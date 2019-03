Межконтинентальные баллистические ракеты в стратегических ядерных силах России

ПГРК РС-24 "Ярс". Фото Vitalykuzmin.net



В настоящее время на вооружении ракетных войск стратегического назначения и подводных сил военно-морского флота состоят межконтинентальные баллистические ракеты ряда типов. Часть изделий этого класса уже снята с производства, но все еще остается в эксплуатации. Другие производятся и поставляются в войска; ведется разработка новых образцов. Процесс обновления стратегических ядерных сил продолжается, и министерство обороны время от времени раскрывает его подробности.11 марта состоялось очередное расширенное заседание комитета Государственной думы по обороне, в котором принял участие министр обороны Сергей Шойгу. Он раскрыл основные результаты деятельности военного ведомства в период с 2012 года, в том числе показывающих текущее развитие СЯС. Так, в 2012-18 годах российская армия получила 109 межконтинентальных баллистических ракет РС-24 «Ярс», а также 108 МБР для подводных лодок. Вместе с ними строились и носители разных типов.Поставка новых МБР и различной техники позволили сохранить потенциал СЯС на требуемом уровне, а также сказалась на их общем состоянии. Так, в РВСН доля современного вооружения и техники достигла 82%. Средняя доля новинок в ВМФ (без отдельного учета носителей ядерного оружия ) – 62,3%, в воздушно-космических силах – 74%. Согласно текущим планам, до 2020 года общую долю современных образцов в армии следует довести до 70%. Как видим, одни структуры армии уже справились с этой задачей, тогда как другие пока отстают.Для лучшего понимания вопросов развития СЯС, а именно группировки МБР наземного и морского базирования, следует вспомнить, как подобные структуры выглядели несколько лет назад. Поскольку российское Минобороны не всегда публикует подробные данные о стратегических силах, обратимся к доступным зарубежным источникам. Прежде всего, рассмотрим справочник IISS The Military Balance 2013, в котором отражалось состояние армий на предыдущий 2012 год.По данным IISS, в 2012 году в составе РВСН России имелось 3 ракетные армии, в которых на дежурстве находилось 313 межконтинентальных баллистических ракет. На тот момент самым массовым комплексом был РТ-2ПМ «Тополь» – 120 единиц в мобильном исполнении. Имелось 78 систем РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (60 в шахтах и 18 на мобильных установках). Указано наличие 54 тяжелых ракет Р-36М и 40 УР-100Н УТТХ. Результатом недавно начавшихся поставок стало дежурство 21 новейшей ракеты РС-24 «Ярс».В составе военно-морского флота в 2012 году служили восемь стратегических подводных ракетоносцев двух типов (пр. 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин»). Одна лодка-представитель проекта 941 «Акула» находилась в резерве, головной корабль пр. 955 «Борей» проходил испытания. The Military Balance и другие источники не приводят точные данные о количестве БРПЛ на дежурстве в 2012 году. Впрочем, можно подсчитать, что РПКСН пр. 667БДР могли нести до 48 ракет Р-29Р, а представители пр. 667БДРМ обеспечивали развертывание до 96 изделий Р-29РМ / РМУ2 / РМУ2.1.Весной 2013 года были опубликованы текущие данные на тему выполнения условий договора о Стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. По состоянию на 1 марта 2013-го российские СЯС обладали 492 развернутыми носителями ядерного вооружения; общее число носителей – 900. Было развернуто 1480 ядерных боевых блоков. Впрочем, публикуемые данные по СНВ-3 не раскрывают точный состав СЯС и оставляют вопросы иного рода.Развитие российских СЯС наглядно показывают данные справочника The Military Balance 2018. Из него следует, что в последние несколько лет на вооружении РВСН и ВМФ остались ракеты уже известных типов, но их пропорции в общей группировке изменились. Доля старых образцов сократилась, поскольку они уступают место современным. Кроме того, на вооружение поступили новые МБР и их носители.По данным IISS, на начало прошлого года в РВСН по-прежнему несли дежурство 313 ракет пяти прежних типов. Количество систем РТ-2ПМ сократилось до 63. Численность «Тополей-М» не изменилась – по-прежнему в шахтах находилось 60 ракет и 18 использовались на ПГРК. МБР типа Р-36М имелись в количестве 46 единиц, количество УР-100Н УТТХ уменьшилось до 30. При этом за пять-шесть лет в разы выросла численность изделий «Ярс». На дежурстве стояло 84 таких МБР на подвижных платформах и 12 в ШПУ.Подводная составляющая СЯС к 2018 году немного увеличилась. «Кальмары» и «Дельфины» остались в прежнем количестве, но в строй были приняты три РПКСН типа «Борей». Каждая такая подлодка способна нести по 16 МБР Р-30 «Булава». Как и прежде, точные данные по реальной численности имеющихся и развернутых БРПЛ не приводились.Доступны сведения о ходе выполнения СНВ-3. Так, 1 сентября 2018 года у России имелось 790 носителей ядерного оружия, из которых 501 был развернут. Общая численность развернутых боезарядов – 1561. Как и ранее, публикуя данные на тему выполнению договора, стороны не вдавались в подробности.Необходимо отметить, что численность стоящих на дежурстве МБР всех типов, а также количество развернутых боевых блоков постоянно меняются. Прежде всего, это связано с проведением учебно-боевых пусков. Для осуществления таких мероприятий на ракету устанавливается весовой имитатор реального боевого блока, что сокращает количество развернутых боевых блоков. Сам пуск, соответственно, уменьшает число развернутых ракет – до размещения на пусковой установке нового изделия.По разным данным, в период с 2012 по 2019 год состоялось около двух десятков пусков ракет РТ-2ПМ «Тополь» разных модификаций. В то же время провели лишь два запуска «Тополя-М». Ракеты «Ярс» в последние годы летали восемь раз. Также провели 13 пусков ракет подводных лодок «Булава». Осуществлялись запуски изделий более старых типов.Регулярное выполнение учебно-боевых пусков известным образом сказывается на численности ракет в СЯС. При этом такие результаты прямо зависят от типа изделия. Количество ракет старых моделей, давно снятых с производства, с каждым пуском уменьшается, хотя определенный запас позволяет продолжать их эксплуатацию. Это относится к комплексам УР-100Н, Р-36М, «Тополь» и «Тополь-М», а также к старым изделиям семейства Р-29. При этом ведется производство современных ракет РС-24 «Ярс» и Р-30 «Булава». В их случае за каждым пуском следует поставка новых серийных изделий, что приводит к постепенному наращиванию доступного количества вооружений.Следует вспомнить недавние заявления министра обороны. С. Шойгу указал, что в 2012-19 годах в ракетные войска стратегического назначения поступило 109 МБР типа «Ярс». Флоту передали 108 изделий, однако их тип не назывался. По-видимому, речь идет об одновременном производстве и поставке БРПЛ типов Р-29РМУ2.1 и Р-30. Впрочем, точный состав последних поставок и доля разных изделий в общих объемах остаются неизвестными.В перспективе ожидается принятие на вооружение новой тяжелой ракеты РС-28 «Сармат», которая должна будет заменить устаревшие УР-100Н и Р-36М. С началом поставок «Сармата» численность старых изделий будет сокращаться, но в целом группировка МБР тяжелого класса не пострадает или даже увеличится.Одним из направлений развития РВСН является внедрение т.н. крылатых планирующих боевых блоков. Специальные гиперзвуковые летательные аппараты с боевой нагрузкой типа «Авангард» пока предлагается применять с ракетами УР-100Н, а в дальнейшем их носителями станут новейшие РС-28. Серийное производство и массовая эксплуатация «Авангардов», по всей видимости, сократит количество развернутых боезарядов, но при этом даст РВСН новые возможности.Дальнейшее развитие морской компоненты СЯС связано с ракетами Р-30 «Булава». Однако ключевую роль в этом деле имеют носители ракетного вооружения. Строительство стратегических подводных крейсеров пр. 955 «Борей» продолжается и приводит к желаемым результатам. С конца 2014 года в составе ВМФ имеется три таких корабля – суммарно 48 пусковых установок для «Булав». В этом году ожидается сдача еще двух РПКСН, способных нести еще 32 БРПЛ. Затем должны появиться еще 3-5 «Бореев» с 16 пусковыми на каждом. Одновременно придется списать несколько кораблей старых проектов. Так, в ближайшие годы службу завершат три лодки пр. 667БДР.Несмотря на постепенное расходование снятых с производства ракет и списание некоторых их носителей, стратегические ядерные силы России сохраняют необходимый потенциал и отвечают предъявляемым требованиям. Три компоненты СЯС могут обеспечить быстрое развертывание необходимого или допустимого количества носителей и боевых блоков. Также возможно изменение соотношения развернутых носителей и боезарядов в разных компонентах.Следует учитывать, что текущее и дальнейшее развитие СЯС пока еще связано с договором СНВ-3. В соответствии с этим соглашением, Россия имеет право иметь 800 носителей ядерного вооружения, из которых 700 могут находиться в развернутом состоянии. Количество развернутых боезарядов ограничено 1550 единицами. Пока договор действует, российским СЯС приходится учитывать его при планировании.При этом нельзя не отметить, что возможности имеющихся ракет и носителей в теории позволяют развернуть большое число боевых блоков и даже в несколько раз превысить ограничения СНВ-3. Впрочем, наша страна не нарушает международные соглашения, а кроме того, подобный шаг был бы попросту нецелесообразным с точки зрения экономики и актуальных задач.Действие договора СНВ-3 завершается в феврале 2021 года. Замена для него прорабатывается, но этот вопрос решается не слишком быстро. Имеется некоторая вероятность того, что после истечения указанных сроков наступательные вооружения временно не будут регулироваться новым договором. В этом случае российским СЯС может пригодиться имеющийся потенциал в части развертывания дополнительных носителей и боевых блоков.В настоящее время стратегические ядерные силы России могут одновременно держать на дежурстве до 450-500 межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования. Потенциальная численность боезарядов, которые могут нести все имеющиеся ракеты, превышает несколько тысяч. Естественно, в условиях ограничений СНВ-3 и с учетом своих возможностей Россия не реализует такой потенциал в полной мере. МБР всех классов и типов играют ведущую роль в СЯС, но при этом оставляют работу для воздушной компоненты.Нетрудно заметить, что в последние десятилетия идет планомерное и постоянное развитие сферы МБР. Такое развитие не прекращалось даже в сложные периоды, которые лишь замедляли его ход. Сейчас эти процессы реализуются в виде серийного производства и поставок новых ракет РС-24 «Ярс» и Р-30 «Булава». С 2012 года по настоящее время вооруженные силы получили почти 220 изделий этих типов. Также осуществляется разработка новых МБР и боевых блоков для них, в том числе принципиально новых.На будущее запланировано снятие с вооружения некоторых устаревших ракет, и их сразу удастся заменить современными образцами. Прежде всего, речь идет о тяжелых УР-100Н и Р-36М, на смену которым идет «Сармат». В сфере легких МБР наземного базирования будущее связано с ракетами «Ярс», которые уже стали основными в своем классе и затем лишь упрочнят свои позиции. Схожим образом обновляются и арсеналы подводных сил ВМФ, однако в этой сфере решающую роль имеет процесс строительства новых носителей для БРПЛ.Очевидно, что СЯС в будущем будут сохранять высокий приоритет, а МБР разных типов останутся их ключевой составляющей. Из этого можно сделать несколько выводов. В первую очередь, можно не беспокоиться за безопасность страны. СЯС, обладая различными вооружениями, смогут справляться с задачей стратегического сдерживания потенциальных противников. А кроме того, можно ожидать, что в обозримом будущем руководство министерства обороны вновь расскажет о поставках стратегического вооружения, и речь снова будет идти о сотнях серийных ракет за несколько лет.