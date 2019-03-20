Великобритания активизировала разработку истребителя нового поколения
19 марта крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems объявила, что правительство Великобритании открывает для промышленности возможность участия в разработке самолета нового поколения.
Аэрокосмический гигант объявил, что предприятия оборонной промышленности со всех уголков Великобритании собрались вместе, чтобы представители военных предприятий впервые смогли обсудить с государственными чиновниками и участниками проекта Tempest перспективы развития будущего британского ударного истребителя нового поколения.
Мероприятие в Фарнборо было организовано министром по оборонным закупкам Стюартом Эндрю. В нем приняли участие 300 делегатов – представителей оборонных организаций и предприятий из самых различных областей. В ходе встреч обсуждались предметная часть и логистика, необходимые для формирования облика и функционала перспективного британского истребителя.
Программа Tempest («Буря») направлена на использование и развитие британского промышленного и научного потенциала, имеющих решающее значение для боевых систем нового поколения, а также на сохранение лидерских позиций страны на мировом рынке путем понимания будущих концепций, технологий и возможностей.
Стюарт Эндрю, министр оборонных закупок, выступая перед собравшимися, сказал:
Майк Уигстон, маршал Королевских ВВС (глава военно-воздушных сил) заявил:
В состав Tempest сейчас входят BAE Systems, Leonardo, MBDA и Rolls-Royce. Об создании инициативы было объявлено в прошлом июле на международном авиасалоне «Фарнборо». Первый полет перспективного самолета запланирован на 2035 год.
Проект уже заинтересовал ряд зарубежных стран. В частности, присоединиться к нему выразила желание Япония. Как обычно, задумалась и Индия, ранее выйдя из совместного с Россией проекта FGFA. Но до 2035 той же Индии придётся ждать долго.
Аэрокосмический гигант объявил, что предприятия оборонной промышленности со всех уголков Великобритании собрались вместе, чтобы представители военных предприятий впервые смогли обсудить с государственными чиновниками и участниками проекта Tempest перспективы развития будущего британского ударного истребителя нового поколения.
Мероприятие в Фарнборо было организовано министром по оборонным закупкам Стюартом Эндрю. В нем приняли участие 300 делегатов – представителей оборонных организаций и предприятий из самых различных областей. В ходе встреч обсуждались предметная часть и логистика, необходимые для формирования облика и функционала перспективного британского истребителя.
Программа Tempest («Буря») направлена на использование и развитие британского промышленного и научного потенциала, имеющих решающее значение для боевых систем нового поколения, а также на сохранение лидерских позиций страны на мировом рынке путем понимания будущих концепций, технологий и возможностей.
Стюарт Эндрю, министр оборонных закупок, выступая перед собравшимися, сказал:
Проект Tempest гарантирует сохранение Британией лидерских позиций в мировой авиации и в будущем станет серьезным стимулом для оборонного сектора Соединенного Королевства.
Проект позволит использовать потенциал креативных и инновационных разработок военной промышленности, которая на данный момент создает рабочие места для более чем 18 000 высококвалифицированных специалистов по всей стране
Проект позволит использовать потенциал креативных и инновационных разработок военной промышленности, которая на данный момент создает рабочие места для более чем 18 000 высококвалифицированных специалистов по всей стране
Майк Уигстон, маршал Королевских ВВС (глава военно-воздушных сил) заявил:
Продолжая развивать наш истребитель «Тайфун» и расширяя флот F-35, мы, тем не менее, должны готовиться к будущим угрозам уже сейчас. Технологическая инициатива Future Combat Air System является практическим воплощением современного предприятия, и инвестиции в 2 млрд фунтов стерлингов показывают, насколько серьезно мы принимаем вызов
В состав Tempest сейчас входят BAE Systems, Leonardo, MBDA и Rolls-Royce. Об создании инициативы было объявлено в прошлом июле на международном авиасалоне «Фарнборо». Первый полет перспективного самолета запланирован на 2035 год.
Проект уже заинтересовал ряд зарубежных стран. В частности, присоединиться к нему выразила желание Япония. Как обычно, задумалась и Индия, ранее выйдя из совместного с Россией проекта FGFA. Но до 2035 той же Индии придётся ждать долго.
- Использованы фотографии:
- BAE Systems Air
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