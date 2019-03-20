Подробности о создании в Европе бронетанковой бригады США

Европейское командование США заявило, что, что по указанию министра обороны, в Европе развернута 2-ая бригада 1-й бронетанковой дивизии. 1500 солдат прибыли из США в Берлин. Теперь идёт поиск логистических путей для отправки в Польшу.По мнению военных специалистов США, такая динамичная проекция сил позволяет предвосхищать и упреждать действия потенциального противника, делая собственные перемещения "непредсказуемыми". В чем непредсказуемость, не пояснили. Также подобная демонстрация силы, как заявлено, является символом приверженности пакту о взаимной защите Североатлантического союза и показывает серьезность американских вооруженных сил в поддержке коллег по блоку.Способность быстрой переброски боеготовых подразделений на возможный театр военных действий является одним из центральных элементов стратегии сдерживания, применяемой НАТО. 1500 солдат из Форта Блисс, Техас, начали прибывать в Берлин 19 марта. Конечным пунктом их прибытия станет учебная база в Дравско-Поморске (Польша), где в ходе маневров военнослужащие Североатлантического альянса задействуют более 700 единиц техники, взятой с армейского склада в Эйгельсховене, Нидерланды.До прибытия подразделения логистическая команда 21-го подготовила и доставила в Польшу необходимое оборудование.Совместные с поляками учения продлятся несколько недель. Об этом сообщало "Военное обозрение". Тренировки будут включать танковые стрельбы, маневрирование и отработку методов коммуникации между подразделениями НАТО. После завершения маневров бронетанковая бригада вернется в Форт Блисс, а техника из состава средств резервного хранения отправится на склад в Нидерланды.Точный численный состав 2-й бронетанковой бригады не оглашается, однако в идентичную ей 3-ю, расквартированную в Польше, входят 87 танков и 144 БМП «Брэдли», что предполагает, что основная масса бронетехники будет использоваться польскии боевыми частями.В Европе и мире вооруженные силы США имеют целый ряд резервных складов, позволяющий силам быстрого реагирования проецировать свое присутствие в разных точках света без необходимости переброски техники из-за океана.