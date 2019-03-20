Американская армия закупает гражданские экзоскелеты
Вооруженные силы США активно тестируют различные модели экзоскелетов, еще не пошедших в серийное производство. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com, командование сил специальных операций США (USSOCOM) закупило у компании Sarcos Robotics роботизированные экзоскелеты Guardian XO.
Как сообщает издание, командование ССО США не первые, кто закупает экзоскелеты для проведения тестов. Ранее опытные партии экзоскелетов производства компании Sarcos Robotics приобрели Военно-морские и Военно-воздушные силы США, которые уже ведут испытания данных систем. Детали соглашения, заключенного между командованием ССО США и компанией Sarcos Robotics не разглашаются, однако известно, что поставленные экзоскелеты не предназначены для ведения боевых действий.
Издание предполагает, что ССО будут использовать новые экзоскелеты для процессов разгрузки и погрузки. В частности, подобные устройства могут понадобиться 160-м авиационному полку специальных операций.
Полноразмерный экзоскелет Guardian XO американской компании Sarcos Robotics разработан для решения широкого спектра задач. В отличии от других моделей, усиливающих отдельные части тела (руки, ноги, спина), Guardian XO усиливает все тело целиком. Базовая версия позволяет без труда поднимать грузы массой до 35 килограммов, а усиленная - до 90 килограммов. Соотношение усиления составляет 1 к 20, то есть 90-килограммовый груз будет ощущаться как 4,5 кг. Обучение не требует, поскольку встроенные датчики "считывают" движение оператора, копируя его действия. Экзоскелет позволяет передвигаться со скоростью 5 км/час, работает от батареи, заряда которой хватает на 8 часов и которую можно быстро заменить.
Предсерийный прототип Guardian XO
Как сообщает издание, командование ССО США не первые, кто закупает экзоскелеты для проведения тестов. Ранее опытные партии экзоскелетов производства компании Sarcos Robotics приобрели Военно-морские и Военно-воздушные силы США, которые уже ведут испытания данных систем. Детали соглашения, заключенного между командованием ССО США и компанией Sarcos Robotics не разглашаются, однако известно, что поставленные экзоскелеты не предназначены для ведения боевых действий.
Издание предполагает, что ССО будут использовать новые экзоскелеты для процессов разгрузки и погрузки. В частности, подобные устройства могут понадобиться 160-м авиационному полку специальных операций.
Полноразмерный экзоскелет Guardian XO американской компании Sarcos Robotics разработан для решения широкого спектра задач. В отличии от других моделей, усиливающих отдельные части тела (руки, ноги, спина), Guardian XO усиливает все тело целиком. Базовая версия позволяет без труда поднимать грузы массой до 35 килограммов, а усиленная - до 90 килограммов. Соотношение усиления составляет 1 к 20, то есть 90-килограммовый груз будет ощущаться как 4,5 кг. Обучение не требует, поскольку встроенные датчики "считывают" движение оператора, копируя его действия. Экзоскелет позволяет передвигаться со скоростью 5 км/час, работает от батареи, заряда которой хватает на 8 часов и которую можно быстро заменить.
- Использованы фотографии:
- Sarcos Robotics
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