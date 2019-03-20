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Украина ввела новые санкции против российских граждан и компаний

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Президент Украины Петр Порошенко сегодня утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении дополнительных персональных санкций против России. Указ опубликован на сайте главы государства вступит в силу со дня его опубликования в официальных СМИ Украины.

Украина ввела новые санкции против российских граждан и компаний



Ранее список российских юридических и физических лиц утвердил СНБО. Под санкции попали компании, политики, бизнесмены и работники силовых структур, т.е . все те, кто "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".

Всего под новые санкции попали 848 человек и 294 юридических лица, которые: участвовали в строительстве Крымского моста; причастны к нападению в Керченском проливе с незаконным захватом украинских катеров; участвовали или организовывали "псевдовыборы" в Крыму и на Донбассе; нарушали украинское законодательство, незаконно посещая украинский Крым; незаконно распространяли печатную продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют "музейные собрания", принадлежащие Украине.

Кроме российских граждан и компаний, Киев ввел санкции еще и против 50 граждан из 14 стран, которые наблюдали за выборами в ДНР и ЛНР.

Также продлены санкции против четырех банков с российским капиталом: Сбербанка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ Банка и БМ Банка.
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