Лётчик-испытатель оценил заявление США о создании имитатора Су-57

«Да вообще, как они могут сделать модель Су-57? Подрядчик может попробовать повторить форму корпуса, но это не будет полноразмерный самолет, так как это будет стоить очень дорого. У нас в мишени переделываются старые, списанные истребители, которые способны самостоятельно взлетать и лететь по прямой, с некоторыми доворотами. Но американцы же требуют мишень, похожую на Су-57, а значит, готовятся к отражению мнимой российской угрозы. Но я считаю, что это очередная попытка выбить деньги из конгресса, тем более в самом документе прописывается — имеется сокращение военного бюджета»,

Как заявил президент России Владимир Путин, российский истребитель пятого поколения Су-57 — лучший военный самолет в мире. До того многие военные эксперты отмечали, что, в отличие от американской техники, российский истребитель является первой в мире сбалансированной «пятеркой». То есть истребителем, все тактико-технические характеристики которого полностью соответствуют новому поколению.Пентагон, нередко критиковавший российское оружие и Су-57 в частности, не может не думать, что при имеющих место проблемах американских «пятерок» РФ не просто способна догнать Штаты, а оставить их позади. По сути, сегодня речь идет лишь о количественной составляющей, поскольку качественный показатель, по мнению военных экспертов, за Россией.Накануне стало известно, что Пентагон объявил конкурс на создание воздушных целей, способных имитировать «продвинутые самолеты противника», то есть Су-57 и китайские «пятерки» J-20 и J-31. При этом объявление тендера, вероятно, носит исключительно пропагандистский характер, поскольку вероятность того, что американским подрядчикам удастся создать что-то сопоставимое по ТТХ с «сушкой», стремятся к нулю.Согласно заданию, мишени должны выдавать соответствующие самолетам противника радиоэлектронные сигналы, ЭПР и ИК-сигнатуру и развивать скорость в 1 Мах, или 1224 километра в час. Это вдвое меньше, чем максимальная скорость Су-57 (2440 км/час) и в полтора меньше крейсерской скорости (1880 км/час).По сути, задание предполагает создание мишени со схожей ЭПР. И даже здесь возникают вопросы, ведь американские системы обнаружения еще не видели Су-57. Американцы не могут знать, как выглядит радиолокационный след «сушки» и не имеют представления о работе электроники. В том числе системы истребителя, способной создавать «ложную отметку» на радарах противника. К тому же необходимо учитывать все 14 типов вооружения, которые может нести Су-57.Об этом заявил летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов, также не исключивший, что задание на создание учебных мишеней, имитирующих Су-57, может быть попыткой выбить деньги из бюджета на бесполезную программу. Ранее СМИ писали об излишних тратах Пентагона и американских военных, в том числе на деликатесы и алкоголь.— отметил эксперт.Неплохой маневр. Тянуть деньги из бюджета на «необходимые» в контексте российской угрозы проекты, на которые конгрессмены особенно падки. Вкладывать сотни миллионов в разработку имитирующих технику противника целей, а на выходе получать что-то, напоминающее Т-54 и старые «МиГи», с которыми натовские военные героически справляются на своих учениях. Ну а потом можно запросить дополнительные средства на утилизацию отслужившей техники.