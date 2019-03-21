Новый разговор о старом калибре
Очередная волна разговоров о необходимом и достаточном калибре стрелкового вооружения российской армии разворачивается в средствах массовой информации и специализированных изданиях. Опять ломаются копья в спорах о преимуществах и недостатках мелкого и среднего калибров.
Сторонников и противников у каждого калибра множество. В том числе и среди военнослужащих, сотрудников силовых подразделений, конструкторов оружия. Про любителей стрелкового оружия и говорить не приходится. Такие дискуссии на форумах сайтов о вооружениях дело не просто обычное. Это одна из постоянно "действующих" тем.
Очень часто виновником появления таких разговоров называется концерн "Калашников". Якобы именно там создали такое оружие, причем калибра именно 7,62 мм, которое может конкурировать по своим боевым свойствам с малым, 5,45-мм калибром.
Или, как вариант – превзойти.
Понятно, что спорщики имеют в виду «парные» автоматы. Точнее, автоматы, которые были предложены сразу в двух версиях. 7,62-мм автомат АК-15 и 5,45-мм АК-12 и 5,45-мм АЕК-971 и 7,62-мм АЕК-973. При этом обвинители почему-то забывают, например, о АЕК-972. А ведь эта модель тоже разработана в это же время. Только вот калибр натовский — 5,56 мм.
В чем секрет? И есть ли секрет вообще?
Увы, но "Калашников" — всего лишь производитель вооружения, который в силу своего положения, должен не столько заботиться о вооруженных силах, сколько о своем экономическом состоянии, о своем месте в мировой системе торговли вооружением, о своем выживании, в конце концов.
Ничего, как говорится, личного, только бизнес, не так ли? Именно, что так.
Открою один секрет Полишинеля. АО «Концерн «Калашников» — предприятие частное. 75% акций минус одна акция принадлежит частным лицам. И только 25% "Ростеху". Поэтому требовать от "Калашникова" заботы об обороноспособности страны в ущерб собственной прибыли выглядит глуповато.
Но никто и не собирается требовать от концерна работы себе в ущерб. Не те времена. Но давайте подумаем и порассуждаем о том, что стоит за всей этой патронной чехардой.
Выпуск разнокалиберных аналогов для оружейников — не что иное, как стремление "угодить" заказчику. Помните у Аркадия Райкина: "Белый верх, черный низ есть? Есть. А черный верх, белый низ есть? Есть". Любой каприз за ваши деньги.
В чем же причина появления сомнений в калибре 5,45 мм? Ничего нового мы не скажем. Причина была названа ещё 45 лет назад. Малый калибр проигрывает более крупному в современных войнах. Если говорить конкретно, современная война приняла такие формы, когда оружие солдата практически не наносит вреда противнику.
Посмотрите Сирию, посмотрите Донбасс. Позиции противостоящих сторон сегодня находятся на расстояниях, которые позиционируются производителями вооружения не просто как прицельная дальность, а как дальность прямого выстрела.
Что это? Глупость командиров или показатель реальной эффективности оружия? Много бойцов на передовой выведено из строя огнем автоматов? Пулеметов обычного, не крупного калибра? Сколько атак мы видели в «классическом» исполнении?
Вопросы, ответы на которые и позволяют задуматься над калибрами вооружения.
Вторая важнейшая составляющая эффективности оружия — это способность противостоять современным средствам защиты бойцов. Что мы видим в этой области? Та же картина.
Современные бронежилеты без особых проблем держат пули малого калибра на достаточно коротких расстояниях. О длинных дистанциях не стоит даже говорить, дабы не вызывать смеха. Получилось то, что и должно было получиться. Пуля проигрывает современным материалам, современной "броне", если угодно.
Современная концепция войны ориентирована не на вариант Второй мировой, может быть, более нам привычный, а на локальные конфликты малой интенсивности. Все понимают, что в случае большой войны противостояния огромных масс войск, наступления фронтов, армий, даже дивизий маловероятны.
Воевать будут максимум бригады или батальонные тактические группы. А чаще силы ССО. Более крупные соединения и объединения будут уничтожаться. Нет, даже не тактическим ЯО, хотя и им можно от души приложить дивизию. Достаточно массированного применения РСЗО, артиллерии, авиации.
Соответственно, стоит рассматривать вопрос максимального вооружения для бойцов, участвующих в конфликте.
Посмотрите, с чем сегодня бегают спецназовцы и разведчики. Со старым добрым 7,62-мм оружием. Это не прихоть спецов. Это жизненная необходимость. В реальном бою тяжелая пуля предпочтительнее. Даже встречая на своем пути какое-то препятствие, она все равно идет в цель. В то же время все преимущества легкой пули можно видеть в тире.
Когда возникает разговор об этом с конструкторами оружия, они опять приводят примеры полигонных испытаний. Вроде бы ерунда все это. Травинки и веточки не влияют на полет пули. И даже стеклышки из разбитых окон. Короче говоря, спор практиков и теоретиков.
Предвидим возражения. Спецназ в длительных вылазках использует все-таки АК-74. Правильно. С собой много боеприпасов не потащишь. Именно поэтому и берут оружие, боеприпасов к которому на себе можно утащить больше в пересчете на килограммы. Либо к которому можно разжиться патронами у противника. Специфика такая. На подножном корму.
Мы почему-то забыли, что автомат АК-74 и пулемет РПК-74 были приняты на вооружения как промежуточные. Никто из конструкторов и военных не принимал этот вариант стрелкового вооружения как оружие на постоянную основу. Оружие принималось «под патрон», именно как временное, чтобы можно было спокойно «пересидеть» отладку и принятие именно той модели, которой и светила долгая служба в нашей армии.
Раз уж мы подсмотрели эффективность малого калибра у американцев и решили следовать в этом же направлении, то и разработки надо было вести серьезно.
И действительно, вскоре был разработан и более совершенный автомат, который должен был прийти на замену АК-74. Это известный АН-94 "Абакан", принятый на вооружение Российской армии в 1994 году.
Но есть у нас не очень хорошая традиция. Старая, еще от той России оставшаяся. Создавать стрелковое оружие, рассчитанное на неподготовленного и малообученного солдата. Именно потому в свое время «не зашли» АВС-36 и СВТ-40, которые были сложнее «трехлинейки».
Максимум простоты при минимуме технических навыков для обслуживания и регулировки – вот наше все.
Именно так и получилось с «Абаканом». Он рассчитан на подготовленного и обученного стрелка. Поэтому и используется с успехом в спецподразделениях и отрядах специального назначения МВД.
Армия все так же предпочитает оружие, которое не требует от стрелка серьезных знаний и умений.
Но вернемся к самим патронам. В чем причина принятия на вооружение именно 5,45-мм патронов? Конечно, без учета всех "научных" выкладок, сравнений и мнений экспертов по вооружению. Посмотрим на проблему шире. На уровне вооруженных сил. А лучше страны, и именно тогда, в 70-х годах прошлого века.
Почему-то эту причину у нас не видят. От слова совсем. А мы посмотрим.
Итак, огромная призывная армия огромной страны. Армия, которую надо обучать. А значит, необходимо задействовать огромные ресурсы на производство, транспортировку и хранение боеприпасов. Сколько это стоит в масштабах СССР? Нет, понятно, что денег на оборону тогда не считали, но тем не менее.
Использование же для обучения малого патрона экономит огромные средства. Грузоподъемность грузового вагона, даже состава, практически не меняется. А вот количество боеприпасов увеличивается существенно. Та же картина и в арсеналах. Только грузоподъемность заменим на объем тары.
Сегодня, когда армия значительно сокращена численно, такая экономия скорее вредна, чем выгодна. Мы наконец-то пришли к совершенно логическому выводу. Чисто с человеческой точки зрения. Воевать должен профессионал. А обучение этого профи стоит денег. И немалых денег.
"Закидывать шапками" противника, как это было в прошедших войнах, мы уже не можем. Не так нас много сегодня. И вот тут-то и выходит на первый план вооружение и его калибр.
Сейчас активно говорят о совершенно новом калибре — 6,5 мм. Якобы именно это и есть панацея для современной армии, потому как вроде бы совмещает в себе настильность пули 5,45-мм и пробиваемость 7,62-мм…
Получается, мы опять подсматриваем у "великих" американцев. Правда, вид делаем, что мы сами с усами. В США рассматривают калибр 6,8 мм. А мы сами по себе. Мы за 6,5 мм.
Мы понимаем, что всем очень хочется кушать. И хорошо так хочется.
Представляете суммы, которые необходимо будет затратить на разработку новых патронов, на создание серийных производств, на создание новых производств на оружейных заводах, на утилизация старых 5,45-мм автоматов, на перевооружение армии...
Это же кормить будет не только детей тех, кто этими вопросами будет заниматься, но и внуков и правнуков... А там выяснится, что и этот калибр неэффективен. Как в песне: "Всё опять повторится с начала..."
Нас часто просят высказать собственные предложения по теме статьи. Вообще-то, это не дело журналистов. Для этого есть специалисты, но сегодня мы нарушим этот постулат. Поскольку извели этих самых патронов… Скажем так, достаточно, для формирования мнения.
Понятно, что одномоментно перейти на какой-то калибр невозможно. Да и сложно сегодня поддерживать концепцию универсального оружия. Армия требует не унификации, а именно специализации оружия.
Да, подразделения должны иметь унифицированное вооружение. Просто в силу того, что в бою частенько приходится использовать боеприпасы и оружие бойцов, выведенных из строя. Особенно это актуально для видов и родов войск, в которых задействованы достаточно большие массы солдат.
Но на уровне соединения и объединения вполне допустимо иметь "разнокалиберное" вооружение. Зачем снайперам или разведчикам оружие калибра 5,45 мм? Сложно представить разведгруппу, которая ведет бой на расстояниях больше ДПВ.
Мы считаем, старый добрый 7,62 мм надо возвращать. Не сразу и не везде. Но надо. "Старость" калибра — это не недостаток. Это преимущество! Кто помнит, сколько образцов патрона образца 1943 года было в СССР? Мы их в руках держали, если что. Перед тем как в магазин зарядить.
18 видов патронов! И работали эти патроны хорошо. Начиная от кирпичной стенки толщиной в 15 см и заканчивая стальной броней толщиной в 7 мм на дальности 330 метров (пуля БЗ). Важнейшие показатели для спецподразделений.
Возражения типа патрона 7М10 не принимаются. Патрон был уже во времена чеченских войн. И каков результат? Хотя для подразделений, которые останутся с оружием калибра 5,45 мм, такой патрон действительно хорош. Пробитие со 100 метров стальной пластины (сталь 3) толщиной 16 мм внушает уважение.
Закончить статью придется непростым выводом. Разговоры о том, какой калибр лучше или хуже, будут продолжаться. Так же, как разговоры о том, какое оружие лучше. Тема вечная. Просто потому, что каждый судит по личному опыту, по личной любви, по личным впечатлениям. Надо уходить от глобализации.
Нет хороших и плохих калибров. Есть оружие и патроны к нему, предназначенное для выполнения определенных задач. Оружие не может быть одно на все случаи жизни.
Именно поэтому мы должны иметь не то, что желают создавать оружейники, а то, что необходимо конкретным бойцам для выполнения своих обязанностей.
Только так, и никак иначе.
Сторонников и противников у каждого калибра множество. В том числе и среди военнослужащих, сотрудников силовых подразделений, конструкторов оружия. Про любителей стрелкового оружия и говорить не приходится. Такие дискуссии на форумах сайтов о вооружениях дело не просто обычное. Это одна из постоянно "действующих" тем.
Очень часто виновником появления таких разговоров называется концерн "Калашников". Якобы именно там создали такое оружие, причем калибра именно 7,62 мм, которое может конкурировать по своим боевым свойствам с малым, 5,45-мм калибром.
Или, как вариант – превзойти.
Понятно, что спорщики имеют в виду «парные» автоматы. Точнее, автоматы, которые были предложены сразу в двух версиях. 7,62-мм автомат АК-15 и 5,45-мм АК-12 и 5,45-мм АЕК-971 и 7,62-мм АЕК-973. При этом обвинители почему-то забывают, например, о АЕК-972. А ведь эта модель тоже разработана в это же время. Только вот калибр натовский — 5,56 мм.
В чем секрет? И есть ли секрет вообще?
Увы, но "Калашников" — всего лишь производитель вооружения, который в силу своего положения, должен не столько заботиться о вооруженных силах, сколько о своем экономическом состоянии, о своем месте в мировой системе торговли вооружением, о своем выживании, в конце концов.
Ничего, как говорится, личного, только бизнес, не так ли? Именно, что так.
Открою один секрет Полишинеля. АО «Концерн «Калашников» — предприятие частное. 75% акций минус одна акция принадлежит частным лицам. И только 25% "Ростеху". Поэтому требовать от "Калашникова" заботы об обороноспособности страны в ущерб собственной прибыли выглядит глуповато.
Но никто и не собирается требовать от концерна работы себе в ущерб. Не те времена. Но давайте подумаем и порассуждаем о том, что стоит за всей этой патронной чехардой.
Выпуск разнокалиберных аналогов для оружейников — не что иное, как стремление "угодить" заказчику. Помните у Аркадия Райкина: "Белый верх, черный низ есть? Есть. А черный верх, белый низ есть? Есть". Любой каприз за ваши деньги.
В чем же причина появления сомнений в калибре 5,45 мм? Ничего нового мы не скажем. Причина была названа ещё 45 лет назад. Малый калибр проигрывает более крупному в современных войнах. Если говорить конкретно, современная война приняла такие формы, когда оружие солдата практически не наносит вреда противнику.
Посмотрите Сирию, посмотрите Донбасс. Позиции противостоящих сторон сегодня находятся на расстояниях, которые позиционируются производителями вооружения не просто как прицельная дальность, а как дальность прямого выстрела.
Что это? Глупость командиров или показатель реальной эффективности оружия? Много бойцов на передовой выведено из строя огнем автоматов? Пулеметов обычного, не крупного калибра? Сколько атак мы видели в «классическом» исполнении?
Вопросы, ответы на которые и позволяют задуматься над калибрами вооружения.
Вторая важнейшая составляющая эффективности оружия — это способность противостоять современным средствам защиты бойцов. Что мы видим в этой области? Та же картина.
Современные бронежилеты без особых проблем держат пули малого калибра на достаточно коротких расстояниях. О длинных дистанциях не стоит даже говорить, дабы не вызывать смеха. Получилось то, что и должно было получиться. Пуля проигрывает современным материалам, современной "броне", если угодно.
Современная концепция войны ориентирована не на вариант Второй мировой, может быть, более нам привычный, а на локальные конфликты малой интенсивности. Все понимают, что в случае большой войны противостояния огромных масс войск, наступления фронтов, армий, даже дивизий маловероятны.
Воевать будут максимум бригады или батальонные тактические группы. А чаще силы ССО. Более крупные соединения и объединения будут уничтожаться. Нет, даже не тактическим ЯО, хотя и им можно от души приложить дивизию. Достаточно массированного применения РСЗО, артиллерии, авиации.
Соответственно, стоит рассматривать вопрос максимального вооружения для бойцов, участвующих в конфликте.
Посмотрите, с чем сегодня бегают спецназовцы и разведчики. Со старым добрым 7,62-мм оружием. Это не прихоть спецов. Это жизненная необходимость. В реальном бою тяжелая пуля предпочтительнее. Даже встречая на своем пути какое-то препятствие, она все равно идет в цель. В то же время все преимущества легкой пули можно видеть в тире.
Когда возникает разговор об этом с конструкторами оружия, они опять приводят примеры полигонных испытаний. Вроде бы ерунда все это. Травинки и веточки не влияют на полет пули. И даже стеклышки из разбитых окон. Короче говоря, спор практиков и теоретиков.
Предвидим возражения. Спецназ в длительных вылазках использует все-таки АК-74. Правильно. С собой много боеприпасов не потащишь. Именно поэтому и берут оружие, боеприпасов к которому на себе можно утащить больше в пересчете на килограммы. Либо к которому можно разжиться патронами у противника. Специфика такая. На подножном корму.
Мы почему-то забыли, что автомат АК-74 и пулемет РПК-74 были приняты на вооружения как промежуточные. Никто из конструкторов и военных не принимал этот вариант стрелкового вооружения как оружие на постоянную основу. Оружие принималось «под патрон», именно как временное, чтобы можно было спокойно «пересидеть» отладку и принятие именно той модели, которой и светила долгая служба в нашей армии.
Раз уж мы подсмотрели эффективность малого калибра у американцев и решили следовать в этом же направлении, то и разработки надо было вести серьезно.
И действительно, вскоре был разработан и более совершенный автомат, который должен был прийти на замену АК-74. Это известный АН-94 "Абакан", принятый на вооружение Российской армии в 1994 году.
Но есть у нас не очень хорошая традиция. Старая, еще от той России оставшаяся. Создавать стрелковое оружие, рассчитанное на неподготовленного и малообученного солдата. Именно потому в свое время «не зашли» АВС-36 и СВТ-40, которые были сложнее «трехлинейки».
Максимум простоты при минимуме технических навыков для обслуживания и регулировки – вот наше все.
Именно так и получилось с «Абаканом». Он рассчитан на подготовленного и обученного стрелка. Поэтому и используется с успехом в спецподразделениях и отрядах специального назначения МВД.
Армия все так же предпочитает оружие, которое не требует от стрелка серьезных знаний и умений.
Но вернемся к самим патронам. В чем причина принятия на вооружение именно 5,45-мм патронов? Конечно, без учета всех "научных" выкладок, сравнений и мнений экспертов по вооружению. Посмотрим на проблему шире. На уровне вооруженных сил. А лучше страны, и именно тогда, в 70-х годах прошлого века.
Почему-то эту причину у нас не видят. От слова совсем. А мы посмотрим.
Итак, огромная призывная армия огромной страны. Армия, которую надо обучать. А значит, необходимо задействовать огромные ресурсы на производство, транспортировку и хранение боеприпасов. Сколько это стоит в масштабах СССР? Нет, понятно, что денег на оборону тогда не считали, но тем не менее.
Использование же для обучения малого патрона экономит огромные средства. Грузоподъемность грузового вагона, даже состава, практически не меняется. А вот количество боеприпасов увеличивается существенно. Та же картина и в арсеналах. Только грузоподъемность заменим на объем тары.
Сегодня, когда армия значительно сокращена численно, такая экономия скорее вредна, чем выгодна. Мы наконец-то пришли к совершенно логическому выводу. Чисто с человеческой точки зрения. Воевать должен профессионал. А обучение этого профи стоит денег. И немалых денег.
"Закидывать шапками" противника, как это было в прошедших войнах, мы уже не можем. Не так нас много сегодня. И вот тут-то и выходит на первый план вооружение и его калибр.
Сейчас активно говорят о совершенно новом калибре — 6,5 мм. Якобы именно это и есть панацея для современной армии, потому как вроде бы совмещает в себе настильность пули 5,45-мм и пробиваемость 7,62-мм…
Получается, мы опять подсматриваем у "великих" американцев. Правда, вид делаем, что мы сами с усами. В США рассматривают калибр 6,8 мм. А мы сами по себе. Мы за 6,5 мм.
Мы понимаем, что всем очень хочется кушать. И хорошо так хочется.
Представляете суммы, которые необходимо будет затратить на разработку новых патронов, на создание серийных производств, на создание новых производств на оружейных заводах, на утилизация старых 5,45-мм автоматов, на перевооружение армии...
Это же кормить будет не только детей тех, кто этими вопросами будет заниматься, но и внуков и правнуков... А там выяснится, что и этот калибр неэффективен. Как в песне: "Всё опять повторится с начала..."
Нас часто просят высказать собственные предложения по теме статьи. Вообще-то, это не дело журналистов. Для этого есть специалисты, но сегодня мы нарушим этот постулат. Поскольку извели этих самых патронов… Скажем так, достаточно, для формирования мнения.
Понятно, что одномоментно перейти на какой-то калибр невозможно. Да и сложно сегодня поддерживать концепцию универсального оружия. Армия требует не унификации, а именно специализации оружия.
Да, подразделения должны иметь унифицированное вооружение. Просто в силу того, что в бою частенько приходится использовать боеприпасы и оружие бойцов, выведенных из строя. Особенно это актуально для видов и родов войск, в которых задействованы достаточно большие массы солдат.
Но на уровне соединения и объединения вполне допустимо иметь "разнокалиберное" вооружение. Зачем снайперам или разведчикам оружие калибра 5,45 мм? Сложно представить разведгруппу, которая ведет бой на расстояниях больше ДПВ.
Мы считаем, старый добрый 7,62 мм надо возвращать. Не сразу и не везде. Но надо. "Старость" калибра — это не недостаток. Это преимущество! Кто помнит, сколько образцов патрона образца 1943 года было в СССР? Мы их в руках держали, если что. Перед тем как в магазин зарядить.
18 видов патронов! И работали эти патроны хорошо. Начиная от кирпичной стенки толщиной в 15 см и заканчивая стальной броней толщиной в 7 мм на дальности 330 метров (пуля БЗ). Важнейшие показатели для спецподразделений.
Возражения типа патрона 7М10 не принимаются. Патрон был уже во времена чеченских войн. И каков результат? Хотя для подразделений, которые останутся с оружием калибра 5,45 мм, такой патрон действительно хорош. Пробитие со 100 метров стальной пластины (сталь 3) толщиной 16 мм внушает уважение.
Закончить статью придется непростым выводом. Разговоры о том, какой калибр лучше или хуже, будут продолжаться. Так же, как разговоры о том, какое оружие лучше. Тема вечная. Просто потому, что каждый судит по личному опыту, по личной любви, по личным впечатлениям. Надо уходить от глобализации.
Нет хороших и плохих калибров. Есть оружие и патроны к нему, предназначенное для выполнения определенных задач. Оружие не может быть одно на все случаи жизни.
Именно поэтому мы должны иметь не то, что желают создавать оружейники, а то, что необходимо конкретным бойцам для выполнения своих обязанностей.
Только так, и никак иначе.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter