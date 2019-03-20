У границ Калининградской области опять обнаружен стратег В-52Н ВВС США
Стратегический бомбардировщик ВВС США В-52Н в очередной раз приблизился к границам Калининградской области, где отработал условную атаку на базу Балтийского флота, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 взлетел с авиабазы Фэйрфорд в 11:45. В 13:20 он приблизился к границам Калининградской области и не заходя в российское воздушное пространство отработал условную атаку на базу Балтийского флота с высоты восьми тысяч метров.
Это не первое за последнюю неделю появление американских стратегических бомбардировщиков у западных границ России. Первый раз В-52Н появился в районе Калининградской области 14 марта, когда совершив трансатлантический перелет до побережья Европы и пройдя около Шотландии взял курс через воздушное пространство Германии на Балтику. Над Балтийским морем бомбардировщик прошел курсом вдоль польского побережья в сторону морской границы Калининградской области, приблизившись к ней на 100 км.
В пятницу 15 марта B-52H ВВС США выполнял маневры близ российской границы в районе Балтики. Он пролетел вдоль польской границы и приблизился к Калининградской области. Полет выполнялся на высоте около 8 тыс. метров.
18 марта B-52H Stratofortress свыше полутора часов летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей. Взлетев с британской базы Фэйрфорд он направился к Калининградской области, затем проследовал в воздушное пространство Эстонии и более полутора часов курсировал вблизи Ленинградской области. К морской и сухопутной границе региона Stratofortress приближался на расстояние 35 и 95 километров соответственно
Boeing B-52H Stratofortress — стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress с бортовым номером 60-0024 взлетел с авиабазы Фэйрфорд в 11:45. В 13:20 он приблизился к границам Калининградской области и не заходя в российское воздушное пространство отработал условную атаку на базу Балтийского флота с высоты восьми тысяч метров.
Это не первое за последнюю неделю появление американских стратегических бомбардировщиков у западных границ России. Первый раз В-52Н появился в районе Калининградской области 14 марта, когда совершив трансатлантический перелет до побережья Европы и пройдя около Шотландии взял курс через воздушное пространство Германии на Балтику. Над Балтийским морем бомбардировщик прошел курсом вдоль польского побережья в сторону морской границы Калининградской области, приблизившись к ней на 100 км.
В пятницу 15 марта B-52H ВВС США выполнял маневры близ российской границы в районе Балтики. Он пролетел вдоль польской границы и приблизился к Калининградской области. Полет выполнялся на высоте около 8 тыс. метров.
18 марта B-52H Stratofortress свыше полутора часов летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей. Взлетев с британской базы Фэйрфорд он направился к Калининградской области, затем проследовал в воздушное пространство Эстонии и более полутора часов курсировал вблизи Ленинградской области. К морской и сухопутной границе региона Stratofortress приближался на расстояние 35 и 95 километров соответственно
Boeing B-52H Stratofortress — стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.
- Использованы фотографии:
- U.S. Air Force
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