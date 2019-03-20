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Дмитрий Рогозин подал заявление на СМИ о клевете и защите чести и достоинства

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в Генеральную прокуратуру заявление о клевете и защите чести и достоинства, по которому уже возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает "Коммерсант".

Дмитрий Рогозин подал заявление на СМИ о клевете и защите чести и достоинства



Расследованием уголовного дела, возбужденного 22 февраля этого года по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ), занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка. Поводом к возбуждению уголовного дела стали публикации на сайте информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", содержавшие "негативную оценку деятельности господина Рогозина на посту главы госкорпорации".

Факт подачи Дмитрием Рогозиным заявления о клевете и защите чести и достоинства подтвердили и в "Роскосмосе", но от комментариев по данному факту отказались.

Как пишет издание, Дмитрий Рогозин оказался первым из всех руководителей российской космической отрасли, который подал заявление в связи с публикациями в СМИ. Ранее никто к таким мерам не прибегал.

Отмечается, что еще в конце прошлого года глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в интервью "РИА Новости" заявил, что госкорпорация подвергается информационной атаке с целью "помешать стране вернуть лидерство в космосе" и создать образ корпорации, "пожирающей средства из федерального бюджета". По словам Рогозина информационная атака была заказана конкурентами "Роскосмоса", а также связана с непрофессионализмом отдельных журналистов.

Уже установлено, что оборудование и доменные имена интернет-ресурсов, указанных в заявлении Рогозина, размещены за рубежом.
Использованы фотографии:
Роскосмос
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