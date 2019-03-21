Как русские взяли неприступную крепость Корфу

«Ура! Русскому флоту… Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом».

А. В. Суворов

220 лет назад, в марте 1799 года, русские моряки под началом адмирала Фёдора Ушакова овладели французской стратегической крепостью Корфу в Средиземном море. Победа была одержана в ходе Средиземноморского похода Черноморской эскадры 1798 – 1799 гг.В конце XVIII столетия политическая жизнь Европы была насыщена важными событиями. Французская буржуазная революция стала одним из них и вызвала целую цепь новых крупных событий. Сначала монархии, окружающие Францию, пытались задушить революцию и реставрировать королевскую власть. Затем Франция начала «экспорт революции», который вскоре преобразился в обычную имперскую, хищную экспансию. Франция, добившись серьёзных успехов в преобразовании общества и армии, создавала свою континентальную империю.Первых захватнические походы Франция совершила в Средиземноморском регионе. В 1796 – 1797 гг. французские войска под началом Наполеона Бонапарта разгромили австрийцев и их итальянских союзников, завоевали Северную Италию. В мае 1797 года французы захватили принадлежавшие Венеции Ионические острова (Корфу, Занте, Кефалония, св. Мавры, Цериго и другие), расположенные у западного побережья Греции. Ионические острова имели стратегическое значение, так как позволяли контролировать Адриатическое море, оказывать влияния на западную часть Балкан и восточную часть Средиземного моря. В 1798 году французы поставили под контроль Папскую область в Центральной Италии, провозгласили Римскую республику. На севере Европы французы поставили под свой контроль Голландию — под названием Батавской республики.В мае 1798 года Наполеон начал новый завоевательный поход – Египетский. Наполеон планировал захватить Египет, построить Суэцкий канал и пойти далее, в Индию. В июне 1798 года французы захватили Мальту и в начале июля высадились в Египте. Британский флот совершил ряд ошибок и не смог перехватить французскую армию в море. В августе британские корабли под началом адмирала Нельсона уничтожили французский флот в сражении при Абукире. Это значительно ухудшило снабжение и положение французов в Египте. Однако французы по-прежнему удерживали стратегические позицию в Средиземном море – Мальту и Ионические острова.Павел Первый остановил участие России в войне с Францией (Первая антифранцузская коалиция). Он хотел полностью пересмотреть политику своей матери Екатерины II. Однако захват Мальты французами был воспринят в русской столице как открытый вызов. Русский император Павел Петрович был великим магистром Мальтийского ордена. Мальта формально была под русским протекторатом. Кроме того, вскоре после вторжения французской армии в Египет и попытки Наполеона занять Палестину и Сирию последовала просьба Порты о помощи в борьбе против Бонапарта. Константинополь испугался, что вторжение Наполеона может вызвать развал империи.В декабре 1798 года Россия заключила предварительное соглашение с Англией о восстановлении антифранцузского союза. 23 декабря 1798 года (3 января 1799 года) Россия и Турция подписали договор, по которому порты и турецкие проливы были открыты для русского флота. Традиционные враги – русские и османы, стали союзниками против французов. Ещё до заключения официального союза было принято решение, что Россия отправит Черноморский флот в Средиземное море.В Петербурге решили направить в Средиземное море эскадру Черноморского флота. Когда в столице возник этот план, черноморская эскадра под началом вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова находилась в походе. Около четырёх месяцев корабли бороздили воды Чёрного моря, лишь иногда заходя в Севастополь. В начале августа 1798 года эскадра Ушакова сделала очередную остановку на главной базе флота. Немедленно Ушакову передали повеление императора: отправиться на крейсерство в район Дарданелл и по просьбе Порты вместе с турецким флотом воевать против французов. На подготовку к походу дали всего несколько дней. То есть высшее командование подошло к походу безответственно, он был плохо подготовлен. Корабли и экипажи не были подготовлены к дальнему походу, из одного похода их практически сразу бросили в новый. Надежда была высокие боевые качества Ушакова, его офицеров и матросов.На рассвете 12 августа 1798 года черноморская эскадра в составе 6 линейных кораблей, 7 фрегатов и 3 посыльных судов вышла в море. На кораблях был десант – 1700 гренадер Черноморских флотских батальонов. На море было сильное волнение, на кораблях открылась течь, поэтому два линейных корабля пришлось вернуть в Севастополь для ремонта.В Константинополе Ушаков провёл переговоры с представителями Порты. В переговорах принял участие и британский посол, чтобы согласовать действия союзных эскадр в Средиземном море. В итоге было решено, что русская эскадра пойдёт к западному побережью Балканского полуострова, где её основной задачей станет освобождение Ионических островов от французов. Для совместных действий с русскими из состава турецкого флота была выделена эскадра под началом вице-адмирала Кадыр-бея (в составе 4 линейных кораблей, 6 фрегатов, 4 корветов и 14 канонерских лодок), который подчинялся Ушакову. «Ушак-пашу», так турецкие моряки называли русского адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова, в Турции боялись и уважали. Он не раз бил турецкий флот на море, невзирая на его численное превосходство. Кадыр-бею от имени султана указали «почитать нашего адмирала яко учителя». Константинополь брал на себя обязательства по снабжению русской эскадры всем необходимым. Местным турецким властям приказали выполнять требования русского адмирала.У Дарданелл черноморская эскадра соединилась с турецким флотом. Из состава объединенного флота Ушаков выделил 4 фрегата и 10 канонерок под общим началом капитана 1-го ранга А. А. Сорокина, этот отряд направили к Александрии для блокады французских войск. Тем самым оказывалась помощь союзному британскому флоту под командованием Нельсона.20 сентября 1798 года корабли Ушакова направились от Дарданелл к Ионическим островам. Освобождение Ионических островов началось с острова Цериго. Французский гарнизон укрылся в крепости Капсали. 30 сентября Ушаков предложил французам сдать крепость. Французы отказались капитулировать. 1 октября начался артиллерийский обстрел крепости. Через некоторое время французский гарнизон сложил оружие . Стоит отметить, что приход русской эскадры и начало освобождения Ионических островов от французских оккупантов, вызвал большое воодушевление у местного населения. Французов ненавидели за грабежи и насилия. Поэтому греки всеми силами стали помогать русским морякам. В русских видели защитников от французов и турков.Спустя две недели после освобождения острова Цериго русская эскадра подошла к острову Занте. Французский комендант полковник Люкас принял меры для обороны острова. Построил на берегу батареи, чтобы помешать высадке десанта. Местные жители предупредили об этом русских. Два фрегата под началом И. Шостока подошли к берегу, чтобы подавить вражеские орудия. Русские корабли подошли на расстояние картечного выстрела и заставили вражеские батареи умолкнуть. На берег был высажен десант. Он вместе с местными ополченцами блокировал крепость. Полковник Люкас капитулировал. При этом русским пришлось защищать пленных от мести местных жителей, которые ненавидели оккупантов.У острова Занте адмирала Ушаков разделил свои силы на три отряда: 1) четыре корабля под флагом капитана 2-го ранга Д. Н. Синявина пошли к острову св. Мавры; 2) шесть кораблей под началом капитана 1-го ранга И. А. Селивачева направились — к Корфу; 3) пять кораблей под командованием капитана 1-го ранга И. С. Поскочина – к Кефалонии. Освобождение острова Кефалония прошло без боя. Французский гарнизон бежал в горы, где был пленен местными жителями. Русскими трофеями стали 50 орудий, 65 бочонков пороха, свыше 2500 ядер и бомб.На острове св. Мавры французский полковник Миолет отказался капитулировать. С кораблей Сенявина на берег высадился десантный отряд с артиллерией. Начался обстрел крепости, который продолжался 10 дней. Однако до штурма дело не дошло, французы после бомбардировки и прибытия кораблей Ушакова, пошли на переговоры. 5 ноября французы сложили оружие. Русскими трофеями стали 80 орудий, свыше 800 ружей, 10 тыс. ядер и бомб, 160 пудов пороха и т. д. После овладения островом св. Мавры Ушаков вышел к Корфу, что атаковать самую сильную французскую крепость на Ионических островах.Эскадра адмирала Ушакова в Босфоре. Художник М. ИвановПервым прибыл к Корфу отряд Селивачева. 24 октября (4 ноября) 1798 года русские корабли вышли к Корфу. Эта крепость считалась одной из самых мощных в Европе. Расположенная на восточном берегу острова, крепость состояла из целого комплекса сильных укреплений. В восточной её части была расположена цитадель (старая крепость). Цитадель была отделена от города рвом. Со стороны моря цитадель защищал высокий берег, кроме того, со всех сторон твердыню обнесли двойным высоким валом, а на всём протяжении вала находились каменные бастионы. Эту крепость начали строить ещё византийцы, затем достраивали венецианцы. Город защищала Новая крепость. Её начали возводить венецианцы, и довели до совершенства французские инженеры. Крепость состояла из высеченных в скалах казематов, которые были соединены подземными галереями. Два ряда стен, которые соединялись между собой сложной системой проходов и коридоров.С западной стороны город защищали три форта: Форт-Абраам, Форт-Сан-Роке и Форт-Сальвадор. Они защищали город со стороны суши. Более 600 орудий были на вооружении укреплений Корфу. С моря город защищали укрепления острова Видо, расположенного на расстоянии артиллерийского выстрела от Острова Корфу. Видо был передовым форпостом основной крепости и также был хорошо укреплен. На острове было пять артиллерийских батарей. Кроме того, французы имели корабли. Водное пространство между Корфу и Видо было гаванью для французских кораблей. Здесь стояли два линейных корабля – 74-пушечный «Женерос» и 54-пушечный «Леандр», 32-пушечный корвет «Лабрюн», бомбардирский корабль «Фримар», бриг «Экспедицион». Всего 9 вымпелов, которые имели более 200 пушек.Французский гарнизон во главе с генералом Шабо и генеральным комиссаром Дюбуа насчитывал более 3 тыс. солдат, его могли поддержать 1 тыс. моряков с кораблей. На острове Видо под началом генерала Пиврона было 500 человек.Старая крепостьНовая крепостьПрибыв к Корфу отряд Селивачева (3 линейных корабля, 3 фрегата и несколько небольших кораблей) начал блокаду вражеской крепости. Три корабля заняли позицию у Северного пролива, остальные – у Южного пролива. К французскому командованию в качестве парламентера был направлен капитан-лейтенант Шостак, который предложил противнику сдать морскую крепость без боя. Французский военный совет отверг это предложение.Французы сделали попытку провести разведку боем и прощупать силы и стойкость русского отряда. Корабль «Женерос» 27 октября вышел из гавани и стал сближаться с русским кораблем «Захарий и Елизавета». Подойдя на дистанцию артиллерийского выстрела, французы открыли огонь. Русский корабль немедленно ответил. Французы предложенный бой не приняли и сразу же отступили. В этот же период провалились попытки нескольких французский судов прорваться в крепость: 18-пушечный бриг и 3 транспорта были захвачены русскими кораблями.31 октября 1798 года отряд Селивачева был усилен одним русским линейным кораблям («Св. Троица»), 2 турецкими фрегатами и корветом. 9 ноября к Корфу вышли основные силы Ушакова, а ещё через несколько дней прибыл и отряд Сенявина (3 линейных корабли и 3 фрегата). Распределив силы для несения морской блокады, Ушаков провёл разведку острова. Разведка и сведения местных греков показали, что французы занимали только укрепления, в местных селениях противника не было. Русский адмирал решил немедленно высадить десантные силы.Русские корабли подошли к порту Гуви, который был расположен в нескольких километрах от Корфу. Здесь располагалось селение со старой корабельной верфью, однако французы уничтожили её вместе со всеми запасами леса. Тем не менее здесь русские моряки стали оборудовать пункт базирования, где можно было ремонтировать корабли.Чтобы не давать французам пополнять запасы провианта с помощью грабежа окрестных селений, русские при помощи местных жителей стали сооружать артиллерийские батареи и земляные укрепления вблизи крепости. На северном берегу батарею поставили на холме Монт-Оливето. С Северной батареи было удобно вести огонь по передовым фортам противника. Для сооружения батареи был высажен десант под началом капитана Кикина. За три дня работа была закончена и 15 ноября батарея открыла огонь по французской крепости.Осада Корфу с суши и моря продолжалась свыше трех месяцев. Французы, рассчитывая не неприступные бастионы крепости, большие запасы, рассчитывали, что русские не выдержат длительной осады и оставят Корфу. Французские войска старались измотать противника, держать их в постоянном напряжении, поэтому постоянно производили артиллерийские обстрелы и вылазки. Это требовало от русских войск постоянной готовности отразить нападение. «Французский гарнизон, в Корфу находящийся, — писал адмирал Ушаков, — деятелен и неусыпен».Всю тяжесть осады вражеской крепости несли на себе русские моряки и солдаты. Помощь со стороны турков была ограниченной. Турецкое командование не желало рисковать своими кораблями, поэтому старалось воздерживаться от боевых столкновений. Сам Ушаков писал по этому поводу: «Я их берегу, как красненькое яичко, и в опасность… не впускаю, да и сами они к тому не охотники». При этом турки с радостью грабили уже побежденных французов, были готовы их вырезать, если бы не русские.В ночь на 26 января 1799 года линейный корабль «Женерос» (покрасив паруса в чёрный цвет) вместе с бригом, выполняя указание Наполеона, прорвал морскую блокаду и ушел в Анкону. Русское сторожевое судно заметило противника и дало об этом сигнал. Два русских фрегата обстреляли противника, но в темноте их выстрелы не достигли цели. Ушаков дал сигнал Кадыр-бею идти в погоню за врагом, но турецкий флагман остался на месте. В итоге французы успешно ушли.Осада Корфу изматывала силы французского гарнизона. Однако и русским приходилось крайне тяжело. Штурмовать врага было нечем. Ушаков писал, что в истории нет примеров, когда флот находился в таком отдалении без всякого снабжения и в такой крайности. Русская эскадра под Корфу была сильно удалена от своих баз, и была лишена буквально всего, что требуется людям и кораблям. Турецкие власти не спешили выполнять свои обязательства по снабжению кораблей Ушакова. Турки не выделили сухопутные войска для осады крепости. Такое же положение было с артиллерией и боеприпасами. Не было сухопутной осадной артиллерии, пушек, гаубиц, мортир, боеприпасов, не было даже пуль для ружей. Отсутствие боеприпасов привело к тому, что русские корабли и батареи, возведенные на суше, молчали. Стреляли только при самом крайнем случае.Настоящая катастрофа была в области снабжения экспедиции продовольствием. Месяцами матросы буквально голодали, так как провиант не поступал ни из России, ни из Турции. Ушаков писал русскому послу в Константинополе, что они питаются последними крошками. В декабре 1798 года из России к Корфу прибыл транспорт с продовольствием, но долгожданная солонина оказалась гнилой.Нормального снабжения не было. Матросы не получали жалованья, обмундирования, денег на мундиры, и были практически раздеты, без обуви. Когда эскадра получила долгожданные деньги, они оказались бесполезными, так как их прислали бумажными ассигнациями. Такие деньги никто не принимал, даже по сильно уменьшенной цене.В Петербурге совершенно не представлял тяжести положение русской эскадры у Корфу. При этом пытались «рулить» кораблями Ушакова, не представляя реальной военно-стратегической ситуации в регионе. Корабли из русской эскадры постоянно направляли к различным местам – то к Рагузе, то к Бриндизи, Отранто, Калабрии и т. д. Это мешало сосредоточить все силы для взятия Корфу. При этом успехи русских на Ионических островах очень обеспокоили наших британских «партнеров». Они сами хотели утвердиться в этом регионе. Когда русские начали осаду Корфу, то британцы стали требовать, чтобы Ушаков выделили корабли к Александрии, Криту и Мессине, чтобы ослабить русские силы. Британцы старались, чтобы русские провалили осаду Корфу, а затем они сами могли захватить этот стратегический пункт.Штурм крепости Корфу. С картины художника А. СамсоноваПродолжение следует…