых в других странах американских войск, например, для охраны миротворческого контингента в Сирии.Германия также стремится получить новое противовоздушное решение в рамках своей программы по системе ПВО и ПРО (TLVS).Для того чтобы получить этот контракт, компании Lockheed Martin и MBDA Deutschland создали новое совместное предприятие, которое займется руководством программой, если заявка MBDA будет одобрена Агентством закупок вооружения для немецких вооруженных сил.MBDA представила свое предложение для этой программы в конце 2016 года. Предложение базируется на ее системе MEADS (Medium Extended Air Defense System), которая предназначена для обороны группировок войск и важных объектов от оперативно-тактических баллистических ракет с дальностью полета до 1000 км, крылатых ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов противника.Доля Германии в проекте MEADS составляет 25%, Италии 16,6% и США 58,3%. Компании MBDA и Lockheed вложили большие средства в этот проект, но в 2011 году из-за его высокой стоимости американская армия отказалась от него, выбрав модернизированный вариант комплекса Patriot от конкурирующей компании Raytheon.Впрочем, немецкий контракт имеет более радужные перспективы. В середине 2018 года компании Lockheed и MBDA получили второй запрос предложений на разработку TLVS. Германия всё же предпочла иметь собственный комплекс MEADS, а не американский Patriot.Представитель совместного предприятия TLVS отметил, что «этот второй запрос предложений базируется на первом. Он опирается на результаты наших переговоров и синхронизирует предложение TLVS с новым немецким подходом к реформе закупок, делая акцент на военных возможностях, прозрачности и снижении рисков, что гарантирует успешное выполнение контракта».До сих пор эта программа продвигалась слишком медленно. Разработка мобильного комплекса MEADS началась еще в 2004 году и на сегодняшний день Германия является единственным известным заказчиком этой системы.Перспективный мобильный зенитный ракетный комплекс MEADS при поступлении на вооружение заменит немецкие комплексы Patriot. Впрочем, последние контракты свидетельствуют о том, что комплекс Patriot пока господствует в Европе на рынке систем ПВО и ПРО.По мере распространения современных ракетных и баллистических технологий страны будут вынуждены покупать всё более продвинутые оборонительные системы, которые в состоянии обеспечить надежную защиту наземных сил и других важных объектов. Возможно, там, где имеются разрывы в противовоздушной обороне, будет реализовываться подход, заключающийся в распределении сил и средств ПВО и ПРО между странами, особенно в рамках НАТО.