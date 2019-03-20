NASA запустит свой первый луноход в 2023 году

Мы хотим доставить ровер на Луну как можно скорее. Сегодня мы ориентируемся на 2023 год. Масса аппарата составит 300-500 кг. Мы нацелены на изучение полюсов Луны и долговременную, многомесячную работу

Руководство НАСА планирует направить свой первый ровер на поверхность Луны в 2023 году, приводит Space.com заявление замдиректора научного подразделения ведомства Стива Кларка.Запуск аппарата должен стать первым этапом в реализации программы возвращения американцев на Луну, отмечает издание.– сказал Кларк.По его словам, луноход станет важным инструментом для изучения «летучих соединений» химических веществ, включающих воду.Ресурс отмечает, что руководство космического агентства и президент США Дональд Трамп довольно часто обсуждают планы строительства на лунной орбите космической станции, высадки на поверхность Луны людей и создания там «постоянной инфраструктуры».Первым же шагом в реализации этих планов стало соглашение, подписанное НАСА осенью прошлого года с 9 крупными компаниями. В рамках договоренностей, аэрокосмическое агентство сможет в течение 10 лет пользоваться их услугами по доставке на Луну неограниченного количества своих аппаратов и другого оборудования. При этом общая стоимость отправки «грузов» не должна превышать $2,6 млрд.В настоящее время НАСА сфокусировало свои усилия на создании полноценного лунохода, главной задачей которого станет поиск залежей воды в приполярных регионах Луны, где орбитальные спутники обнаружили намеки на присутствие чистого льда, находящегося на дне темных кратеров.По мнению ученых, такое предварительное изучение поверхности Луны позволит определить главные направления развития проекта Gateway (LOP-G, международной окололунной станции).Сейчас НАСА собирает предложения ученых о том, какими приборами следует оснастить станцию и готовит список своих проектов. Так, по мнению агентства, станция сможет стать «перевалочной базой» по доставке на Землю образцов грунта, добытых на Луне.